Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин
Военный корреспондент Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, благодаря чему ВС России добились освобождения населённых пунктов в Курской области, рассказал, почему удар по учебному центру в Полтаве можно считать одним из наших главных успехов и какие опасные для России вооружения Запад ещё может передать Украине
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00:25 – Об освобождении населённых пунктов в Курской области: что изменилось в действиях ВС России?
09:17 – Кто противостоит России в Курской области, будут ли боевиков ВСУ выдавливать или окружать?
11:36 – Куда Украина может нанести новый удар?
15:49 – как сказывается на боеспособности ВСУ удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве;
21:43 – что опасного для России может передать Украине Запад?
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