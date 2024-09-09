Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера - 09.09.2024 Украина.ру
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Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера - 09.09.2024 Украина.ру
Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, участвовавших в нападении на Курскую область и похитивших мирных жителей региона. Об этом в ведомстве сообщили 9 сентября
2024-09-09T17:21
2024-09-09T17:21
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россия
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
апти алаудинов
боевики
статья
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Военнослужащих ВСУ обвинили в следующих преступлениях::Кроме этих статей Панченко также вменяют похищение человека и мародерство.Террористов взяли в плен российские военнослужащие, а потом передали следственным органам. На допросе 36-летний Панченко заявил, что ему было "просто страшно", якобы он "не понимал, что творит", а также попросил прощения у тех мирных курян, которых избивал.В настоящее время в отношении пленных выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК РФ.Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы нашли в экшен-камере у Панченко видео, как его сослуживцы избивали мирных жителей Курской области.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранных специалистов.
https://ukraina.ru/20240909/1057317738.html
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, апти алаудинов, боевики, статья
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, Апти Алаудинов, Боевики, статья

Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера

17:21 09.09.2024
 
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, участвовавших в нападении на Курскую область и похитивших мирных жителей региона. Об этом в ведомстве сообщили 9 сентября
Военнослужащих ВСУ обвинили в следующих преступлениях::
  • покушение на убийство,
  • совершение террористического акта,
  • посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов,
  • применение насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей,
  • незаконное пересечение государственной границы.
Кроме этих статей Панченко также вменяют похищение человека и мародерство.

"Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.

Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины", - уточняется в комментарии ведомства.

Террористов взяли в плен российские военнослужащие, а потом передали следственным органам. На допросе 36-летний Панченко заявил, что ему было "просто страшно", якобы он "не понимал, что творит", а также попросил прощения у тех мирных курян, которых избивал.
В настоящее время в отношении пленных выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК РФ.
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы нашли в экшен-камере у Панченко видео, как его сослуживцы избивали мирных жителей Курской области.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранных специалистов.
наемник, Франция
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