https://ukraina.ru/20240910/1057352996.html

Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области

Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру

Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области

Украинские военные неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, так как были дезориентированы. Об этом РИА Новостям рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь"

2024-09-10T16:01

2024-09-10T16:01

2024-09-10T16:01

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Ранее военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке прорыва в Курскую область, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.

https://ukraina.ru/20240909/1057317738.html

https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html

курская область

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, атака, вс рф