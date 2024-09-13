https://ukraina.ru/20240913/1057438510.html

Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин

Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин - 13.09.2024 Украина.ру

Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин

Военный корреспондент Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, благодаря чему ВС России добились освобождения населённых пунктов в Курской области, рассказал, почему удар по учебному центру в Полтаве можно считать одним из наших главных успехов и какие опасные для России вооружения Запад ещё может передать Украине

2024-09-13T15:19

2024-09-13T15:19

2024-09-13T15:19

россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

украина.ру

оружие

днепр

военкор

полтава

запад

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❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно00:25 – Об освобождении населённых пунктов в Курской области: что изменилось в действиях ВС России?09:17 – Кто противостоит России в Курской области, будут ли боевиков ВСУ выдавливать или окружать?11:36 – Куда Украина может нанести новый удар?15:49 – как сказывается на боеспособности ВСУ удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве;21:43 – что опасного для России может передать Украине Запад?#Линин #Курск #диверсии #РЭБ #дроны #БПЛА #беспилотники #FPV #СВО #спецоперация #война #Днепр #РЭБ #производство #РФ #Россия #Украина #ВСУ #ВСРФ #армия #фронт #оборона #фортификация #сапёры #ЛБС #Запорожье #Донецк #ДНР #Угледар #бригада #дивизия #корпус #Генштаб #наступление #ракеты #оружие #танки #артиллерия #ФАБ #бомбардировщики #истребители #рубеж #потери #техника #войска #политика #Афганистан #Запад #ВПК #корпорации #геополитика #Донбасс #Полтава ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylininНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, оружие, днепр, военкор, полтава, запад