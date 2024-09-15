Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин - 15.09.2024 Украина.ру
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Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин - 15.09.2024 Украина.ру
Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС... Украина.ру, 15.09.2024
2024-09-15T15:31
2024-09-15T15:31
видео
россия
курская область
украина
евгений норин
вооруженные силы украины
youtube
всу
потери всу
покровск/красноармейск
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС России с момента вторжения украинских формирований на территорию нашего региона, а также прокомментировал вероятность второй волны мобилизации в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:25 - Об обстановке в Курской области; 09:28 - об использовании манёвренных боевых действий под Курском; 12:00 - о вариантах подхода ВС России к Сумам; 13:49 - на что способен противник для изменения ситуации на фронте? 19:20 - О второй волне мобилизации в России; 22:55 - о резервах для освобождения Покровска; 24:05 - о том, что изменят 50 тысяч мобилизованных.
россия
курская область
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, курская область, украина, евгений норин, вооруженные силы украины, youtube, всу, потери всу, покровск/красноармейск, лнр, днр, сво, минобороны рф, мобилизация, дроны, бпла, сумы, сумская область, кто, видео
Видео, Россия, Курская область, Украина, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, Youtube, ВСУ, потери ВСУ, Покровск/Красноармейск, ЛНР, ДНР, СВО, Минобороны РФ, мобилизация, дроны, БПЛА, Сумы, Сумская область, КТО

Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин

15:31 15.09.2024
 
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС России с момента вторжения украинских формирований на территорию нашего региона, а также прокомментировал вероятность второй волны мобилизации в России.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
00:25 - Об обстановке в Курской области;
09:28 - об использовании манёвренных боевых действий под Курском;
12:00 - о вариантах подхода ВС России к Сумам;
13:49 - на что способен противник для изменения ситуации на фронте?
19:20 - О второй волне мобилизации в России;
22:55 - о резервах для освобождения Покровска;
24:05 - о том, что изменят 50 тысяч мобилизованных.
 
ВидеоРоссияКурская областьУкраинаЕвгений НоринВооруженные силы УкраиныYoutubeВСУпотери ВСУПокровск/КрасноармейскЛНРДНРСВОМинобороны РФмобилизациядроныБПЛАСумыСумская областьКТО
 
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Заголовок открываемого материала
15:31Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
15:22Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов
15:10Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области
14:55Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
14:24Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ
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