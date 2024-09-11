Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру
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Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру
Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а... Украина.ру, 11.09.2024
2024-09-11T19:30
2024-09-11T19:30
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россия
селидово
угледар
вооруженные силы украины
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Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а также прокомментировал темпы наступления России на южно-донбасском направлении и проблему информационной гигиены. 00:23 - Об опыте "котлов" ВС РФ; 03:00 - о темпах продвижения после освобождения Красногоровки; 09:44 - о масштабных по охвату операциях по освобождению регионов; 11:30 - об операции по освобождению Новогродовки; 12:32 - об операции в Гродовке и в Селидово; 16:09 - что происходит под Курском? 22:23 - Для кого делаются заявления о возможных переговорах? 26:39 - О боевой работе без медиа- вбросов.Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.Телеграм-канал "Синяя борода".
россия
селидово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, селидово, угледар, вооруженные силы украины, днр, донбасс, видео
Видео, Россия, Селидово, Угледар, Вооруженные силы Украины, ДНР, Донбасс

Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ

19:30 11.09.2024
 
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Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а также прокомментировал темпы наступления России на южно-донбасском направлении и проблему информационной гигиены.
00:23 - Об опыте "котлов" ВС РФ;
03:00 - о темпах продвижения после освобождения Красногоровки;
09:44 - о масштабных по охвату операциях по освобождению регионов;
11:30 - об операции по освобождению Новогродовки;
12:32 - об операции в Гродовке и в Селидово;
16:09 - что происходит под Курском?
22:23 - Для кого делаются заявления о возможных переговорах?
26:39 - О боевой работе без медиа- вбросов.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
Телеграм-канал "Синяя борода".
 
ВидеоРоссияСелидовоУгледарВооруженные силы УкраиныДНРДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
18:55Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября
18:25Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
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