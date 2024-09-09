Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпецкурс "Обучение планшетной грамоте" для пенсионеров
Американский сервис Google выдает ошибку при попытке регистрации новых пользователей на российские номера. Пока неизвестно, временный ли это сбой или планомерная работа Минфина США в рамках вступивших 12 сентября новых ограничений
Накануне в информационном пространстве также появились сообщения о том, что Белый дом призвал Microsoft, Google и крупные IT-компании помочь активнее распространить американскую пропаганду в Китае, России, Иране и других странах.
"Со своей стороны, власти готовы выделять субсидии на развитие необходимых для этого мощностей. Демократия сама себя не распространит", - написал телеграм-канал Zergulio.
На днях компания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и так далее.
В августе в России начали замедлять видеохостинг YouTube, принадлежащий Google. Перед этим два года платформа массово удаляла аккаунты российских блогеров, в том числе тех, что не имеют отношения к политике и не комментировали международную обстановку.
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Специалисты отмечают, что такого рода санкции не оставят Россию без Интернета, однако цифровые ограничения могут ощутимо ударить по экономике, ведь это скажется и на других государствах, которые имеют экономические связи с РФ.
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