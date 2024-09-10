Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские военные неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, так как были дезориентированы. Об этом РИА Новостям рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь"
"Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней", - сообщил "Лазарь".
Ранее военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке прорыва в Курскую область, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.
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