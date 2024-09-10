https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html

Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте

Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте - 10.09.2024 Украина.ру

Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-10T16:53

2024-09-10T16:53

2024-09-10T16:53

спецоперация

эксклюзив

угледар

вооруженные силы украины

минобороны

очеретино

украина.ру

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057354078_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_e05fbcb558a101acea8386f5f13d2199.jpg

Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остаются ВСУ. Но вряд ли российским подразделениям там удастся устроить противнику полноценный котел.Изначально говорили, что в этом кармане сидят целых четыре украинские бригады. На самом деле речь идет только об их частях, которые начали выходить из этого потенциального котла. Так что котла у нас там не получится.Надо же еще обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Мы пока только зачистили этот последний район дач на западе города вдоль реки и оттуда пока никуда не двигаемся. Если бы мы ускорили там свой темп, двигаясь навстречу войскам, которые от Галицыновки наступают на Желанное Первое и Желанное Второе, это было бы возможно. Но, повторюсь, это не получается.Почему не получается? На этот счет много версий. Один известный блогер из Сум предъявляет претензии командованию, которое проводило освободительную операцию в Красногоровке. Мне эти подробности неизвестны. Это война. Не на всех участках фронта мы можем двигаться с одинаковой скоростью.Да, в случае с Галицыновкой после взятия Карловки у нас ускорились темпы продвижения, но там у ВСУ не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у них были с 2014 года. К тому же, враг понимал, что наши усилия будут сконцентрированы на окружении. А городская застройка позволяет обустраивать опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность.Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Кстати, Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там еще была речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой.Наконец, у нас есть проблемы не только с резервами, но и с общей численностью войск. Не хватало под Красногоровкой у нас людей, чтобы наступать так же, как на Красноармейск.В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов", и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар.Посмотрите, как мы двигаемся на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, Угледар мы окружаем. Если уж и говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться.Как раз из-под Угледара поступают сообщения, что мы заняли поселок Водяное вместе с двумя "Южнодонбасскими шахтами".Водяное – это мощное "укрепсело". Мы там взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3".Темп мы набрали неплохой. Надеюсь, шахту №3 мы скоро возьмем, хотя противник будет за нее бодаться. После этого мы двинемся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя вменяемая артерия, по которой враг осуществляет снабжение. Если мы установим над ней контроль, все проселочные дороги мы тоже перережем.ВСУ это понимают. Если они Новогродовку так быстро бросили, то они и из Угледара могут уйти. Потому что кадры, которые публикует противник, действительно напоминают апокалипсис.

https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html

https://ukraina.ru/20240909/1057335734.html

угледар

очеретино

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, угледар, вооруженные силы украины, минобороны, очеретино, украина.ру, россия