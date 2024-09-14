Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг - 14.09.2024 Украина.ру
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Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг
Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг - 14.09.2024 Украина.ру
Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг
Чтобы конфликт на Украине завершился "в определенный момент", нужно возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
2024-09-14T12:16
2024-09-14T12:16
новости
йенс столтенберг
нато
украина
россия
конфликт
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При этом он признал, что пространства для разговора с Москвой "почти нет", если сравнивать с 2014 годом.Также Столтенберг высказал мнение, что НАТО недостаточно помогал Украине до 2022 года. По его словам, принять Украину в альянс тогда было нереально, но "усилить ее в военном отношении было бы легко"."Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", — заявил Столтенберг.Как сообщало издание Украина.ру, полномочия Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса истекают 1 октября. Эту должность после его отставки займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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новости, йенс столтенберг, нато, украина, россия, конфликт
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Россия, конфликт

Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг

12:16 14.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Чтобы конфликт на Украине завершился "в определенный момент", нужно возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При этом он признал, что пространства для разговора с Москвой "почти нет", если сравнивать с 2014 годом.
Также Столтенберг высказал мнение, что НАТО недостаточно помогал Украине до 2022 года. По его словам, принять Украину в альянс тогда было нереально, но "усилить ее в военном отношении было бы легко".
"Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", — заявил Столтенберг.
Как сообщало издание Украина.ру, полномочия Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса истекают 1 октября. Эту должность после его отставки займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
 
НовостиЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаРоссияконфликт
 
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