Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий - 13.09.2024 Украина.ру
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Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий
Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий - 13.09.2024 Украина.ру
Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий
В пятницу, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий. Выбор кандидатуры прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-09-13T17:03
2024-09-13T17:03
новости
россия
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лондон
владимир путин
мария захарова
телеведущий
посол
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Она добавила. что Зейналова - не телеведущая, а журналист-международник с красным дипломом Дипакадемии МИД России.Зейналова была назначена послом РФ в республике Маврикий в пятницу, 13 сентября. На этом посту она сменила Константина Климовского.Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.Ирада Зейналова замужем, есть сын от первого брака.
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новости, россия, москва, лондон, владимир путин, мария захарова, телеведущий, посол
Новости, Россия, Москва, Лондон, Владимир Путин, Мария Захарова, телеведущий, посол

Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий

17:03 13.09.2024
 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В пятницу, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий. Выбор кандидатуры прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило - не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление", - заявила Захарова.
Она добавила. что Зейналова - не телеведущая, а журналист-международник с красным дипломом Дипакадемии МИД России.
Зейналова была назначена послом РФ в республике Маврикий в пятницу, 13 сентября. На этом посту она сменила Константина Климовского.
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.
В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.
На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.
В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.
Ирада Зейналова замужем, есть сын от первого брака.
12:13
Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под КурскомВ пятницу, 13 сентября, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, где больше месяца проходил лечение после ранения. Первым пожеланием журналиста после выписки стало знакомство с людьми, спасшими его в Курской области
 
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