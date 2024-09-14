Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости" - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057423749.html
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости" - 14.09.2024 Украина.ру
Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
Выдавливание или окружение ВСУ реализует сейчас российская армия в Курской области? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T07:27
2024-09-14T07:28
новости
курская область
россия
генштаб
минобороны рф
всу
потери
кто
сво
тактики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_0:159:935:685_1920x0_80_0_0_d5b6eef4076832351ea896fc416d22ff.jpg
"Наш Генштаб работает специфически. Я не думаю, что он придерживается какой-то одной идеи. "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу", - сказал военкор, оценивая сценарий освобождения Курской области от интервентов ВСУ.По его оценке, украинская армия уже не может распределить свои боеспособные войска по всей линии боевого соприкосновения. Контратаки ВСУ, уверен Линин, тоже неумелые."Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости", - констатировал военкор.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_22:0:935:685_1920x0_80_0_0_331a3410322df04970521a0781994c10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, генштаб, минобороны рф, всу, потери, кто, сво, тактики
Новости, Курская область, Россия, Генштаб, Минобороны РФ, ВСУ, потери, КТО, СВО, тактики

Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"

07:27 14.09.2024 (обновлено: 07:28 14.09.2024)
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramобломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Выдавливание или окружение ВСУ реализует сейчас российская армия в Курской области? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Наш Генштаб работает специфически. Я не думаю, что он придерживается какой-то одной идеи. "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу", - сказал военкор, оценивая сценарий освобождения Курской области от интервентов ВСУ.
По его оценке, украинская армия уже не может распределить свои боеспособные войска по всей линии боевого соприкосновения. Контратаки ВСУ, уверен Линин, тоже неумелые.
"Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости", - констатировал военкор.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиКурская областьРоссияГенштабМинобороны РФВСУпотериКТОСВОтактики
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
08:15Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
07:45"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
07:35Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
07:27Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:22Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры
07:04Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
06:58Владислав Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке
06:39Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
06:39Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
06:10"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
05:45Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Лента новостейМолния