https://ukraina.ru/20240911/1057371335.html

Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин

Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин - 11.09.2024 Украина.ру

Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также рассказал о том, куда Реджеп Тайип Эрдоган ведёт Турцию

2024-09-11T11:31

2024-09-11T11:31

2024-09-11T11:31

россия

украина

украина.ру

видео

переговоры

игорь шишкин

турция

эрдоган

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057371193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94989904fa0aee10e01c1e94e2d9f6cb.jpg

00:27 - О попытке ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников;03:39 - о заявлении канцлера Германии Шольца про мирные инициативы;07:04 - состоятся ли осенние переговоры по Украине;08:35 - о возможных изменениях в ядерную доктрину Россию;14:30 - о Турции в составе БРИКС.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно#Шишкин #БПЛА #беспилотник #Шольц #ФРГ #Лавров #переговоры #МИД #Шойгу #удары #атака #энергетика #Швейцария #Зеленский #дрон #Путин #ультиматум #США #Запад #Украина #Россия #СВО #экономика #геополитика #ЕС #спецоперация #война #доктрина #фронт #Раменское #Москва #Брянск #Белгород #Курск #МО #Германия #ТЯО #президент #РФ #ЯдерныйПотенциал #общество #СМИ #Вашингтон #Байден #ракеты #БРИКС #Турция #Эрдоган #многовекторность #НАТОТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkinНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

https://ukraina.ru/20240910/1057342631.html

россия

украина

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, украина.ру, видео, переговоры, игорь шишкин, турция, эрдоган, всу