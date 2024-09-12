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Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решение
Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решение - 12.09.2024 Украина.ру
Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решение
В четверг, 12 сентября, в суде Парижа будет оглашен приговор двум женщинам, которые представлялись в сети "медиумами" и "независимыми журналистами" и распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной
2024-09-12T11:02
2024-09-12T11:02
2024-09-12T11:02
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трансгендер
суд
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Сообщение об этом опубликовано на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.В комментарии уточняется, что по делу проходят Наташа Рей и Дельфин Жегусс, и адвокат Брижит Макрон потребовал оштрафовать каждую на 10 тысяч евро (примерно миллион рублей), а также компенсировать судебные издержки.В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в феврале 2022 года подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены.Бриджит Макрон нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу. Однако указанный стрим оказался первым, где использовались ретушированные фотографии семьи, использованные как доказательство ее "вины".
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новости, париж, франция, эммануэль макрон, жена, трансгендер, суд
Новости, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, жена, трансгендер, Суд
Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решение
В четверг, 12 сентября, в суде Парижа будет оглашен приговор двум женщинам, которые представлялись в сети "медиумами" и "независимыми журналистами" и распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной
Сообщение об этом опубликовано на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.
В комментарии уточняется, что по делу проходят Наташа Рей и Дельфин Жегусс, и адвокат Брижит Макрон потребовал оштрафовать каждую на 10 тысяч евро (примерно миллион рублей), а также компенсировать судебные издержки.
В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.
В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в феврале 2022 года подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.
Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены.
Бриджит Макрон нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу. Однако указанный стрим оказался первым, где использовались ретушированные фотографии семьи, использованные как доказательство ее "вины".