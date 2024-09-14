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"Фиалка машину победит!" Как кубанский казак-подкидыш Бред убил президента Франции

"Фиалка машину победит!" Как кубанский казак-подкидыш Бред убил президента Франции - 14.09.2024 Украина.ру

"Фиалка машину победит!" Как кубанский казак-подкидыш Бред убил президента Франции

Ровно 98 лет назад, 14 сентября 1932 года, в Париже был казнен Павел Горгулов, который 6 мая того же года застрелил 75-летнего президента Франции, своего тезку Поля Думера

2024-09-14T19:22

2024-09-14T19:22

2024-09-14T19:22

эксклюзив

франция

париж

россия

бенито муссолини

адольф гитлер

владимир высоцкий

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Во французской столице на бульваре Араго у единственной сохранившейся в городе тюрьмы Санте народ начал собираться в утренних сумерках. Как и пел позже русский бард Владимир Высоцкий, "ночью думы муторней,/ плотники не мешкают,/ не успеть к заутрене,/ -- больно рано вешают". Собрались тысячи три, но действо видели немногие.Так уж повелось, что Санте до конца 30-ых годов прошлого века оставалось еще и единственной тюрьмой, где казнили публично. Но палачи не заморачивались зрелищами, лишая жизни преступников. Они не возводили эшафот, а гильотину ставили прямо на мостовую. Получалось низко, и, кроме охраны, адвокатов, священника и журналистов, казнь была видна только очень небольшому количеству собравшейся вокруг места казни толпы из 3 тысяч человек. За 400 метров гильотина была оцеплена ограждениями, за которые пускали только при предъявлении специального пропуска от префектуры полиции. Видели все высокие да и то через головы стоявших в первых рядах.Так было и с Горгуловым: в 5 часов 58 минут утра перед казнью по французскому обычаю ему отдала салют национальная гвардия, а потом нож снес голову в стоящую под ним корзину.По воспоминаниям эмигрантского мемуариста-публициста Василия Яновского, не обошлось без трудностей – слишком огромен, до двух метров роста, был осужденный смертник. И толстая шея на широких плечи казака не без труда поместились в воротнике гильотины. И, как репортажно написал журналист "Пти Паризьен", "воротник с трудом опускается на толстую шею, один из помощников грубо тянет его за уши, двое других его толкают; огромное тело не удается уложить как следует".Другие свидетели и журналисты, в частности корреспондент "Юнайтед Пресс" Мэри Найт, даже переодевшаяся мужчиной, чтобы быть допущенной близко к месту казни, этого не запомнили и сообщали, что все прошло, как говорится, в штатном режиме.Но все в один голос отметили, что Горгулов встретил смерть достойно. Шесть шагов от дверцы полицейского фургона, в котором его доставили, до места казни он прошел уверенно. На пути к гильотине Горгулов напевал "Варшавянку", а последними его словами были: "Россия, моя страна!". По-французски, и в голосе его не было слышно страха. Перед этим он попросил прощения у всех за содеянное. Другие же слова его, если они были, журналистам расслышать не удалось.Точно так же вел себя Горгулов и в тюрьме, узнав, что его прошение о помиловании отклонено, а жене отказано в последнем свидании. Его разбудили меньше чем за час до казни. Он поцеловал крест, исповедался православному архимандриту французского происхождения Льву (Жилле), причастился и сказал, что ничего не боится. Что он предан русскому крестьянству и надеется, что его еще не рожденный ребенок не станет коммунистом и будет воспитан в религиозном духе и в ненависти к большевизму, Также он попросил священника передать слова любви и просьбу о прощении своей жене. И добавил: "Я не сержусь на Францию, я ничего не хотел сделать против нее".Его палач, Анатоль Дейблер, "господин Парижский" (monsieur de Paris), который унаследовал пост от отца и за 40 лет карьеры казнил еще 394 человека, в собственноручном дневнике, опубликованном в 2003 году, написал, что Горгулов "выказал известную храбрость, ограничившись словами "О! святая Русь!" ("oh! Sainte Russie!").А упомянутый выше публицист Яновский отметил: "Горгулов умер среди толпы чужих, на манер Остапа Бульбы ("слышишь ли ты меня, батько"). В другое время, под иными звездами, в знакомой среде из него вышел бы, пожалуй, еще герой".Но этого никто уже не узнает – звезды и время сошлись против Горгулова. Он точно не ушел в небытие героем. Скорее стал жертвой и времени, и собственных страстей, и обстоятельств, порожденных ими. Время между двумя мировыми войнами – это, по оценкам современников, пир во время чумы. Удивительная смесь человеческого стремления забыть страшные события Первой мировой, социальных потрясений, вызванных российскими революциями, и гриппа "испанка", выкосившего десятки миллионов жертв, и страха перед неизвестным будущим, в котором уже виделась Вторая мировая, гремели гитлеровские марши и поднимался слабый сладкий дымок печей немецких концлагерей уничтожения. Подлинный ужас перед неизвестностью подавлялся развеселыми страстями показного веселья. Шумный балаган маскировал уныло-мрачный морг и после вечеринок с искристым шампанским уже отдавало тухлой мертвичиной. Катастрофа прорывалась сквозь фейерверк. А люди либо веселились, либо тотально умничали, прикрываясь притворством, как броней, которая никого ни от чего не спасала. И не могла спасти. А всем казалось, что могла, -- знакомая сегодня картинка…Тогда же в Париже случилась еще и настоящая долгоиграющая трагедия людей по имени Павел, если хотите, Поль, которых неоднозначное время одинаково носило в вихре событий и переживаний, действий и бездействия.И на ярмарку-выставку писателей-комбатантов (ветеранов боевых действий), куда на открытие явился французский президент, русский эмигрант Горгулов проник под именем Поль Бред. Визитку с указанием, что Бред – писатель-ветеран ("Paul Brède, écrivain, ancien combattant") нашли у убийцы при обыске.Но бредовая, почти шизофреническая мистика происходящего была еще и в том, что Бред-Горгулов действительно был писателем. Более того -- членом обществ молодых русских писателей Парижа. И под псевдонимом Павел Бред во Франко-славянском издательстве в 1931 году издал сборник повестей и стихов "Тайна жизни скифов". В фолиант вошли повесть "Даль", "поэма-трагедия" ("слова на оперу") "Скиф" и поэма "Тоска поэта", посвященную Сергею Есенину. А в предисловии к книге ее автором было сказано: "Русский я. А все, что от русского исходит, непременно дерзостью пахнет: как — политика, как — вольнодумство, критика и все такое прочее… Потому… Народ мы скифский, русский. Народ мы сильный и дерзкий. Свет перевернуть хотим. Да-с. Как старую кадушку. А кто же под кадушкой-то сидеть будет? Ах, милые! Не знаю. И потому — кончаю. И на прощание только прибавлю свое малюсенькое изреченьице: "А все-таки — фиалка машинку победит!"В ходе следствия будет установлено также, что во время подготовки и убийств президента Горгулов-Бред продолжал писать романы и пьесы из казачьей жизни, и в Берлине готовился к изданию сочиненный им "Роман казака", который должен был быть переведен на немецкий язык. Судьба этой книги до сих пор неизвестна, зато перед покушением Горгулов завещал авторские права на этот текст в пользу издательства "Университас" и своей жены.До этого во время жизни в Чехословакии в Оломоуце в 1929 году издал в немецком переводе роман-сценарий из русской жизни "Сын монахини" (Paul Gorgulow. Der Nonne Sohn. Russischer Filmroman. Typosdruck). Были, как оказалось после, другие рукописи, которые были отвергнуты издательствами, как графоманская писанина, не стоящая внимания.Когда же после покушения его скрутили и начали азартно избивать почитатели президента, он вел себя, как типичный сумасшедший, орал "Фиалка машину победит!" И обыск показал, что у убийцы далеко не все дома. Среди вещей был обнаружен еще один запасной пистолет, газетные вырезки с сообщениями о рабочих поездках президента Думера, а также ампулы с ядом (сулемой) и самодельное знамя его партии.Но больше всего полицейских потрясла записная книжечка с политической декларацией действий убийцы. Она называлась "Мемуары доктора Павла Горгулова, верховного председателя политической партии русских фашистов, который убил президента республики".Свое желание убить президента Франции Горгулов объяснил тоже довольно замысловато: "Большевизм разоряет весь мир. Франция, как и вся остальная Европа, снабжает большевиков деньгами и тем самым поддерживает их. Убив президента, я хотел вызвать тем самым конфликт между Францией и Советским Союзом". Среди других своих потенциальных жертв Горгулов называл президентов Чехословакии Томаша Масарика, Германии Пауля Гинденбурга, Франции предшественника Думера Гастона Думерга, а также полпреда СССР во Франции Валериана Довгалевского и к тому времени уже покойного Владимира Ленина.О себе же Горгулов сказал: "Я председатель русской национал-фашистской партии. Партию эту я основал в Праге в 1930 году. Я не монархист и ярый противник большевизма".При других допросах политик-убийца также рассказывал о своей причастности к "зеленой фашистской партии" и отождествлял свои замыслы с идеалами белой эмиграции – освободить Россию от большевиков. Но, по его словам, он при этом действовал в одиночку, по собственной воле и только мстил Франции, за отказ от антибольшевистской интервенции в СССР.Следствие установила, что в 1931 году Горгулов действительно издал на французском языке политическую брошюру о России "Национальная крестьянская" (Nationale paysanne), в которой изложил свое видение государственного и общественного устройства. По его теории, государство должно управляться диктаторской "национальной" и "военно-политической" партией "зеленых", основанной на авторитете "зеленого диктатора" и жесткой дисциплине. Как у итальянцев при Бенито Муссолини или у немцев при Адольфе Гитлере.По Горгулову, правительство, полиция и армия должны были формироваться исключительно из партийных кадров, а значит, и парламент был терпим только при большинстве членов от диктаторской партии. После переходного периода диктатуры Горгулов допускал избрание президента, который должен быть "отнюдь не коммунист, не социалист, не монархист, не еврей, не инородец, не иностранец и не женщина".Партия же в любой момент могла быть сама мобилизована как военная организация. Вся русская земледельческая молодежь вступает в партию в обязательном порядке. Для борьбы с врагами, среди которых названы не только социализм, но и монархизм, и крупный капитализм. Национализм приветствуется: лица, не принадлежащие к русскому народу и к православной религии, ряда политических прав лишаются. При этом евреи не могут состоять ни на какой государственной службе, "пусть даже самой ничтожной". 18-й параграф программы прямо провозглашал: "Россия для русских". Во внешней политике единственный способ борьбы за Россию и свержения большевистского режима, понимаемого, ясное дело, в значительной степени как власть евреев, — внешняя интервенция.В Париже Горгулов издает малотиражную газету "Набат" и выпускает прокламации, но даже многие участники этих изданий, однако, не разделяют горгуловской теории и не вступают в его "партию". Он и не требует – он уже хочет лично убивать и зажигать пожар войны. С целями, которые хочет он.Обнаруженные в бумагах Горгулова детально разработанные планы войны с большевистской Россией и другие политические тексты производили впечатление психической и душевной болезни автора. Например, кроме того, что себя он называл "деленым диктатором", Горгулов еще и планировал полеты на Луну, а также похитил сына знаменитого авиатора тех дней Чарльза Линдберга и удерживает его у себя. Хотя этого мальчика к тому времени уже нашли убитым.Нож гильотины оборвал эти планы, а следствие показало, что Горгулов, увы, не был сумасшедшим. В нем, как в зеркале, самым удивительным образом отразились и политические тенденции, и господствующие идеологические нарративы, и уже внедряемая в разных странах политическая практика прикладной ксенофобии и разделительного человеконенавистничества, прикрытых благими намерениями.Причем по обе стороны баррикад, что, собственно, вызвало отмежевание от Горгулова и белой эмиграции (в частности, казачества), и всевозможных леваков как в ССР, так и в мире, и даже фашистов и нацистов Муссолини и Гитлера. Следствие также не выявило никаких следов хоть какого-либо заговора, имевшего целью убийство президента Думера -- человека во Франции чтимого и уважаемого: он только на фронтах Первой мировой и сразу после нее потерял пятерых детей (четырех сыновей и дочь, которая умерла от горя и тоски, не перенеся потерю братьев) но приблизил Компьенский триумф французской победы в той войне.Все списали либо на загадочный и непредсказуемый русский характер, либо на врожденную и русскостью объяснимую психическую болезнь, либо на то и на другое вместе взятое. Известная эмигрантская поэтесса из круга Ивана Бунина Галина Кузнецова позже вспоминала, что "один из докторов-экспертов сказал на суде: "Впечатление сумасшедшего от подсудимого объясняется его национальностью".На том, собственно, и порешили. Русскую же эмиграцию, которая только во Франции насчитывала около 3 млн человек, обрадовало то, что преступление Горгулова не вызвало всплеск антирусских настроений и требований избавиться от русских. Они благополучно остались во Франции.А Горгулов действительно был русским, по которому безжалостным катком прошлись война и вынужденная эмиграция. Родился он в 1895 году и был он подкидышем, которого только в 1902 году кубанским казаком приказал усыновить уряднику станицы Лабинской Тимофею Горгулову сам наказной атаман Кубанского войска Яков Малама.В 1913 году Горгулов окончил Екатеринодарское военно-фельдшерское училище и недолго учился на медицинском факультете Московского университета, участвовал в Первой мировой войне, был ранен. В гражданскую войну тоже воевал, но уже никто не узнает точно, за белых или за красных. Оказался в эмиграции, где в Праге в 1926 году окончил Карлов университет. Практиковал, как доктор, обозначая себя именно так и делая нелегальные аборты и даже обвинялся в том, что во время приема насиловал клиенток.Сам Горгулов все эти факты отвергал, но женат был трижды. И от греха подальше из Чехословакии перебрался во Францию, откуда его принудительно выперли в Монако. Из Монте-Карло он и явился убить президента Франции. И ночь перед убийством, промотав остатки денег третьей жены, на то время беременной от него щвейцарки по происхождению, провел в отеле с неизвестной и неустановленной дамой с низкой социальной ответственностью.И убил, проповедуя идею русского "скифства" и мессианизма, согласно которой "дикая", "варварская" Россия является носителем первобытной духовности и должна победить западную цивилизацию. Потому что сильнее всех.Итог известен: фанатизм Горгулова, смешанный с плутовством, слепая вера в сочетании с прагматичной хитростью, неустрашимость, прикрытая откровенным дуркованием и притворством его не спасли. И участь не облегчили, хотя гуманисты и просили его помиловать, потому что он псих.Цинковый гроб с телом и головой Горгулова был в день казни погребен во временной могиле на кладбище в Иври-сюр-Сен на участке, где обычно и хоронили казненных. Потом по решению семьи его перезахоронили на кладбище Тье в пригороде Парижа. Но могила не сохранилась, а следы жены и новорожденного ребенка убийцы бесследно затерялись в истории.Позже появились и конъюнктурные данные журнала "Тайм" о том, что в СССР о Горгулове сначала хотели снять фильм, а потом от кино оказались зато обнаружили его 82-летняя мать, осудили ее и расстреляли согласно принятому в том же году указу от 7 августа 1932 года по обвинению в хищении колхозного зерна ("за колоски"). Горгулова в это время еще судили во Франции, и мать на своем советском суде упоминала и сына, заявив, что он "белый", а не "красный русский", как его называют за границей. По другим данным мать и тетю Горгулова в станице Лабинской арестовали через четыре дня после его казни. И тоже казнили – колоски-то важнее.А после Горгулова остались еще стихи. И термин горгуловщина – преломление идей в голове затравленного жизнью и не очень образованного и интеллектуально развитого человека, который что-то хочет, что не знает что. Но активен и деятелен безмерно. И это тема отдельного разговора, который может быть востребован сегодня, когда горгуловщина опять актуальна…А писал Горгулов такое – судите сами, кто победи – фиалка или машина:Лесись, лесье!Дичись, зверье! Преклонись, людье! . . . . . . . . . . У людья -- Кавказ. У дичья -- как раз: Ни грехов, ни людей, Ни троп, ни дорог, И лишь в дикости Лес От Начала по днесь, Не зная культуры, не зная людья, Он блюдет лишь законы дичья...

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, франция, париж, россия, бенито муссолини, адольф гитлер, владимир высоцкий