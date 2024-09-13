https://ukraina.ru/20240913/1057440744.html

Набиуллина прокомментировала ситуацию с отказом иностранных банков принимать платежи из России

Набиуллина прокомментировала ситуацию с отказом иностранных банков принимать платежи из России - 13.09.2024 Украина.ру

Набиуллина прокомментировала ситуацию с отказом иностранных банков принимать платежи из России

Иностранные банки прекращают принимать платежи из России, что приводит к увеличению издержек российских компаний. Об этом 13 сентября рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

2024-09-13T16:13

2024-09-13T16:13

2024-09-13T16:13

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россия

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банки

инфляция

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В пятницу, 13 сентября, Банк России снова повысил ключевую ставку. На этот раз до 19% годовых.С конца 2023 года банк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых.Набиуллина отметила, что ЦБ считает необходимым вернуть инфляцию к 4%, а для этого готов идти на более жесткие меры, в том числе повышение ключевой ставки.Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. Эксперты прогнозируют, что тогда ставка будет еще раз повышена, уже до 20% и такая ситуация сохранится еще как минимум полгода.Чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам и наоборот. Низкая ключевая ставка подогревает потребительский спрос и способствует повышению цен, высокая - сдерживает спрос и инфляцию.

https://ukraina.ru/20240913/1057439916.html

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новости, россия, набиуллина эльвира, банки, инфляция