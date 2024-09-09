Вход закрыт: Google больше не принимает россиян - 09.09.2024 Украина.ру
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Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
Вход закрыт: Google больше не принимает россиян - 09.09.2024 Украина.ру
Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
Американский сервис Google выдает ошибку при попытке регистрации новых пользователей на российские номера. Пока неизвестно, временный ли это сбой или планомерная работа Минфина США в рамках вступивших 12 сентября новых ограничений
2024-09-09T16:48
2024-09-09T16:48
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Накануне в информационном пространстве также появились сообщения о том, что Белый дом призвал Microsoft, Google и крупные IT-компании помочь активнее распространить американскую пропаганду в Китае, России, Иране и других странах. "Со своей стороны, власти готовы выделять субсидии на развитие необходимых для этого мощностей. Демократия сама себя не распространит", - написал телеграм-канал Zergulio.На днях компания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и так далее.В августе в России начали замедлять видеохостинг YouTube, принадлежащий Google. Перед этим два года платформа массово удаляла аккаунты российских блогеров, в том числе тех, что не имеют отношения к политике и не комментировали международную обстановку.Специалисты отмечают, что такого рода санкции не оставят Россию без Интернета, однако цифровые ограничения могут ощутимо ударить по экономике, ведь это скажется и на других государствах, которые имеют экономические связи с РФ.
https://ukraina.ru/20240906/1057268583.html
https://ukraina.ru/20240809/1056766639.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, google, россия, сша, минфин, китай
Новости, google, Россия, США, Минфин, Китай

Вход закрыт: Google больше не принимает россиян

16:48 09.09.2024
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Американский сервис Google выдает ошибку при попытке регистрации новых пользователей на российские номера. Пока неизвестно, временный ли это сбой или планомерная работа Минфина США в рамках вступивших 12 сентября новых ограничений
Накануне в информационном пространстве также появились сообщения о том, что Белый дом призвал Microsoft, Google и крупные IT-компании помочь активнее распространить американскую пропаганду в Китае, России, Иране и других странах.
"Со своей стороны, власти готовы выделять субсидии на развитие необходимых для этого мощностей. Демократия сама себя не распространит", - написал телеграм-канал Zergulio.
На днях компания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и так далее.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
6 сентября, 07:10
Microsoft отключает РФ от облачных сервисов: что дальшеКомпания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и др. Неожиданностью это не стало, о таком решении было объявлено в минувшем августе
В августе в России начали замедлять видеохостинг YouTube, принадлежащий Google. Перед этим два года платформа массово удаляла аккаунты российских блогеров, в том числе тех, что не имеют отношения к политике и не комментировали международную обстановку.
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 04:30
Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
Специалисты отмечают, что такого рода санкции не оставят Россию без Интернета, однако цифровые ограничения могут ощутимо ударить по экономике, ведь это скажется и на других государствах, которые имеют экономические связи с РФ.
6 августа, 17:18
Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать"Цифровое неравенство" - одна из важнейших проблем современного человечества. Монополии, которые контролируют доступ к информации, используют свое положение, чтобы влиять чуть ли не на все сферы общественной жизни. Есть ли выход?
 
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