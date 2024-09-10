https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте - 10.09.2024 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-10T16:53
2024-09-10T16:53
2024-09-10T16:53
спецоперация
эксклюзив
угледар
вооруженные силы украины
минобороны
очеретино
украина.ру
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057354078_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_e05fbcb558a101acea8386f5f13d2199.jpg
Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остаются ВСУ. Но вряд ли российским подразделениям там удастся устроить противнику полноценный котел.Изначально говорили, что в этом кармане сидят целых четыре украинские бригады. На самом деле речь идет только об их частях, которые начали выходить из этого потенциального котла. Так что котла у нас там не получится.Надо же еще обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Мы пока только зачистили этот последний район дач на западе города вдоль реки и оттуда пока никуда не двигаемся. Если бы мы ускорили там свой темп, двигаясь навстречу войскам, которые от Галицыновки наступают на Желанное Первое и Желанное Второе, это было бы возможно. Но, повторюсь, это не получается.Почему не получается? На этот счет много версий. Один известный блогер из Сум предъявляет претензии командованию, которое проводило освободительную операцию в Красногоровке. Мне эти подробности неизвестны. Это война. Не на всех участках фронта мы можем двигаться с одинаковой скоростью.Да, в случае с Галицыновкой после взятия Карловки у нас ускорились темпы продвижения, но там у ВСУ не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у них были с 2014 года. К тому же, враг понимал, что наши усилия будут сконцентрированы на окружении. А городская застройка позволяет обустраивать опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность.Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Кстати, Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там еще была речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой.Наконец, у нас есть проблемы не только с резервами, но и с общей численностью войск. Не хватало под Красногоровкой у нас людей, чтобы наступать так же, как на Красноармейск.В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов", и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар.Посмотрите, как мы двигаемся на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, Угледар мы окружаем. Если уж и говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться.Как раз из-под Угледара поступают сообщения, что мы заняли поселок Водяное вместе с двумя "Южнодонбасскими шахтами".Водяное – это мощное "укрепсело". Мы там взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3".Темп мы набрали неплохой. Надеюсь, шахту №3 мы скоро возьмем, хотя противник будет за нее бодаться. После этого мы двинемся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя вменяемая артерия, по которой враг осуществляет снабжение. Если мы установим над ней контроль, все проселочные дороги мы тоже перережем.ВСУ это понимают. Если они Новогродовку так быстро бросили, то они и из Угледара могут уйти. Потому что кадры, которые публикует противник, действительно напоминают апокалипсис.
https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html
https://ukraina.ru/20240909/1057335734.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, эксклюзив, угледар, вооруженные силы украины, минобороны, очеретино, украина.ру, россия
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остаются ВСУ. Но вряд ли российским подразделениям там удастся устроить противнику полноценный котел.
Изначально говорили, что в этом кармане сидят целых четыре украинские бригады. На самом деле речь идет только об их частях, которые начали выходить из этого потенциального котла. Так что котла у нас там не получится.
Надо же еще обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Мы пока только зачистили этот последний район дач на западе города вдоль реки и оттуда пока никуда не двигаемся. Если бы мы ускорили там свой темп, двигаясь навстречу войскам, которые от Галицыновки наступают на Желанное Первое и Желанное Второе, это было бы возможно. Но, повторюсь, это не получается.
Почему не получается? На этот счет много версий. Один известный блогер из Сум предъявляет претензии командованию, которое проводило освободительную операцию в Красногоровке. Мне эти подробности неизвестны. Это война. Не на всех участках фронта мы можем двигаться с одинаковой скоростью.
Да, в случае с Галицыновкой после взятия Карловки у нас ускорились темпы продвижения, но там у ВСУ не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у них были с 2014 года. К тому же, враг понимал, что наши усилия будут сконцентрированы на окружении. А городская застройка позволяет обустраивать опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность.
Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Кстати, Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там еще была речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой.
Наконец, у нас есть проблемы не только с резервами, но и с общей численностью войск. Не хватало под Красногоровкой у нас людей, чтобы наступать так же, как на Красноармейск.
В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов", и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар.
Посмотрите, как мы двигаемся на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, Угледар мы окружаем. Если уж и говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться.
Как раз из-под Угледара поступают сообщения, что мы заняли поселок Водяное вместе с двумя "Южнодонбасскими шахтами".
Водяное – это мощное "укрепсело". Мы там взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3".
Темп мы набрали неплохой. Надеюсь, шахту №3 мы скоро возьмем, хотя противник будет за нее бодаться. После этого мы двинемся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя вменяемая артерия, по которой враг осуществляет снабжение. Если мы установим над ней контроль, все проселочные дороги мы тоже перережем.
ВСУ это понимают. Если они Новогродовку так быстро бросили, то они и из Угледара могут уйти. Потому что кадры, которые публикует противник, действительно напоминают апокалипсис.