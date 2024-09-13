Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В пятницу, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий. Выбор кандидатуры прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило - не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление", - заявила Захарова.
Она добавила. что Зейналова - не телеведущая, а журналист-международник с красным дипломом Дипакадемии МИД России.
Зейналова была назначена послом РФ в республике Маврикий в пятницу, 13 сентября. На этом посту она сменила Константина Климовского.
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.
В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.
На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.
В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.
Ирада Зейналова замужем, есть сын от первого брака.
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