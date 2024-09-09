Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ - 09.09.2024 Украина.ру
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Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ
Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ - 09.09.2024 Украина.ру
Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, заочно арестованный в Киеве, обратился к СБУ с требованием отдать его личные вещи. Их украинским силовикам передали спецслужбы Молдавии. Соответствующий пост Дмитрук разместил в своем телеграм-канале
2024-09-09T17:47
2024-09-09T17:47
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Спецслужбы Молдавии изъяли у депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука его деревянный крест, молитвослов, книгу "Все религии мира" и косметичку. Это произошло тогда, когда Дмитрук проезжал через Молдавию в такси. В начале сентября Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Затем депутата объявили в розыск, суд в Киеве заочно арестовал его.После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран. И позже его обнаружили в Лондоне.Дмитрук известен тем, что отстаивал интересы канонической Украинской православной церкви. Он неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Обвинения в свой адрес Дмитрук считает сфальсифицированными. Он заявил, что таким образом украинская власть устраняет несогласных с режимом.
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новости, украина, молдавия, киев, верховная рада, сбу, депутат
Новости, Украина, Молдавия, Киев, Верховная Рада, СБУ, депутат

Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ

17:47 09.09.2024
 
Дмитрук
Дмитрук
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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, заочно арестованный в Киеве, обратился к СБУ с требованием отдать его личные вещи. Их украинским силовикам передали спецслужбы Молдавии. Соответствующий пост Дмитрук разместил в своем телеграм-канале
Спецслужбы Молдавии изъяли у депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука его деревянный крест, молитвослов, книгу "Все религии мира" и косметичку. Это произошло тогда, когда Дмитрук проезжал через Молдавию в такси.

"Спецслужбы Молдавии изъяли эти мои вещи и передали СБУ Украины. Так вот, что я прошу. Вертите крест! Верните мой молитвослов! Ну и книгу желательно. Ну а косметичку можете оставить. Там у меня есть хорошая электронная зубная щетка, паста, уход за бородой - масло специальное. Можете пользоваться, я разрешаю. А крест верните! Злочинцi! Негiдники! (С украинского преступники и негодяи. - Ред.)", - сказал Дмитрук.

В начале сентября Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Затем депутата объявили в розыск, суд в Киеве заочно арестовал его.
После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран. И позже его обнаружили в Лондоне.
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
2 сентября, 14:31
Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в ЛондонеДепутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, попал в объектив очевидца в Лондоне. Видеозаписи опубликовало hromadske
Дмитрук известен тем, что отстаивал интересы канонической Украинской православной церкви. Он неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
Обвинения в свой адрес Дмитрук считает сфальсифицированными. Он заявил, что таким образом украинская власть устраняет несогласных с режимом.
Дмитрук
29 августа, 13:02
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