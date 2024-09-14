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Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости" - 14.09.2024 Украина.ру
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
Выдавливание или окружение ВСУ реализует сейчас российская армия в Курской области? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T07:27
2024-09-14T07:27
2024-09-14T07:28
новости
курская область
россия
генштаб
минобороны рф
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"Наш Генштаб работает специфически. Я не думаю, что он придерживается какой-то одной идеи. "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу", - сказал военкор, оценивая сценарий освобождения Курской области от интервентов ВСУ.По его оценке, украинская армия уже не может распределить свои боеспособные войска по всей линии боевого соприкосновения. Контратаки ВСУ, уверен Линин, тоже неумелые."Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости", - констатировал военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, генштаб, минобороны рф, всу, потери, кто, сво, тактики
Новости, Курская область, Россия, Генштаб, Минобороны РФ, ВСУ, потери, КТО, СВО, тактики
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:27 14.09.2024 (обновлено: 07:28 14.09.2024)
Выдавливание или окружение ВСУ реализует сейчас российская армия в Курской области? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин