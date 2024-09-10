Медаль за бой, медаль за труд, медаль за возрождение...

Но окончательный приказ от Гиммлера руководителю СС и полиции на Украине Прюцману поступил 7 сентября:

«Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну».

С немецкой педантичностью все было исполнено. Советская армия шла по следам противника, находя за ним выжженную землю в прямом смысле слова. Как в таких случаях говорили средневековые историки: «за ними не оставалось даже собаки — гавкнуть им вслед».

Готовясь к возвращению

Надо сказать, что у руководства СССР насчет Донбасса тоже был загодя составлен план. Только другого свойства. Если немцы планировали уничтожать, то советские собирались восстанавливать.

Еще в конце 1942 года, то есть когда до освобождения Донбасса оставался еще почти год, всесоюзные институты Гипрошахт (проектирование угольных предприятий), Гипромез (проектирование металлургических заводов) получили от своих ведомств директивы — срочно готовить документацию, которая может пригодиться при восстановительных работах в металлургии и угольной промышленности Донбасса.

8 сентября 1943 года был освобожден центр Донецкой области — город Сталино. На следующий же день в край начали прибывать из Сибири и с Урала из эвакуации инженеры, техники, кадровые рабочие. Подтягивались те, кто пережил оккупацию.