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Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг

Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг - 14.09.2024 Украина.ру

Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг

Чтобы конфликт на Украине завершился "в определенный момент", нужно возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

2024-09-14T12:16

2024-09-14T12:16

2024-09-14T12:16

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При этом он признал, что пространства для разговора с Москвой "почти нет", если сравнивать с 2014 годом.Также Столтенберг высказал мнение, что НАТО недостаточно помогал Украине до 2022 года. По его словам, принять Украину в альянс тогда было нереально, но "усилить ее в военном отношении было бы легко"."Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", — заявил Столтенберг.Как сообщало издание Украина.ру, полномочия Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса истекают 1 октября. Эту должность после его отставки займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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