За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" - 10.09.2024 Украина.ру
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За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас"
За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" - 10.09.2024 Украина.ру
За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас"
В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
2024-09-10T17:13
2024-09-10T17:13
новости
россия
киев
сша
лондон
великобритания
джо байден
энтони блинкен
жозеп боррель
украина
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Этот диалог 10 сентября анонсировал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Дэвидом Лэммом, уточнив, что прежде "Вашингтон и Лондон должны узнать планы Киева в конфликте с Москвой".Лэмм добавил, что на этой неделе посетит Украину вместе с американским госсекретарем, чтобы продемонстрировать приверженность поддержке Киева.На днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории."Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".В конце августа британская газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Это вызвало недоумение общественности, и журналисты решили уточнить все у того же Стармера, правда ли это, а заодно узнать, верен ли слух, что пускать ракеты по России запретил лично Байден из опасений прямого включения США в украинский конфликт."Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы о применении оружия по вполне понятным причинам, но никаких новых решений принято не было", - ответил тогда Стармер.Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - PoliticoИнтересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.29 мая Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
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новости, россия, киев, сша, лондон, великобритания, джо байден, энтони блинкен, жозеп боррель, украина, ракеты, удары, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, США, Лондон, Великобритания, Джо Байден, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель, Украина, ракеты, удары, Вооруженные силы Украины

За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас"

17:13 10.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Этот диалог 10 сентября анонсировал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Дэвидом Лэммом, уточнив, что прежде "Вашингтон и Лондон должны узнать планы Киева в конфликте с Москвой".
"Мы убедимся, что у нас есть своя лучшая оценка того, что необходимо, какие цели у украинских партнеров на недели и месяцы вперед, а также как мы сможем поддержать их лучшим образом. Я жду, что это будет частью разговора [Байдена и Стармера] в пятницу", - заявил Блинкен.
Лэмм добавил, что на этой неделе посетит Украину вместе с американским госсекретарем, чтобы продемонстрировать приверженность поддержке Киева.
На днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории.
"Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.
При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
7 сентября, 14:44
Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь РоссииВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории
В конце августа британская газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.
Это вызвало недоумение общественности, и журналисты решили уточнить все у того же Стармера, правда ли это, а заодно узнать, верен ли слух, что пускать ракеты по России запретил лично Байден из опасений прямого включения США в украинский конфликт.
"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы о применении оружия по вполне понятным причинам, но никаких новых решений принято не было", - ответил тогда Стармер.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 15:47
Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в РоссиюПравда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.
Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - Politico
Интересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.
Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.
29 мая Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
 
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