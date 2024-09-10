https://ukraina.ru/20240910/1057347010.html
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию - 10.09.2024 Украина.ру
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
Журналист мультимедийного издания Украина.ру и правозащитник Павел Волков побывал в гостях у мигрантов, которые переехали из Германии в Россию и начали свою новую жизнь в Ставрополе
2024-09-10T13:30
2024-09-10T13:30
2024-09-10T13:30
россия
германия
ставрополь
павел волков
украина.ру
харьков
видео
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В спецпроекте Украина.ру "Хочу жить в России" семейная пара репатриантов Наталья и Максим поведает правду о жизни в ФРГ, сравнит европейскую и русскую кухни, а также обозначит главную причину возвращения в Россию и расскажет о том, какие документы для этого им потребовалось собрать00:38 - Почему люди уезжают из Европы в Россию?02:39 - Где жили в Германии;03:03 - о решении уехать в Гамбург;04:42 - кем работали в Гамбурге?07:37 - О западных технологиях бюрократии;08:58 - сравнение гастрономической индустрии в Германии и в России;10:22 - о двойных стандартах восприятия питания в Европе;12:05 - о проблемах нетрадиционных ценностей в воспитании детей;18:15 о социализации русского человека в европейском обществе;21:03 - момент осознания необходимости переезда в Россию;23:52 - о выборе места для переезда на карте России;25:10 - об оформлении документов; 31:27 - о толерантности и демократичности в России.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.#Ставрополь #Германия #ФРГ #Россия #РФ #Украина #миграция #репатриация #кухня #традиции #ценности #идеология #быт #граждане #иностранцы #СВО #спецоперация #образование #гастрономия #бюрократия #документы #законы #менталитет #Европа #ЕС #Гамбург #Штутгарт #СССР #Евросоюз #ВНЖ #еда #РВП #налоги #кредиты #бухгалтерия #толерантность #дети #переезд #войнаНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, германия, ставрополь, павел волков, украина.ру, харьков, видео, видео
Россия, Германия, Ставрополь, Павел Волков, Украина.ру, Харьков, Видео
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
Журналист мультимедийного издания Украина.ру и правозащитник Павел Волков побывал в гостях у мигрантов, которые переехали из Германии в Россию и начали свою новую жизнь в Ставрополе
В спецпроекте Украина.ру "Хочу жить в России" семейная пара репатриантов Наталья и Максим поведает правду о жизни в ФРГ, сравнит европейскую и русскую кухни, а также обозначит главную причину возвращения в Россию и расскажет о том, какие документы для этого им потребовалось собрать
00:38 - Почему люди уезжают из Европы
в Россию?
02:39 - Где жили в Германии;
03:03 - о решении уехать в Гамбург;
04:42 - кем работали в Гамбурге?
07:37 - О западных технологиях бюрократии;
08:58 - сравнение гастрономической индустрии в Германии и в России;
10:22 - о двойных стандартах восприятия питания в Европе;
12:05 - о проблемах нетрадиционных ценностей в воспитании детей;
18:15 о социализации русского человека в европейском обществе;
21:03 - момент осознания необходимости переезда в Россию;
23:52 - о выборе места для переезда на карте России;
25:10 - об оформлении документов; 31:27 - о толерантности и демократичности в России.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube
. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
#Ставрополь #Германия #ФРГ #Россия #РФ #Украина
#миграция #репатриация #кухня #традиции #ценности #идеология #быт #граждане #иностранцы #СВО #спецоперация #образование #гастрономия #бюрократия #документы #законы #менталитет #Европа #ЕС
#Гамбург #Штутгарт #СССР
#Евросоюз #ВНЖ #еда #РВП #налоги #кредиты #бухгалтерия #толерантность #дети #переезд #война
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118