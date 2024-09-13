Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович - 13.09.2024 Украина.ру
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Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович
Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович - 13.09.2024 Украина.ру
Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал встречу в Киеве между Владимиром Зеленским, Энтони Блинкеным и Дэвидом Лэмми, а также рассказал о том, какой внешнеполитической линии придерживается Турция и ожидать ли цветной революции в Грузии
2024-09-13T12:33
2024-09-13T12:34
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, грузия, запад, никита мендкович, украина.ру, видео, ядерная безопасность, энтони блинкен, турция
Новости, Россия, Грузия, Запад, Никита Мендкович, Украина.ру, Видео, ядерная безопасность, Энтони Блинкен, Турция

Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович

12:33 13.09.2024 (обновлено: 12:34 13.09.2024)
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал встречу в Киеве между Владимиром Зеленским, Энтони Блинкеным и Дэвидом Лэмми, а также рассказал о том, какой внешнеполитической линии придерживается Турция и ожидать ли цветной революции в Грузии
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
00:41 - О переговорах в Киеве по дальнобойным ударам вглубь России;
04:14 - о новом этапе мирных переговоров;
06:20 - о корректировках в ядерную доктрину России;
08:46 - успеет ли Россия переписать свою ядерную доктрину до ударов Запада?
11:40 - О внешней политике Турции;
14:30 - о перспективах сближения России и Грузии.
#Мендкович #ядернаяАтака #РФ #Блинкен #Лэмми #Зеленский #Украина #доктрина #фронт #ВСРФ #Россия #СВО #президент #ВСУ #объекты #РЭБ #оружие #ПВО #ракеты #Вашингтон #Лондон #Тбилиси #Грузия #война #спецоперация #эскалация #переговоры #Саакашвили #ЦветнаяРеволюция #Британия #дальнобойныеРакеты #регионы #Москва #Путин #Киев
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