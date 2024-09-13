Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин - 13.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240913/1057438510.html
Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин
Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин - 13.09.2024 Украина.ру
Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин
Военный корреспондент Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, благодаря чему ВС России добились освобождения населённых пунктов в Курской области, рассказал, почему удар по учебному центру в Полтаве можно считать одним из наших главных успехов и какие опасные для России вооружения Запад ещё может передать Украине
2024-09-13T15:19
2024-09-13T15:19
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
украина.ру
оружие
днепр
военкор
полтава
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057438349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df617ae4bc1d52a49c8d9b7bc761ef62.jpg
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно00:25 – Об освобождении населённых пунктов в Курской области: что изменилось в действиях ВС России?09:17 – Кто противостоит России в Курской области, будут ли боевиков ВСУ выдавливать или окружать?11:36 – Куда Украина может нанести новый удар?15:49 – как сказывается на боеспособности ВСУ удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве;21:43 – что опасного для России может передать Украине Запад?#Линин #Курск #диверсии #РЭБ #дроны #БПЛА #беспилотники #FPV #СВО #спецоперация #война #Днепр #РЭБ #производство #РФ #Россия #Украина #ВСУ #ВСРФ #армия #фронт #оборона #фортификация #сапёры #ЛБС #Запорожье #Донецк #ДНР #Угледар #бригада #дивизия #корпус #Генштаб #наступление #ракеты #оружие #танки #артиллерия #ФАБ #бомбардировщики #истребители #рубеж #потери #техника #войска #политика #Афганистан #Запад #ВПК #корпорации #геополитика #Донбасс #Полтава ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylininНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
https://ukraina.ru/20240913/1057437375.html
россия
украина
курская область
днепр
полтава
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057438349_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c62f0c9587900b67571a3caca0e77423.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, оружие, днепр, военкор, полтава, запад
Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, оружие, Днепр, военкор, Полтава, Запад

Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин

15:19 13.09.2024
 
Читать в
Военный корреспондент Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, благодаря чему ВС России добились освобождения населённых пунктов в Курской области, рассказал, почему удар по учебному центру в Полтаве можно считать одним из наших главных успехов и какие опасные для России вооружения Запад ещё может передать Украине
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
00:25 – Об освобождении населённых пунктов в Курской области: что изменилось в действиях ВС России?
09:17 – Кто противостоит России в Курской области, будут ли боевиков ВСУ выдавливать или окружать?
11:36 – Куда Украина может нанести новый удар?
15:49 – как сказывается на боеспособности ВСУ удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве;
21:43 – что опасного для России может передать Украине Запад?
#Линин #Курск #диверсии #РЭБ #дроны #БПЛА #беспилотники #FPV #СВО #спецоперация #война #Днепр #РЭБ #производство #РФ #Россия #Украина #ВСУ #ВСРФ #армия #фронт #оборона #фортификация #сапёры #ЛБС #Запорожье #Донецк #ДНР #Угледар #бригада #дивизия #корпус #Генштаб #наступление #ракеты #оружие #танки #артиллерия #ФАБ #бомбардировщики #истребители #рубеж #потери #техника #войска #политика #Афганистан #Запад #ВПК #корпорации #геополитика #Донбасс #Полтава
ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
- РИА Новости, 1920, 13.09.2024
15:14
Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по РоссииМеждународное право позволяет странам ЕС самостоятельно решать, разрешать ли Киеву использовать свое оружие для ударов по России или нет. Такое заявление 13 сентября сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом
 
РоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.руоружиеДнепрвоенкорПолтаваЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
17:12Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую область
17:03Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий
16:18Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
16:13Набиуллина прокомментировала ситуацию с отказом иностранных банков принимать платежи из России
16:04"На испуг". Как одесские танки показали себя в бою
15:54Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями
15:50Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
15:40Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке
15:28ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег
15:19Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин
15:18Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
15:14Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
14:49Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение
14:39Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
14:09Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
14:04Центральный банк России снова повысил ключевую ставку
13:34Московский врач о героизме курских медиков и детей: Такой гражданской солидарности я не видела нигде
13:29Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил
13:15Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме
Лента новостейМолния