Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера

"Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.

Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины", - уточняется в комментарии ведомства.