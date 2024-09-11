https://ukraina.ru/20240911/1057378110.html

Абстинентность и здоровая любовь. Трезвый Иван с граненым стаканом — предвестник новой жизни

Абстинентность и здоровая любовь. Трезвый Иван с граненым стаканом — предвестник новой жизни - 11.09.2024 Украина.ру

Абстинентность и здоровая любовь. Трезвый Иван с граненым стаканом — предвестник новой жизни

Вот так сложилось: 11 сентября 2024 года в России не просто среда, а большой праздник, который вполне мог быть назван комплексно — День трезвого Ивана с граненым стакано́м

2024-09-11T14:17

2024-09-11T14:17

2024-09-11T17:16

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И отмечаться он вполне может либо на праздновании годовщины рождения Александра Довженко, Феликса Дзержинского, Германа Титова, Иосифа Кобзона и даже Башара Асада. Либо на поминальных днях по жертвам самого крупного в истории человечества террористического акта "9/11" на башнях-близнецах в Нью-Йорке или военного переворота в Чили, когда в 1973 году к власти пришла военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом.Такова наша жизнь — веселье, как ни прискорбно, идет вперемешку с трагедиями. И на весь сентябрь во всем мире приходится 240 праздников, и из них только в России отмечается 53. В том числе то ли связанные тематически, то ли диаметрально противоположные по смыслу. Например, Всероссийский день трезвости и День граненого стакана, приходящиеся на день именин всех Иванов, которыми, как известно, вместе с Марьями Россия гордилась всегда.Ну как гордилась… Особенно когда Иваны выпивали малехо. В стране, где, как говорил великий и знающий Сергей Довлатов, сама мысль о запое была его предвестием, а отсутствие спиртного было и есть чудесным поводом, чтобы выпить, праздники начинались сами по себе…Известно также, что 11 сентября — день именин Иванов. Имя это, несмотря на свое еврейское происхождение (означает "Бог смилостивился") очень любимо не только в России. Но в России — особенно, потому что во многом соответствует российскому психотипу, который все и отмечают.Замечено спецами, что дети якобы очень любят отцов, носящих имя Иван. И есть за что: Иван доверчив и отзывчив. А главное, он прямолинеен и простодушен, но одновременно противоречив и сложно неоднозначен. Гибок, но может быть и упрямым, если дело коснется его кровных интересов. Дорожит браком, но может увлечься одной из подружек жены. Не ревнив, но на ухаживания за своей женой может отреагировать непредсказуемым образом. В домашнем хозяйстве работу делит на мужскую и женскую и свою часть дел выполняет без напоминаний. Вроде бы…Но главное в другом: это имя — повод для праздника — в течение года оно встречается в календаре более 100 раз. Но сентябрь — просто вершина. В этом месяце Иван упоминается по разным поводам 18 раз. И если Иваны и их друзья уже прозевали поводы 2 сентября, 4 сентября, 5 сентября, 7 сентября, 9 сентября и 10 сентября, то, начиная с 11 сентября, можно гулять дальше от души — 12 сентября, 15 сентября, 16 сентября, 17 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 21 сентября, 23 сентября, 25 сентября, 27 сентября, 28 сентября. Все эти дни Иван упоминается в божественном звучании. И можно праздновать.А вот как праздновать? Вот тут-то и закавыка. Сейчас говорят, что на трезвую голову. И если серьезно, то с 1913 года в Российской империи праздновали День трезвости и даже пытались в это день не продавать спиртное и рассказывать любителям бухнуть, как это вредно. Со всех точек зрения. Разумеется, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.Когда пришли к власти большевики и очень быстро выяснили, что монополия на продажу спиртного — это на десятилетия и века отличнейший и вернейший способ пополнить госбюджет, а средства из него пустить в том числе и на борьбу с пьянством, то о Дне трезвости как о празднике как-то забыли. Потом вспомнили в 2005-м, когда стало понятно, что чрезмерное питие уносит жизней поболе, чем любые другие катаклизмы в мирное время.В СССР вообще изобрели граненый стакан. Его дизайн приписывают Вере Мухиной, той, которая создала знаменитую скульптуру рабочего и крестьянки на ВДНХ. Невольно намекая на главных пользователей посуды. Но мы же знаем, что это не так, — пьют все:Академик и писатель,Композитор есть и врач…Ах, российский обыватель,Ты за них чуть-чуть поплачь…Но, как видим, оба раза инициатором Дня трезвости выступала Русская православная церковь (РПЦ). И дату выбрала не случайно. Именно на это число приходится еще и День Усекновения главы Иоанна Предтечи. По преданиям, именно 11 сентября (по новому стилю) святого казнили во время шумной попойки в честь дня рождения Ирода Антипы. В этот православный праздник одни верующие постятся и не употребляют алкоголь. А вот другие с горя или с радости (оба чувства достойны эмоционального подъема) надираются до зеленых, извините, соплей, что, видимо, и символизирует цвет змия, который похищает людей во время пьянства. Но перебрасывает некий мостик к имени Иван…А на земле же есть даже пиво зеленого цвета. Я пробовал — ништяк, как говорится в таких случаях, хотя цвет, конечно, доставляет!Но как бы там ни было, а в Российской империи 11 сентября закрывали или пытались закрыть винные лавки, не продавали алкоголь, собирали пожертвования на лечение людей, страдающих от алкогольной зависимости, молились за них и избавление от недуга в церкви, ставили свечи, горевали о пропащей доле. Нередко — пьяными горючими слезами…А в марте 1914 года Святейший Синод РПЦ принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Как раз ко дню святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. И в России в эти дни действительно закрывались все винные лавки, и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни. Вершиной действа был молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.С тех пор и считается, что в этот день очень хорошо поклониться спискам иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша", из которых чудотворные списки находятся в Высоцком и Владычном монастырях в Серпухове. Потому что именно эта икона помогает исцелиться от различных зависимостей, в том числе и от алкоголизма.И вы не поверите, но с пьянством в России пытался бороться даже тот, кто возвел его в ранг пира духа на уровне правящей элиты. В виде Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора. Так будущий император Петр I назвал своеобразную шутовскую "орденскую организацию" своих соратников, единомышленников и собутыльников, созданную и объединявшую их с целью развлечений, питейных увеселений, карнавальных действ и прочих житейских радостей во хмелю.Так вот, Петр I, по легенде, еще в 1714 году учредил специальную чугунную медаль "За пьянство" весом более 7 кг. И отмечали ею всех, кто особо отличился в дружбе с Бахусом. Впрочем, эта медаль до нас не дошла, а вот одну такую, изготовленную шутки ради в XIX веке к юбилею Санкт-Петербургского попечительства о народной трезвости, даже выставляли на аукцион в 2020-м.Но по-любому сегодня даже самые последние алкоголики при трезвом рассмотрении вопроса понимают: питие безмерное — вред необычайный. Несть числа бедам, алкоголем принесенным: даже распространяться нет смысла, все и так все знают. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от чрезмерного употребления алкоголя в мире ежегодно умирает около 3 млн человек. Это 5,3% от всех смертей. А вот у людей в возрасте от 20 до 39 лет с алкоголем связано 13,5% летальных исходов.И вообще, пьющие люди живут в среднем на 10–15 лет меньше, чем абстиненты. Алкаши тут обычно интересуются: "Как они живут?", и это хороший закономерный вопрос. Но факт остается фактом. По данным Росстата, в России в 2020-м от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек. Например, в 2018 году из всех смертей, связанных с алкоголем, 28% были вызваны травмами (ДТП, драки), 21% — из-за расстройства пищеварения, 19% — из-за сердечно-сосудистых заболеваний, все остальное — из-за инфекционных или онкологических заболеваний, психических расстройств.По заключению судмедэкспертиз, практически 80% самоубийств приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения. Больше 75% всех изнасилований, убийств, разбоев и грабежей также лежит на совести преступников в нетрезвом состоянии.Систематизированные и разрозненные данные разных лет свидетельствуют, что алкоголь пагубно влияет на все без исключения процессы в организме человека. От мыслительного до репродуктивного, несмотря даже на то, что, по заверениям алкоголиков, нет некрасивых людей, а есть мало водки.А в этом году лучше всего встретил День трезвости рабочий-упаковщик из Одинцовского городского округа Подмосковья, который так хотел понравиться своей полюбившейся девушке, что в процессе близости с нею засунул себе в прямую кишку пустой металлический дезодорант длиной около 17 сантиметров. Повторяю — СЕБЕ!Почувствовав через какое-то время естественный дискомфорт, похотливо-ароматный влюбленный сладострастник решил извлечь баллончик самостоятельно. Но не получилось — тот засел плотненько. Пришлось ехать в больницу и смешить санитаров и врачей уже там. После рентгена и всех необходимых манипуляций мужчине провели операцию, извлекли невинный ароматизатор и о самочувствии больного пока не говорят никому.И о том, в каком состоянии в плане потребления горячительных стимуляторов он был, тоже молчок. Но мы-то знаем, что любовь толкает своих поклонников и не на такие подвиги. А если еще и выпить…Однако у мужика есть еще надежда пересмотреть свои взгляды и на любовь, и на дезодоранты и на их применение. И День трезвости тут самое то!Более того, 11 сентября не одиноко в борьбе с зеленым змием. В США 14 сентября отмечают Национальный день трезвости (National Sober Day). Уже 3 октября есть шанс повторить борьбу — в этот день все отмечают Всемирный день трезвости (World Alcohol-Free Day), который поддерживают десятки стран, включая Россию. В первую очередь та 41 страна, где, по данным на 2019 год, на государственном уровне запрещена продажа крепкого алкоголя в магазинах. Среди этих стран Индия, Исландия, Египет и Швеция.Как празднуют день трезвости?Как вы понимаете, весело и разнообразно и — главное — крайне интересно! Например, СМИ сообщают, что 11 сентября соответственно местным законам не продают алкоголь в Белгородской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, Удмуртской Республике и других регионах России. Везде по мере сил и возможностей проводят городские мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и призывающие ограничить употребление алкоголя.Нередко, как сообщают журналисты после разговоров с чиновниками, это спортивные события — велопробеги, марафоны, сдача норм ГТО, а на базе школ и университетов проводятся открытые лекции, дискуссии и круглые столы, посвященные проблемам алкоголизма. И, говорят, что при этом — ни капли в рот.Короче, как вы понимаете, всё откладывается на после праздника! Наверное. А может, и нет.Но есть и другие результаты: статистика разрывает шаблон о пьющих русских. Как рассказали "Известия", по данным единой информационной системы, за 15 лет в России потребление спиртных напитков сократилось в два раза. С 2014 года продажи алкоголя на душу российского населения снизились на 21%, в том числе продажи водки и коньяка — на 20%, шампанского и игристых вин — на 46%. Пресс-секретарь Росалкогольтабакконтроля Александр Куликов рассказал: "Уровень потребления составляет 8,44 л. Годом ранее, в 2022 году, этот показатель был 8,62. То есть мы наблюдаем постепенное, но планомерное снижение потребления".А по данным МВД, в прошлом году число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 12%.Но впереди есть и другие праздники. Например, 31 января — день рождения водки: именно в этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой".Да сентябрь-проказник еще не кончился. И даже сегодня отмечаются День подразделений по вопросам миграции МВД России, фестиваль фламенко в Севилье, День учителя в Аргентине и даже Энкутаташ — эфиопский Новый год.С Новым годом, друзья, с Новым годом!А кто не чувствует себя эфиопом, напоминаю: 190 лет назад (1834) на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. Тот Александрийский столп, выше которого "вознесся главою непокорной" он, потомок эфиопских царей и наше все — Александр Пушкин. Чем не повод отпраздновать и это? Желаем всем нашим читателям отличного дня!О том, как использование русского мата способствует решению различных дел и вопросов, — в статье Захара Виноградова "Русский мат. Бессмысленный и беспощадный"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, российская империя, нью-йорк, сергей иванов (политик), петр i, александр довженко, мвд, рпц, воз, эксклюзив