https://ukraina.ru/20240911/1057387753.html

"Все будет хорошо": пастор-протестант, убивший ребенка в Запорожье, теперь учит "добру" в США

"Все будет хорошо": пастор-протестант, убивший ребенка в Запорожье, теперь учит "добру" в США - 11.09.2024 Украина.ру

"Все будет хорошо": пастор-протестант, убивший ребенка в Запорожье, теперь учит "добру" в США

Обвиняемый в гибели ребенка пастор протестантской церкви "Добрая новость" из Запорожья Евгений Бабич уже больше года скрывается в США, но следственные органы не требуют его экстрадиции. Об этом 11 сентября написало украинское издание OBOZ.UA

2024-09-11T17:35

2024-09-11T17:35

2024-09-11T17:35

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Трагедия произошла в селе Торчин Волынской области 25 января прошлого года. В тот день 6-летняя Мила Кунц шла в школу вместе со своей старшей сестрой Вероникой. Когда девочки переходили дорогу, мимо пролетел зеленый Daewoo Lanos, за рулем которого сидел Бабич.Старшая сестра успела отскочить, а Милу машина протащила по дороге еще несколько метров. Медики еще две недели боролись за жизнь девочки, но 10 февраля она умерла.Первая экспертиза показала, что "водитель не мог избежать наезда на малолетнего пешехода", однако повторная проверка, которую провели по требованию родителей погибшего ребенка, подтвердила, что водитель мог затормозить.Мать погибшей девочки рассказала СМИ, что Бабича должны были судить по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", где предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Однако еще в мае подозреваемый уехал в США.Известно, что сыновья пастора также живут в США, а на странице его церкви тем временем появляются публикации о том, что "Все будет хорошо"."Мы позвонили в церковь. Там подтвердили, что Евгений Бабич сейчас находится в Америке. Правда, контактов не дали, объяснив, что у него был "инцидент - и сейчас его за это преследуют". Мы предложили пастору связаться с нами и таки изложить свое мнение о ДТП. Ждем его ответа. Возможно, посольство Америки в Украине обратит внимание на то, что на территории США может скрываться от следствия человек, которого обвиняют в смертельном ДТП с маленьким ребенком", - резюмировали журналисты OBOZ.UA.

https://ukraina.ru/20240911/1057378485.html

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новости, украина, сша, убийство, ребенок