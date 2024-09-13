https://ukraina.ru/20240913/1057431544.html

Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович

Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович - 13.09.2024 Украина.ру

Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал встречу в Киеве между Владимиром Зеленским, Энтони Блинкеным и Дэвидом Лэмми, а также рассказал о том, какой внешнеполитической линии придерживается Турция и ожидать ли цветной революции в Грузии

2024-09-13T12:33

2024-09-13T12:33

2024-09-13T12:34

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно00:41 - О переговорах в Киеве по дальнобойным ударам вглубь России;04:14 - о новом этапе мирных переговоров;06:20 - о корректировках в ядерную доктрину России;08:46 - успеет ли Россия переписать свою ядерную доктрину до ударов Запада?11:40 - О внешней политике Турции;14:30 - о перспективах сближения России и Грузии.#Мендкович #ядернаяАтака #РФ #Блинкен #Лэмми #Зеленский #Украина #доктрина #фронт #ВСРФ #Россия #СВО #президент #ВСУ #объекты #РЭБ #оружие #ПВО #ракеты #Вашингтон #Лондон #Тбилиси #Грузия #война #спецоперация #эскалация #переговоры #Саакашвили #ЦветнаяРеволюция #Британия #дальнобойныеРакеты #регионы #Москва #Путин #КиевТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovichНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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