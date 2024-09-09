https://ukraina.ru/20240909/1057335734.html
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек - 09.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-09T18:38
2024-09-09T18:38
2024-09-09T19:36
спецоперация
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- Армия России в Курской области стабилизировала оборону и в некоторых местах начинает контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить.Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но есть и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Они почувствуют на себе свою же тактику "тысячи порезов", которую они применяли против нас.Мы будем действовать небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли.Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек".Вражеская пропаганда говорит, что ВСУ необходимо продолжать вести активную оборону и ни в коем случае не окапываться. Но как раз сейчас у врага возникает инстинктивное желание окопаться. Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться.Мои слова подтверждает информация, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне. Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа.Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, эксклюзив, курская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, курск, украина.ру
Спецоперация, Эксклюзив, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Курск, Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
18:38 09.09.2024 (обновлено: 19:36 09.09.2024)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
- Армия России в Курской области стабилизировала оборону и в некоторых местах начинает контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить.
Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но есть и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Они почувствуют на себе свою же тактику "тысячи порезов", которую они применяли против нас.
Мы будем действовать небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли.
Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек".
Вражеская пропаганда говорит, что ВСУ необходимо продолжать вести активную оборону и ни в коем случае не окапываться. Но как раз сейчас у врага возникает инстинктивное желание окопаться. Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься.
Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться.
Мои слова подтверждает информация, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне. Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа.
Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее.