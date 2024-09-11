https://ukraina.ru/20240911/1057366252.html

История учит, что Украину она ничему не учит. Как американцы организовали путч Пиночета

История учит, что Украину она ничему не учит. Как американцы организовали путч Пиночета - 11.09.2024 Украина.ру

История учит, что Украину она ничему не учит. Как американцы организовали путч Пиночета

11 сентября является трагической датой не только для Америки. В еще одной стране – Чили – произошла в этот день знаковая для всех катастрофа. Это случилось в 1973 году, когда чилийские военные свергли власть президента-социалиста Сальвадора Альенде, и установили в своей стране кровавую диктатуру во главе с генералом Аугусто Пиночетом.

2024-09-11T08:11

2024-09-11T08:11

2024-09-11T08:11

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эксклюзив

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.Сегодня, спустя много десятилетий, когда сняты многие грифы секретности на документах США, будет полезно показать, до какой степени американцы были вовлечены в организацию этого путча. Причем, среди тех, кто активно готовил переворот, был и ныне покойный Генри Киссинджер, которого недавно выставляли в прессе чуть ли не в образе доброго рождественского дедушки.Чем мешал американцам Альенде, который вступал в прямую конфронтацию с США только по необходимости? Для начала, его правительство создавало неприятный прецедент. Оказывалось, что руководство самой развитой в экономическом отношении страны Латинской Америки может позволить себе проводить независимую социальную политику в интересах своего народа, не слушая никаких инструкций их Вашингтона. Хотя никакого антиконституционного радикализма, при этом, не наблюдалось.Альенде нормализовал отношения с СССР и Кубой, национализировал принадлежащие американским компаниям медные рудники – причем, их владельцам по-честному предложили выплатить компенсацию, за исключением сверхприбылей на добытую медь.Безземельных крестьян начали пускать на заброшенную землю – или, опять, таки, выкупали эти земли у латифундистов, помогая этим решить целый ряд застарелых проблем.Кроме того, правительство Альенде впервые в истории предприняло попытку создания всеобщей компьютеризированной системы управления экономикой, под руководством известного британского кибернетика Стаффорда Бира. А это говорит о том, что в некоторых вопросах чилийские социалисты намного предвосхитили свою эпоху.Сальвадор Альенде пришел к власти в 1970 году, а уже в следующем году валовой национальный продукт Чили вырос на 8,5%. Безработица упала сначала на 8,3%, а к 1972-му снизилась до 3%. И это при том, что Всемирный банк в срочном порядке отказался кредитовать такую успешную и богатую страну, как Чили – пытаясь остановить ее экономический рост.Выступая в сенате, Киссинджер заявил о том, что правительство Альенде якобы усиливает антиамериканские позиции в таких странах, как Аргентина, Перу и Боливия. Но, на самом деле, Белый дом опасался, что его былое влияние в Латинской Америке рухнет под влиянием чилийского опыта, и это нанесет убыток американским компаниям – ведь многие их них были монополистами, благодаря поддержке американских властей. А другие латиноамериканские страны тоже начнут развивать нормальные отношения с Советским Союзом.Уже в 1969 году ЦРУ попыталось провести в Чили что-то вроде предварительного, пробного военного путча – чтобы сорвать выборы и не пустить Альенде на пост президента. Но Сальвадор победил. И тогда за дело взялись серьезно.Рассекреченные документы показывают, что американские чиновники, военные, агенты ЦРУ сформировали для подготовки переворота в Чили специальную группу во главе с Киссинджером. Еще 15 сентября 1970 года – то есть, до вступления Альенде на должность – президент США Ричард Никсон распорядился найти способ, чтобы его сместить. Причем, идея устранения законно избранного лидера никак не угрожающего США государства, не вызвала протеста ни у одного из американских должностных лиц.Рукописные записи тогдашнего директора ЦРУ Ричарда Хелмса, сделанные в ходе личного общения с Никсоном, содержат следующие пометки об этом деле. "Стоит потратиться, никакого вмешательства посольства; десять миллионов долларов доступны, если необходимо больше; постоянные действия и лучшие люди, которые у нас есть; план игры – заставить экономику вопить".Последнее подразумевало в себе целый ряд мер – например, уже упомянутое закрытие иностранных кредитов и акты саботажа на чилийской промышленности и автострадах, которыми занимались местные ультраправые.5 ноября 1970 года советник по национальной безопасности США Киссинджер представил два более подробных сценария подрывных действий против Сальвадора Альенде, которые совместными усилиями готовили чиновники разных ведомств.Первый из них, так называемый "Трек I", был направлен на то, чтобы расшатать и дискредитировать правительство Альенде путем вбросов негативной информации и провокационных действий прозападной оппозиции. Администрация Никсона тайно финансировала для этого якобы негосударственные СМИ.А в рамках плана "Трек II", которым на паях руководили Киссинджер и директора ЦРУ по специальным операциям Томас Карамессинес, предусматривалось составить конкретный список участников военного переворота против социалистов. И именно там всплыла фигура генерала по имени Пиночет.На свержение Альенде работала вся тайная государственная машина США. Один из американских секретных агентов, Майкл Вернон Таунли вообще внедрился в чилийскую ультраправую группировку "Родина и свобода", чтобы координировать ее действия с американскими планами. А потом, при Пиночете, его назначили сотрудником чилийской тайной полиции, которая занималась карательными акциями.Оставался советский фактор – но в Вашингтоне понимали, что Чили находится от СССР на огромном расстоянии, гораздо дальше, чем Куба. И существенно помочь Альенде в короткие сроки в Москве просто не смогут.Однако Вашингтону мешал главнокомандующий вооруженными силами Чили – генерал Рене Шнайдер. Этот старый усатый служака был убежден, что армия должна принципиально сторониться политики. А подкупить или переманить Шнайдера на свою сторону заговорщики не смогли.Тогда его просто убили при попытке похищения. Как доказало задним числом расследование американской сенатской комиссии Черча, теракт осуществили агенты ЦРУ, расстрелявшие Шнайдера из автоматов.Следующий главнокомандующий, генерал Карлос Пратс, оказался сторонником взглядов Шнайдера. Он тоже мешал готовить военный переворот, подавил небольшое восстание правых военных, и в итоге, после кампании клеветы в прессе, бежал в Аргентину – где его убили киллеры Пиночета.После смещения этих фигур Альенде был обречен. Причем, американское участие в самом путче было самым непосредственным – переворот начался на военных кораблях Чили, которые участвовали в совместных военных учениях с американскими кораблями.В результате бомбардировок и обстрелов чилийских городов погибли тысячи людей. Были убиты многие журналисты, которые пытались рассказывать правду о происходящих событиях. Десятки тысяч людей пытали – задержанных военными было так много, что их пришлось собрать на стадионе в Сантьяго, который получил с тех пор мрачную славу.Окруженный Альенде погиб в бою, защищая президентский дворец, военная хунта во главе с Пиночетом сразу же принесла США вассальную присягу, назвав Вашингтон главным союзником. А Чили даже сейчас окончательно не освободилась от кошмара проамериканской диктатуры, которую навязали ей силой 11 сентября 1973 года.С тех событий прошло более 50 лет. Казалось бы, к чему ворошить старое. Все это уже стало достоянием истории. Но в том-то и дело, что политика США ха эти пять десятилетий изменилась лишь в тактике - более изощренной и ставшей более тайной. Суть же неизменна: подавление любой независимой от политики США позиции, уничтожение любых, несогласных с этой политикой режимов и самих политиков. Вместо Чили - Украина, вместо Пиночета - Зеленский, вместо стадиона в Сантьяго - война Украины, где под бдительным надзором США марионеточный режим Зеленского сжигает, прикрываясь патриотическими лозунгами цвет нации. Не исключено, что сорок-пятьдесят лет спустя мы узнаем, как, кто и каким образом тайно финансировал из США украинскую элиту, главной целью которой является расчленение и уничтожение России.Подробнее о том, что сегодня говорит и какие цели ставят в украинских элитах - в статье Дмитрия Ковалевича "Торжество паранойи, лицемерия и подозрительности. Чем озабочены украинские элиты сегодня".

https://ukraina.ru/20230917/1049470967.html

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Александр Сокуренко

чили, сша, вашингтон, генри киссинджер, цру, всемирный банк, эксклюзив