"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего - 11.09.2024 Украина.ру
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"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего
"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего - 11.09.2024 Украина.ру
"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что часть российских артистов "осваивают патриотическую тему", записывая песни про Россию и спецоперацию. То же самое он предложил сделать и релокантам, например, Алле Пугачевой
2024-09-11T17:51
2024-09-11T17:51
новости
россия
алла пугачева
олег царев
ольга бузова
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песня
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"Патриотическую тему осваивают профессионалы. Вот, Ольга Бузова спела "Made in Russia". Ждём Аллу Пугачеву с песней про СВО. Ну а чего? Пусть поют", - написал Царев в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с новой песней Бузовой.В последнее время многие слушатели сменили гнев на милость в отношении исполнительницы "Мало половин". Произошло это после того, как артистка поддержала СВО и стала возить гуманитарную помощь в Донбасс.Известно, что Бузова дружит с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым, который недавно "зашел не в ту дверь" и пока никак не может оттуда выйти. Кстати, беглая певица неоднократно нелестно высказывалась в адрес подруги благоверного, заявляя, что "ее слишком много".После начала специальной военной операции певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ."Этим займутся правоохранительные органы": Пугачевой грозит до 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ*Иноагент
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новости, россия, алла пугачева, олег царев, ольга бузова, сво, песня
Новости, Россия, Алла Пугачева, Олег Царев, Ольга Бузова, СВО, песня

"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего

17:51 11.09.2024
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что часть российских артистов "осваивают патриотическую тему", записывая песни про Россию и спецоперацию. То же самое он предложил сделать и релокантам, например, Алле Пугачевой
"Патриотическую тему осваивают профессионалы. Вот, Ольга Бузова спела "Made in Russia". Ждём Аллу Пугачеву с песней про СВО. Ну а чего? Пусть поют", - написал Царев в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с новой песней Бузовой.
В последнее время многие слушатели сменили гнев на милость в отношении исполнительницы "Мало половин". Произошло это после того, как артистка поддержала СВО и стала возить гуманитарную помощь в Донбасс.
Известно, что Бузова дружит с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым, который недавно "зашел не в ту дверь" и пока никак не может оттуда выйти. Кстати, беглая певица неоднократно нелестно высказывалась в адрес подруги благоверного, заявляя, что "ее слишком много".
Алла Пугачева
11 июля, 15:40
Избирательный господь и Алла ПугачеваКак только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
После начала специальной военной операции певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.
А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
"Этим займутся правоохранительные органы": Пугачевой грозит до 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ
*Иноагент
 
НовостиРоссияАлла ПугачеваОлег ЦаревОльга БузоваСВОпесня
 
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