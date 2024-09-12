Называли мужчиной: суд Парижа решил, сколько стоит обидеть жену Макрона - 12.09.2024 Украина.ру
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Называли мужчиной: суд Парижа решил, сколько стоит обидеть жену Макрона
Называли мужчиной: суд Парижа решил, сколько стоит обидеть жену Макрона - 12.09.2024 Украина.ру
Называли мужчиной: суд Парижа решил, сколько стоит обидеть жену Макрона
Суд Парижа приговорил Наташу Рей и Дельфин Жегусс, известной как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету. Об этом 12 сентября сообщил канал BFMTV
2024-09-12T18:03
2024-09-12T18:03
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Известно, что адвокат Брижит Макрон требовал оштрафовать Рей и Жеггус на 10 тысяч евро (примерно миллион рублей) каждую, а также компенсировать судебные издержки.В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены.Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54. Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу. Однако указанный стрим оказался первым, где использовались ретушированные фотографии семьи, использованные как доказательство ее "вины".
https://ukraina.ru/20240912/1057399061.html
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новости, париж, франция, эммануэль макрон, жена, суд, клевета
Новости, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, жена, Суд, клевета

Называли мужчиной: суд Парижа решил, сколько стоит обидеть жену Макрона

18:03 12.09.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБриджит Макрон
Бриджит Макрон - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Суд Парижа приговорил Наташу Рей и Дельфин Жегусс, известной как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету. Об этом 12 сентября сообщил канал BFMTV
"Им также придется выплатить €8 тысяч (порядка 800 тысяч рублей) в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон. - Ред.) и €5 тысяч (более 500 тысяч рублей) ее брату Жан-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба", - говорится в материале телеканала.
Встреча Э. Макрона и Д. Трампа в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
11:02
Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решениеВ четверг, 12 сентября, в суде Парижа будет оглашен приговор двум женщинам, которые представлялись в сети "медиумами" и "независимыми журналистами" и распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной
Известно, что адвокат Брижит Макрон требовал оштрафовать Рей и Жеггус на 10 тысяч евро (примерно миллион рублей) каждую, а также компенсировать судебные издержки.
В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.
В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.
Бриджит Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 13:54
"Трансгендера" Макрон лишили права отстоять свою честь во ФранцииПарижский суд отклонил иск жены президента Франции Бриджит Макрон к двум женщинам, которые во время стрима в Youtube называли первую леди страны трансгендером. Об этом на днях написало местное издание Le Parisien
Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены.
Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.
Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу. Однако указанный стрим оказался первым, где использовались ретушированные фотографии семьи, использованные как доказательство ее "вины".
 
НовостиПарижФранцияЭммануэль МакронженаСудклевета
 
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