Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057335734.html
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек - 09.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-09T18:38
2024-09-09T19:36
спецоперация
эксклюзив
курская область
россия
вооруженные силы украины
нацгвардия
курск
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_fea6cdd1774338377e9d7b26177b5c76.jpg.webp
- Армия России в Курской области стабилизировала оборону и в некоторых местах начинает контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить.Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но есть и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Они почувствуют на себе свою же тактику "тысячи порезов", которую они применяли против нас.Мы будем действовать небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли.Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек".Вражеская пропаганда говорит, что ВСУ необходимо продолжать вести активную оборону и ни в коем случае не окапываться. Но как раз сейчас у врага возникает инстинктивное желание окопаться. Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться.Мои слова подтверждает информация, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне. Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа.Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
курская область
россия
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_150:0:1115:724_1920x0_80_0_0_f38fe41a372c726392d460acdd54daf0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, курская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, курск, украина.ру
Спецоперация, Эксклюзив, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Курск, Украина.ру

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек

18:38 09.09.2024 (обновлено: 19:36 09.09.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
- Армия России в Курской области стабилизировала оборону и в некоторых местах начинает контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить.
Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но есть и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Они почувствуют на себе свою же тактику "тысячи порезов", которую они применяли против нас.
Мы будем действовать небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли.
Роман Алехин интервью
29 февраля, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек".
Вражеская пропаганда говорит, что ВСУ необходимо продолжать вести активную оборону и ни в коем случае не окапываться. Но как раз сейчас у врага возникает инстинктивное желание окопаться. Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься.
Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться.
Мои слова подтверждает информация, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне. Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа.
Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Харьковская и Белгородская области
 
СпецоперацияЭксклюзивКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныНацгвардияКурскУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России
18:38Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
18:31Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону
18:07Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
18:00Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00
17:55Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует
17:49Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
17:47Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ
17:43Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий
17:24Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войны
17:23Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов"
17:21Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
17:05Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
16:48Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
16:45Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить
16:16Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:14Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
16:09Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
16:07Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"
Лента новостейМолния