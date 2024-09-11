https://ukraina.ru/20240911/1057391275.html

Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ

Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру

Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ

Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а... Украина.ру, 11.09.2024

2024-09-11T19:30

2024-09-11T19:30

2024-09-11T19:30

видео

россия

селидово

угледар

вооруженные силы украины

днр

донбасс

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Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а также прокомментировал темпы наступления России на южно-донбасском направлении и проблему информационной гигиены. 00:23 - Об опыте "котлов" ВС РФ; 03:00 - о темпах продвижения после освобождения Красногоровки; 09:44 - о масштабных по охвату операциях по освобождению регионов; 11:30 - об операции по освобождению Новогродовки; 12:32 - об операции в Гродовке и в Селидово; 16:09 - что происходит под Курском? 22:23 - Для кого делаются заявления о возможных переговорах? 26:39 - О боевой работе без медиа- вбросов.Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.Телеграм-канал "Синяя борода".

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, селидово, угледар, вооруженные силы украины, днр, донбасс, видео