https://ukraina.ru/20240915/1057461453.html
Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин - 15.09.2024 Украина.ру
Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС... Украина.ру, 15.09.2024
2024-09-15T15:31
2024-09-15T15:31
2024-09-15T15:31
видео
россия
курская область
украина
евгений норин
вооруженные силы украины
youtube
всу
потери всу
покровск/красноармейск
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС России с момента вторжения украинских формирований на территорию нашего региона, а также прокомментировал вероятность второй волны мобилизации в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:25 - Об обстановке в Курской области; 09:28 - об использовании манёвренных боевых действий под Курском; 12:00 - о вариантах подхода ВС России к Сумам; 13:49 - на что способен противник для изменения ситуации на фронте? 19:20 - О второй волне мобилизации в России; 22:55 - о резервах для освобождения Покровска; 24:05 - о том, что изменят 50 тысяч мобилизованных.
россия
курская область
украина
покровск/красноармейск
лнр
днр
сумы
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС России с момента вторжения украинских формирований на территорию нашего региона, а также прокомментировал вероятность второй волны мобилизации в России.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
00:25 - Об обстановке в Курской области;
09:28 - об использовании манёвренных боевых действий под Курском;
12:00 - о вариантах подхода ВС России к Сумам;
13:49 - на что способен противник для изменения ситуации на фронте?
19:20 - О второй волне мобилизации в России;
22:55 - о резервах для освобождения Покровска;
24:05 - о том, что изменят 50 тысяч мобилизованных.