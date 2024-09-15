https://ukraina.ru/20240915/1057461453.html

Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин

Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин - 15.09.2024 Украина.ру

Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин

Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС... Украина.ру, 15.09.2024

2024-09-15T15:31

2024-09-15T15:31

2024-09-15T15:31

видео

россия

курская область

украина

евгений норин

вооруженные силы украины

youtube

всу

потери всу

покровск/красноармейск

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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как обстоит ситуация в Курской области и как изменилась военная инициатива ВС России с момента вторжения украинских формирований на территорию нашего региона, а также прокомментировал вероятность второй волны мобилизации в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:25 - Об обстановке в Курской области; 09:28 - об использовании манёвренных боевых действий под Курском; 12:00 - о вариантах подхода ВС России к Сумам; 13:49 - на что способен противник для изменения ситуации на фронте? 19:20 - О второй волне мобилизации в России; 22:55 - о резервах для освобождения Покровска; 24:05 - о том, что изменят 50 тысяч мобилизованных.

россия

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украина

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сумская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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