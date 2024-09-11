https://ukraina.ru/20240911/1057391275.html
Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру
Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а... Украина.ру, 11.09.2024
2024-09-11T19:30
2024-09-11T19:30
2024-09-11T19:30
видео
россия
селидово
угледар
вооруженные силы украины
днр
донбасс
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Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а также прокомментировал темпы наступления России на южно-донбасском направлении и проблему информационной гигиены. 00:23 - Об опыте "котлов" ВС РФ; 03:00 - о темпах продвижения после освобождения Красногоровки; 09:44 - о масштабных по охвату операциях по освобождению регионов; 11:30 - об операции по освобождению Новогродовки; 12:32 - об операции в Гродовке и в Селидово; 16:09 - что происходит под Курском? 22:23 - Для кого делаются заявления о возможных переговорах? 26:39 - О боевой работе без медиа- вбросов.Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.Телеграм-канал "Синяя борода".
россия
селидово
угледар
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, селидово, угледар, вооруженные силы украины, днр, донбасс, видео
Видео, Россия, Селидово, Угледар, Вооруженные силы Украины, ДНР, Донбасс
Тимофей Ермаков, военный корреспондент, автор TГ-канала "Синяя борода" в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, а также прокомментировал темпы наступления России на южно-донбасском направлении и проблему информационной гигиены.
00:23 - Об опыте "котлов" ВС РФ;
03:00 - о темпах продвижения после освобождения Красногоровки;
09:44 - о масштабных по охвату операциях по освобождению регионов;
11:30 - об операции по освобождению Новогродовки;
12:32 - об операции в Гродовке и в Селидово;
16:09 - что происходит под Курском?
22:23 - Для кого делаются заявления о возможных переговорах?
26:39 - О боевой работе без медиа- вбросов.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
Телеграм-канал "Синяя борода"
.