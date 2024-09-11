https://ukraina.ru/20240911/1057388534.html

"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего

"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего - 11.09.2024 Украина.ру

"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что часть российских артистов "осваивают патриотическую тему", записывая песни про Россию и спецоперацию. То же самое он предложил сделать и релокантам, например, Алле Пугачевой

2024-09-11T17:51

2024-09-11T17:51

2024-09-11T17:51

новости

россия

алла пугачева

олег царев

ольга бузова

сво

песня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054512351_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4cdd34974e5fb0e8023f4d37a05b9c28.jpg

"Патриотическую тему осваивают профессионалы. Вот, Ольга Бузова спела "Made in Russia". Ждём Аллу Пугачеву с песней про СВО. Ну а чего? Пусть поют", - написал Царев в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с новой песней Бузовой.В последнее время многие слушатели сменили гнев на милость в отношении исполнительницы "Мало половин". Произошло это после того, как артистка поддержала СВО и стала возить гуманитарную помощь в Донбасс.Известно, что Бузова дружит с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым, который недавно "зашел не в ту дверь" и пока никак не может оттуда выйти. Кстати, беглая певица неоднократно нелестно высказывалась в адрес подруги благоверного, заявляя, что "ее слишком много".После начала специальной военной операции певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ."Этим займутся правоохранительные органы": Пугачевой грозит до 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ*Иноагент

https://ukraina.ru/20240711/1056188532.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алла пугачева, олег царев, ольга бузова, сво, песня