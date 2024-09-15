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Латвия отправит ВСУ списанные Британией бронемашины
Латвия отправит ВСУ списанные Британией бронемашины - 15.09.2024 Украина.ру
Латвия отправит ВСУ списанные Британией бронемашины
Правительство Латвии отправит на Украину ранее закупленные в Британии бронемашины CVR(T). Об этом проинформировало Минобороны прибалтийской постсоветской республики.
2024-09-15T17:13
2024-09-15T17:13
2024-09-15T17:13
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Латвия намерена снять с вооружения и отправить на Украину боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T). Ранее прибалтийская республика закупила более сотни таких машин у Британии.Минобороны Латвии не называет условия сделки, количество и состояние отправляемых на Украину бронемашин под предлогом "обеспечения оперативной безопасности".Бронемашины Combat Vehicle Reconnaissance(Tracked) производились в 70-80-е годы компанией Avlis. С 90-х они снимались с вооружения британской армии как морально устаревшие и исчерпавшие ресурс модернизации. В 2014 году списанные бронемашины начала закупать Латвия, а с началом СВО – Украина.Ранее на эту тему: Броневики, беспилотники, пушки: Порошенко раскрыл детали поставок вооружений НАТО Украине
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новости, латвия, украина, британия, минобороны, вооруженные силы украины, нато, оружие, украина-нато, военная помощь, военная техника, прибалтика, бронетехника, сво, утилизационные сборы
Новости, Латвия, Украина, Британия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО, оружие, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, Прибалтика, бронетехника, СВО, утилизационные сборы
Латвия отправит ВСУ списанные Британией бронемашины
Правительство Латвии отправит на Украину ранее закупленные в Британии бронемашины CVR(T). Об этом проинформировало Минобороны прибалтийской постсоветской республики.
Латвия намерена снять с вооружения и отправить на Украину боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T). Ранее прибалтийская республика закупила более сотни таких машин у Британии.
Минобороны Латвии не называет условия сделки, количество и состояние отправляемых на Украину бронемашин под предлогом "обеспечения оперативной безопасности".
Бронемашины Combat Vehicle Reconnaissance(Tracked) производились в 70-80-е годы компанией Avlis. С 90-х они снимались с вооружения британской армии как морально устаревшие и исчерпавшие ресурс модернизации. В 2014 году списанные бронемашины начала закупать Латвия, а с началом СВО – Украина.