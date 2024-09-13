https://ukraina.ru/20240913/1057442432.html

Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий

Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий - 13.09.2024 Украина.ру

Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий

В пятницу, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий. Выбор кандидатуры прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-13T17:03

2024-09-13T17:03

2024-09-13T17:03

новости

россия

москва

лондон

владимир путин

мария захарова

телеведущий

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057441757_0:2:805:455_1920x0_80_0_0_0e9e94494091ce644fe803fa2d4e0a8f.png

Она добавила. что Зейналова - не телеведущая, а журналист-международник с красным дипломом Дипакадемии МИД России.Зейналова была назначена послом РФ в республике Маврикий в пятницу, 13 сентября. На этом посту она сменила Константина Климовского.Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова - тоже пошла по его стопам.В 1995 году Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (ныне входит в состав Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий". После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.На телевидении Зейналова начала работать в 1997 году в качестве помощника редактора передачи "Время", а через три года стала ее ведущей. Позже были "Другие Новости" и "Новости", а с 2007-го журналистка возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне, а затем - в Тель-Авиве.В 2016-м журналистка перешла на телеканал НТВ, где работала художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации.Ирада Зейналова замужем, есть сын от первого брака.

https://ukraina.ru/20240913/1057430465.html

россия

москва

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, лондон, владимир путин, мария захарова, телеведущий, посол