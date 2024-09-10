Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию - 10.09.2024 Украина.ру
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Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию - 10.09.2024 Украина.ру
Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
Журналист мультимедийного издания Украина.ру и правозащитник Павел Волков побывал в гостях у мигрантов, которые переехали из Германии в Россию и начали свою новую жизнь в Ставрополе
2024-09-10T13:30
2024-09-10T13:30
россия
германия
ставрополь
павел волков
украина.ру
харьков
видео
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В спецпроекте Украина.ру "Хочу жить в России" семейная пара репатриантов Наталья и Максим поведает правду о жизни в ФРГ, сравнит европейскую и русскую кухни, а также обозначит главную причину возвращения в Россию и расскажет о том, какие документы для этого им потребовалось собрать00:38 - Почему люди уезжают из Европы в Россию?02:39 - Где жили в Германии;03:03 - о решении уехать в Гамбург;04:42 - кем работали в Гамбурге?07:37 - О западных технологиях бюрократии;08:58 - сравнение гастрономической индустрии в Германии и в России;10:22 - о двойных стандартах восприятия питания в Европе;12:05 - о проблемах нетрадиционных ценностей в воспитании детей;18:15 о социализации русского человека в европейском обществе;21:03 - момент осознания необходимости переезда в Россию;23:52 - о выборе места для переезда на карте России;25:10 - об оформлении документов; 31:27 - о толерантности и демократичности в России.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.#Ставрополь #Германия #ФРГ #Россия #РФ #Украина #миграция #репатриация #кухня #традиции #ценности #идеология #быт #граждане #иностранцы #СВО #спецоперация #образование #гастрономия #бюрократия #документы #законы #менталитет #Европа #ЕС #Гамбург #Штутгарт #СССР #Евросоюз #ВНЖ #еда #РВП #налоги #кредиты #бухгалтерия #толерантность #дети #переезд #войнаНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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россия, германия, ставрополь, павел волков, украина.ру, харьков, видео, видео
Россия, Германия, Ставрополь, Павел Волков, Украина.ру, Харьков, Видео

Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию

13:30 10.09.2024
 
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Журналист мультимедийного издания Украина.ру и правозащитник Павел Волков побывал в гостях у мигрантов, которые переехали из Германии в Россию и начали свою новую жизнь в Ставрополе
В спецпроекте Украина.ру "Хочу жить в России" семейная пара репатриантов Наталья и Максим поведает правду о жизни в ФРГ, сравнит европейскую и русскую кухни, а также обозначит главную причину возвращения в Россию и расскажет о том, какие документы для этого им потребовалось собрать
00:38 - Почему люди уезжают из Европы в Россию?
02:39 - Где жили в Германии;
03:03 - о решении уехать в Гамбург;
04:42 - кем работали в Гамбурге?
07:37 - О западных технологиях бюрократии;
08:58 - сравнение гастрономической индустрии в Германии и в России;
10:22 - о двойных стандартах восприятия питания в Европе;
12:05 - о проблемах нетрадиционных ценностей в воспитании детей;
18:15 о социализации русского человека в европейском обществе;
21:03 - момент осознания необходимости переезда в Россию;
23:52 - о выборе места для переезда на карте России;
25:10 - об оформлении документов; 31:27 - о толерантности и демократичности в России.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
#Ставрополь #Германия #ФРГ #Россия #РФ #Украина #миграция #репатриация #кухня #традиции #ценности #идеология #быт #граждане #иностранцы #СВО #спецоперация #образование #гастрономия #бюрократия #документы #законы #менталитет #Европа #ЕС #Гамбург #Штутгарт #СССР #Евросоюз #ВНЖ #еда #РВП #налоги #кредиты #бухгалтерия #толерантность #дети #переезд #война
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РоссияГерманияСтавропольПавел ВолковУкраина.руХарьковВидео
 
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13:30Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
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