https://ukraina.ru/20240912/1057398028.html
ВКС РФ получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
ВКС РФ получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С - 12.09.2024 Украина.ру
ВКС РФ получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав "Ростех", передала Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе госкорпорации
2024-09-12T09:46
2024-09-12T09:46
2024-09-12T09:46
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Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков отметил, что переданные военным машины отличаются высокими летно-технические характеристиками, которые пилоты уже оценили по достоинству. Он уточнил, что машины из следующей партии Су-57 находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой."Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, с этой целью корпорация уже строит дополнительное здание.В прошлый раз партия Су-57 была передана российским военным в декабре прошлого года. изготовил и передал военным Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вкс, су-57, самолет, истребитель
ВКС РФ получили партию новых истребителей Су-57 и Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав "Ростех", передала Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе госкорпорации
"Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в релизе.
Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков отметил, что переданные военным машины отличаются высокими летно-технические характеристиками, которые пилоты уже оценили по достоинству. Он уточнил, что машины из следующей партии Су-57 находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой.
"Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолетом фронтовой авиации в России", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
В "Ростехе" отметили, что намерены расширить производство Су-57, с этой целью корпорация уже строит дополнительное здание.
В прошлый раз партия Су-57 была передана российским военным в декабре прошлого года. изготовил и передал военным Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике
, Константиновка и Синьковка Харьковской области
, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике
.