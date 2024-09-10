Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение... - 10.09.2024 Украина.ру
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Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение...
Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение... - 10.09.2024 Украина.ру
Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение...
10 сентября 1947 года Президиум ВС СССР своим указом учредил медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса". Работа, начавшаяся в сентябре 1943 года, сразу после освобождения Донбасса от захватчиков, конечно, к сорок седьмому году не завершилась
2024-09-10T16:03
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Олег Измайлов
Олег Измайлов
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96
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история, донбасс, великая отечественная война, 1940-е
История, Донбасс, уголь, Великая Отечественная война, 1940-е, История

Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение...

16:03 10.09.2024
 
© biography.wikireading.ruШахта «Альберт», где в 1932 году производились испытания первого в мире угольного комбайна
Шахта «Альберт», где в 1932 году производились испытания первого в мире угольного комбайна
© biography.wikireading.ru
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Олег Измайлов
Донецкий журналист
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10 сентября 1947 года Президиум ВС СССР своим указом учредил медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса". Работа, начавшаяся в сентябре 1943 года, сразу после освобождения Донбасса от захватчиков, конечно, к сорок седьмому году не завершилась

Всего четыре года понадобилось советским инженерам и рабочим на то, чтобы в целом привести в рабочее состояние угледобывающие предприятия «сердца России», как в те времена иной раз именовали индустриальный край в междуречье Днепра и Дона. По труду и награда. 

8 сентября, 08:00
День освобождения Сталино8 сентября 1943 года от немецких захватчиков и их союзников был освобождён город Сталино. В прошлом он носил название Юзовка, а затем стал именоваться Донецком. О вкладе тех или иных соединений Красной армии в освобождение города до сих пор идут споры

Но за те первые четыре года было сделано столько, что еще долго историки и экономисты разных стран пытались оспорить эти достижения. И действительно — сложно было поверить, что были восстановлены почти 1000 полностью разрушенных шахт.

Причем уничтожены были не только наземные сооружения — копры, бункеры, склады, подстанции, но и все подземные части горнодобычных сооружений — более 3000 выработок и подъездных путей всех типов.

Выжженная земля Донбасса

Надо сказать, что у немцев была возможность подготовиться к уничтожению угольного Донбасса, — приказ о подготовительных работах был подписан в Берлине сразу после разгрома в Сталинграде 6-й армии Паулюса в феврале того же сорок третьего и продублирован в июле, после начала Курской битвы. 

- РИА Новости, 1920, 11.10.2018
11 октября 2018, 08:39
День в истории. Шахты Донбасса переводят на добычу угля в две сменыНесмотря на включение большей части Донбасса в состав УССР, центральное руководство партии придавало этому одному из самых индустриализированных регионов страны особое значение и управляло им фактически напрямую на протяжении всех трех первых пятилеток

Но окончательный приказ от Гиммлера руководителю СС и полиции на Украине Прюцману поступил 7 сентября:

«Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну».

С немецкой педантичностью все было исполнено. Советская армия шла по следам противника, находя за ним выжженную землю в прямом смысле слова. Как в таких случаях говорили средневековые историки: «за ними не оставалось даже собаки — гавкнуть им вслед».

Готовясь к возвращению

Надо сказать, что у руководства СССР насчет Донбасса тоже был загодя составлен план. Только другого свойства. Если немцы планировали уничтожать, то советские собирались восстанавливать.

Еще в конце 1942 года, то есть когда до освобождения Донбасса оставался еще почти год, всесоюзные институты Гипрошахт (проектирование угольных предприятий), Гипромез (проектирование металлургических заводов) получили от своих ведомств директивы — срочно готовить документацию, которая может пригодиться при восстановительных работах в металлургии и угольной промышленности Донбасса.

8 сентября 1943 года был освобожден центр Донецкой области — город Сталино. На следующий же день в край начали прибывать из Сибири и с Урала из эвакуации инженеры, техники, кадровые рабочие. Подтягивались те, кто пережил оккупацию.

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Писатель-донбассовец Борис Горбатов в очерке «Здравствуй, Донбасс», написанном по свежим следам, сразу после освобождения Сталино, писал:

«Через несколько часов после освобождения Сталино на единственном уцелевшем в центре города большом здании уже висел плакат: «Комбинат «Сталиноуголь» объявляет прием рабочих».

План работ был расписан в общих чертах, каждый знал свое место в строю. Но то, что увидели вернувшиеся из эвакуации горные инженеры, потрясло их воображение — по сути дела восстанавливать было нечего.

Сотни шахт по всему Донбассу от Луганска до Енакиева, от Лисичанска до Сталино и Макеевки были взорваны, затоплены, стволы и выработки шахт забиты искореженным взрывами оборудованием, кое-где заминированы.

Четыре пятилетки — за одну

Работы по возрождению горных предприятий Донецкого каменноугольного бассейна возглавили первый заместитель наркома угольной промышленности СССР, уроженец Сталино, директор Главшхтостроя Егор Абакумов и начальник Главного управления по восстановлению шахт Донбасса, директор комбината «Сталинуголь» Александр Засядько.

Друг и коллега Засядько, Кондрат Поченков, которому доводилось среди прочего в сорок первом году приводить шахты Донбасса в негодность, был послан восстанавливать углепром на Луганщину — директором комбината «Ворошиловградуголь».

За пять лет оба угольных комбината произвели работы по откачке более 600 миллионов кубометров воды, привели в рабочее состояние более 1,3 тысячи километров горных выработок, смонтировали заново почти 300 шахтных копров.

Вся эта гигантская по объемам работа была просто фантастической по трудности. Не было энергии — чудом к марту сорок четвёртого восстановили скромную Зуевскую ГРЭС под Макеевкой. На ее слабых мощностях работали на откачке шахт и над первой плавкой «Старого Юза» — Сталинского металлургического завода им. В.И. Ленина.

© commons.wikimedia.org / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© commons.wikimedia.org
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Трудности усугублялись отсутствием достаточного количества квалифицированных рабочих и инженеров, просто рабочих мужских рук.

Хорошо известный исторический факт — процентов на 70 восстановление Донбасса в первые годы после освобождения вытянули на себе женщины, которые ведрами на канатах, бадьями на лебедках, везде вручную начинали восстановительные работы.

Там, где было можно, не останавливая ремонта, как, например, в родной для Засядько Горловке, добывали уголь, который был, напомним, в то время основой энергетики огромной страны.

Меньше чем за пять лет справились с большинством работ по откачке воды из шахт.

Донецкий журналист того времени Алексей Ионов приводил такой факт: для того чтобы откачать воду из угольных шахт Северной Франции, затопленных немцами в годы Первой мировой, понадобилось двадцать лет напряженного труда. В Донбассе шахт и воды в них было в четыре раза больше, а справились с осушением в четыре раза быстрей.

Небываемое бывает

Мало-помалу увеличивался, рос угольный ручеек из Донбасса, превращаясь в угольную реку. Через три года после учреждения медали «За восстановление угольных шахт Донбасса» Александр Засядько, к тому времени ставший министром угольной промышленности СССР, доложил Сталину: шахты Донбасса не только восстановлены, но и впервые после войны дали стране угля больше, чем до ее начала.

© commons.wikimedia.org / Fdutil / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© commons.wikimedia.org / Fdutil
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Медалью же награждали не только по свежим следам, многих владельцев награждения нашли, как это часто бывает в таких случаях на Руси, годы и годы спустя.

Всего же награждено было более 46 тысяч человек.

Медаль высоко котировалась, в очерках о героях возрождения Донбасса часто цитировалась фраза, отчеканенная на оборотной части медали: «Труд в СССР — дело чести». Хотя, окидывая взглядом содеянное горняками и восстановителями в 1943-1950, можно было бы повторить и петровские слова, которые легко коррелируются с любой удивительной победой русского духа: «Небываемое бывает».

 
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