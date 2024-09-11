"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего
Алла Пугачева
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что часть российских артистов "осваивают патриотическую тему", записывая песни про Россию и спецоперацию. То же самое он предложил сделать и релокантам, например, Алле Пугачевой
"Патриотическую тему осваивают профессионалы. Вот, Ольга Бузова спела "Made in Russia". Ждём Аллу Пугачеву с песней про СВО. Ну а чего? Пусть поют", - написал Царев в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с новой песней Бузовой.
В последнее время многие слушатели сменили гнев на милость в отношении исполнительницы "Мало половин". Произошло это после того, как артистка поддержала СВО и стала возить гуманитарную помощь в Донбасс.
Известно, что Бузова дружит с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым, который недавно "зашел не в ту дверь" и пока никак не может оттуда выйти. Кстати, беглая певица неоднократно нелестно высказывалась в адрес подруги благоверного, заявляя, что "ее слишком много".
После начала специальной военной операции певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.
А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
*Иноагент