https://ukraina.ru/20240909/1057327704.html
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы - 09.09.2024 Украина.ру
Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в... Украина.ру, 09.09.2024
2024-09-09T16:09
2024-09-09T16:09
2024-09-09T16:09
германия
россия
франция
мишель барнье
трухачев
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в России и земельных выборов в Германии, а также рассказал о фигуре нового главы правительства во Франции. 00:23 - о региональных выборах в России; 04:09 - об итогах земельных выборов в Германии; 09:02 - о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца; 10:48 - о фигуре Мишеля Барнье; 13:38 - почему президент Франции Макрон тянул с выбором премьер-министра? 14:42 - Новый премьер Франции как угроза помощи Киеву; 15:40 - об украинстве и выходе из него. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, россия, франция, мишель барнье, трухачев, олаф шольц, украина.ру, youtube, вконтакте, видео, история ссср, ссср, бывший ссср, фрг, тюрингия, гдр, переговоры, сво, эммануэль макрон, военная помощь, миграция, видео
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в России и земельных выборов в Германии, а также рассказал о фигуре нового главы правительства во Франции.
00:23 - о региональных выборах в России;
04:09 - об итогах земельных выборов в Германии;
09:02 - о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца;
10:48 - о фигуре Мишеля Барнье;
13:38 - почему президент Франции Макрон тянул с выбором премьер-министра?
14:42 - Новый премьер Франции как угроза помощи Киеву
;
15:40 - об украинстве и выходе из него.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube
. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно