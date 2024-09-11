Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также рассказал о том, куда Реджеп Тайип Эрдоган ведёт Турцию
00:27 - О попытке ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников;
07:04 - состоятся ли осенние переговоры по Украине;
08:35 - о возможных изменениях в ядерную доктрину Россию;
14:30 - о Турции в составе БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
#Шишкин #БПЛА #беспилотник #Шольц #ФРГ #Лавров #переговоры #МИД #Шойгу #удары #атака #энергетика #Швейцария #Зеленский #дрон #Путин #ультиматум #США #Запад #Украина #Россия #СВО #экономика #геополитика #ЕС #спецоперация #война #доктрина #фронт #Раменское #Москва #Брянск #Белгород #Курск #МО #Германия #ТЯО #президент #РФ #ЯдерныйПотенциал #общество #СМИ #Вашингтон #Байден #ракеты #БРИКС #Турция #Эрдоган #многовекторность #НАТО
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
Вчера, 10:38"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по УкраинеГотовить план по урегулированию конфликта на Украине канцлера Германии Олафа Щольца вынудили провальные результаты его Социал-демократической партии (СДПГ) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков