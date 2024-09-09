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Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий - 09.09.2024 Украина.ру
Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния... Украина.ру, 09.09.2024
2024-09-09T14:03
2024-09-09T14:03
2024-09-09T14:03
нато
донбасс
донецк
сталино
лнр
луганская народная республика
украина
усср
великая отечественная война
освобождение
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С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния нацизму новой эры этот праздник имеет особое значение для всей России. Мы поздравляем жителей региона, поздравляем всех наших в любом уголке планеты, и желаем скорейшей победы и скорейшего нового дня освобождения! В этот раз окончательного.
донбасс
донецк
сталино
лнр
луганская народная республика
украина
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