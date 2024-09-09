https://ukraina.ru/20240909/1057327704.html

Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы

Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы - 09.09.2024 Украина.ру

Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в... Украина.ру, 09.09.2024

2024-09-09T16:09

2024-09-09T16:09

2024-09-09T16:09

германия

россия

франция

мишель барнье

трухачев

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты региональных выборов в России и земельных выборов в Германии, а также рассказал о фигуре нового главы правительства во Франции. 00:23 - о региональных выборах в России; 04:09 - об итогах земельных выборов в Германии; 09:02 - о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца; 10:48 - о фигуре Мишеля Барнье; 13:38 - почему президент Франции Макрон тянул с выбором премьер-министра? 14:42 - Новый премьер Франции как угроза помощи Киеву; 15:40 - об украинстве и выходе из него. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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