Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин - 11.09.2024 Украина.ру
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Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин
Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин - 11.09.2024 Украина.ру
Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также рассказал о том, куда Реджеп Тайип Эрдоган ведёт Турцию
2024-09-11T11:31
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россия
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00:27 - О попытке ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников;03:39 - о заявлении канцлера Германии Шольца про мирные инициативы;07:04 - состоятся ли осенние переговоры по Украине;08:35 - о возможных изменениях в ядерную доктрину Россию;14:30 - о Турции в составе БРИКС.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно#Шишкин #БПЛА #беспилотник #Шольц #ФРГ #Лавров #переговоры #МИД #Шойгу #удары #атака #энергетика #Швейцария #Зеленский #дрон #Путин #ультиматум #США #Запад #Украина #Россия #СВО #экономика #геополитика #ЕС #спецоперация #война #доктрина #фронт #Раменское #Москва #Брянск #Белгород #Курск #МО #Германия #ТЯО #президент #РФ #ЯдерныйПотенциал #общество #СМИ #Вашингтон #Байден #ракеты #БРИКС #Турция #Эрдоган #многовекторность #НАТОТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkinНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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россия, украина, украина.ру, видео, переговоры, игорь шишкин, турция, эрдоган, всу
Россия, Украина, Украина.ру, Видео, переговоры, Игорь Шишкин, Турция, Эрдоган, ВСУ

Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин

11:31 11.09.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также рассказал о том, куда Реджеп Тайип Эрдоган ведёт Турцию
00:27 - О попытке ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников;
03:39 - о заявлении канцлера Германии Шольца про мирные инициативы;
07:04 - состоятся ли осенние переговоры по Украине;
08:35 - о возможных изменениях в ядерную доктрину Россию;
14:30 - о Турции в составе БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
#Шишкин #БПЛА #беспилотник #Шольц #ФРГ #Лавров #переговоры #МИД #Шойгу #удары #атака #энергетика #Швейцария #Зеленский #дрон #Путин #ультиматум #США #Запад #Украина #Россия #СВО #экономика #геополитика #ЕС #спецоперация #война #доктрина #фронт #Раменское #Москва #Брянск #Белгород #Курск #МО #Германия #ТЯО #президент #РФ #ЯдерныйПотенциал #общество #СМИ #Вашингтон #Байден #ракеты #БРИКС #Турция #Эрдоган #многовекторность #НАТО
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Шольц
Вчера, 10:38
"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по УкраинеГотовить план по урегулированию конфликта на Украине канцлера Германии Олафа Щольца вынудили провальные результаты его Социал-демократической партии (СДПГ) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
 
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