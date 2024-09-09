Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы - 09.09.2024 Украина.ру
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Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы - 09.09.2024 Украина.ру
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в... Украина.ру, 09.09.2024
2024-09-09T16:09
2024-09-09T16:09
германия
россия
франция
мишель барнье
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в России и земельных выборов в Германии, а также рассказал о фигуре нового главы правительства во Франции. 00:23 - о региональных выборах в России; 04:09 - об итогах земельных выборов в Германии; 09:02 - о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца; 10:48 - о фигуре Мишеля Барнье; 13:38 - почему президент Франции Макрон тянул с выбором премьер-министра? 14:42 - Новый премьер Франции как угроза помощи Киеву; 15:40 - об украинстве и выходе из него. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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германия, россия, франция, мишель барнье, трухачев, олаф шольц, украина.ру, youtube, вконтакте, видео, история ссср, ссср, бывший ссср, фрг, тюрингия, гдр, переговоры, сво, эммануэль макрон, военная помощь, миграция, видео
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Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы

16:09 09.09.2024
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в России и земельных выборов в Германии, а также рассказал о фигуре нового главы правительства во Франции.
00:23 - о региональных выборах в России;
04:09 - об итогах земельных выборов в Германии;
09:02 - о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца;
10:48 - о фигуре Мишеля Барнье;
13:38 - почему президент Франции Макрон тянул с выбором премьер-министра?
14:42 - Новый премьер Франции как угроза помощи Киеву;
15:40 - об украинстве и выходе из него.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
 
ГерманияРоссияФранцияМишель БарньеТрухачевОлаф ШольцУкраина.руYoutubeВконтактеВидеоистория СССРСССРбывший СССРФРГТюрингияГДРпереговорыСВОЭммануэль Макронвоенная помощьмиграция
 
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