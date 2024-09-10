Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
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Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области
Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области
Украинские военные неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, так как были дезориентированы. Об этом РИА Новостям рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь"
2024-09-10T16:01
2024-09-10T16:01
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
атака
вс рф
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Ранее военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке прорыва в Курскую область, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.
https://ukraina.ru/20240909/1057317738.html
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, атака, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, атака, ВС РФ

Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области

16:01 10.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военные неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, так как были дезориентированы. Об этом РИА Новостям рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь"

"Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней", - сообщил "Лазарь".

Ранее военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке прорыва в Курскую область, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.
Вчера, 10:26
"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить егоПленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области, 9 сентября попросил у жителей этого региона прощения
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
13:28
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской областиВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныатакаВС РФ
 
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