Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, участвовавших в нападении на Курскую область и похитивших мирных жителей региона. Об этом в ведомстве сообщили 9 сентября
Военнослужащих ВСУ обвинили в следующих преступлениях::
- —покушение на убийство,
- —совершение террористического акта,
- —посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов,
- —применение насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей,
- —незаконное пересечение государственной границы.
Кроме этих статей Панченко также вменяют похищение человека и мародерство.
"Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины", - уточняется в комментарии ведомства.
Террористов взяли в плен российские военнослужащие, а потом передали следственным органам. На допросе 36-летний Панченко заявил, что ему было "просто страшно", якобы он "не понимал, что творит", а также попросил прощения у тех мирных курян, которых избивал.
В настоящее время в отношении пленных выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК РФ.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы нашли в экшен-камере у Панченко видео, как его сослуживцы избивали мирных жителей Курской области.
12:30"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". Соответствующее видео Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранных специалистов.