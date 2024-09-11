https://ukraina.ru/20240911/1057382125.html
В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах
В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах - 11.09.2024 Украина.ру
В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о российско-украинских договорённостях по энергетике, объяснил, что мотивирует Зеленского продолжать войну с Россией вместо того, чтобы остановить этот конфликт
2024-09-11T14:53
2024-09-11T14:53
2024-09-11T14:53
иван лизан
видео
россия
украина
турция
владимир зеленский
сергей шойгу
брикс
дипломатия
минск
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Также он рассказал о том, как блокировка Youtube скажется на альтернативных российских платформах: 00:21 – Об отменённых курской авантюрой договорённостях с Украиной о ненанесении ударов по энергетическим объектам.05:30 – Что мотивирует Зеленского продолжать войну? 08:08 – Кто придёт на смену "политическим трупам" Европы и будут ли переговоры по Украине? 13:30 – Что означает желание Турции вступить в БРИКС? 14:50 – О мошенниках на Youtube: кто и зачем публикует программы Украина.ру на американском видеохостинге и какие перспективы у альтернативных площадок в России? Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. * В ходе беседы упоминается внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иван Лизан, Видео, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, БРИКС, дипломатия, Минск, Китай, СВО, оружие, Владимир Путин, ракеты
В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о российско-украинских договорённостях по энергетике, объяснил, что мотивирует Зеленского продолжать войну с Россией вместо того, чтобы остановить этот конфликт
Также он рассказал о том, как блокировка Youtube скажется на альтернативных российских платформах:
00:21 – Об отменённых курской авантюрой договорённостях с Украиной о ненанесении ударов по энергетическим объектам.
05:30 – Что мотивирует Зеленского продолжать войну?
08:08 – Кто придёт на смену "политическим трупам" Европы и будут ли переговоры по Украине?
13:30 – Что означает желание Турции вступить в БРИКС?
14:50 – О мошенниках на Youtube: кто и зачем публикует программы Украина.ру на американском видеохостинге и какие перспективы у альтернативных площадок в России?
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
* В ходе беседы упоминается внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.