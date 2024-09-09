https://ukraina.ru/20240909/1057328563.html

Вход закрыт: Google больше не принимает россиян

Вход закрыт: Google больше не принимает россиян - 09.09.2024 Украина.ру

Вход закрыт: Google больше не принимает россиян

Американский сервис Google выдает ошибку при попытке регистрации новых пользователей на российские номера. Пока неизвестно, временный ли это сбой или планомерная работа Минфина США в рамках вступивших 12 сентября новых ограничений

2024-09-09T16:48

2024-09-09T16:48

2024-09-09T16:48

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Накануне в информационном пространстве также появились сообщения о том, что Белый дом призвал Microsoft, Google и крупные IT-компании помочь активнее распространить американскую пропаганду в Китае, России, Иране и других странах. "Со своей стороны, власти готовы выделять субсидии на развитие необходимых для этого мощностей. Демократия сама себя не распространит", - написал телеграм-канал Zergulio.На днях компания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и так далее.В августе в России начали замедлять видеохостинг YouTube, принадлежащий Google. Перед этим два года платформа массово удаляла аккаунты российских блогеров, в том числе тех, что не имеют отношения к политике и не комментировали международную обстановку.Специалисты отмечают, что такого рода санкции не оставят Россию без Интернета, однако цифровые ограничения могут ощутимо ударить по экономике, ведь это скажется и на других государствах, которые имеют экономические связи с РФ.

https://ukraina.ru/20240906/1057268583.html

https://ukraina.ru/20240809/1056766639.html

https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, google, россия, сша, минфин, китай