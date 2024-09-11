https://ukraina.ru/20240911/1057382125.html

В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах

В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах - 11.09.2024 Украина.ру

В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о российско-украинских договорённостях по энергетике, объяснил, что мотивирует Зеленского продолжать войну с Россией вместо того, чтобы остановить этот конфликт

2024-09-11T14:53

2024-09-11T14:53

2024-09-11T14:53

иван лизан

видео

россия

украина

турция

владимир зеленский

сергей шойгу

брикс

дипломатия

минск

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Также он рассказал о том, как блокировка Youtube скажется на альтернативных российских платформах: 00:21 – Об отменённых курской авантюрой договорённостях с Украиной о ненанесении ударов по энергетическим объектам.05:30 – Что мотивирует Зеленского продолжать войну? 08:08 – Кто придёт на смену "политическим трупам" Европы и будут ли переговоры по Украине? 13:30 – Что означает желание Турции вступить в БРИКС? 14:50 – О мошенниках на Youtube: кто и зачем публикует программы Украина.ру на американском видеохостинге и какие перспективы у альтернативных площадок в России? Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. * В ходе беседы упоминается внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.

россия

украина

турция

минск

китай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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