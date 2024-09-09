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Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ

Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ - 09.09.2024 Украина.ру

Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, заочно арестованный в Киеве, обратился к СБУ с требованием отдать его личные вещи. Их украинским силовикам передали спецслужбы Молдавии. Соответствующий пост Дмитрук разместил в своем телеграм-канале

2024-09-09T17:47

2024-09-09T17:47

2024-09-09T17:47

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Спецслужбы Молдавии изъяли у депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука его деревянный крест, молитвослов, книгу "Все религии мира" и косметичку. Это произошло тогда, когда Дмитрук проезжал через Молдавию в такси. В начале сентября Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Затем депутата объявили в розыск, суд в Киеве заочно арестовал его.После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран. И позже его обнаружили в Лондоне.Дмитрук известен тем, что отстаивал интересы канонической Украинской православной церкви. Он неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Обвинения в свой адрес Дмитрук считает сфальсифицированными. Он заявил, что таким образом украинская власть устраняет несогласных с режимом.

https://ukraina.ru/20240902/1057188126.html

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новости, украина, молдавия, киев, верховная рада, сбу, депутат