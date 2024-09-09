https://ukraina.ru/20240909/1057322706.html

Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий

Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий - 09.09.2024 Украина.ру

Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий

С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния... Украина.ру, 09.09.2024

2024-09-09T14:03

2024-09-09T14:03

2024-09-09T14:03

нато

донбасс

донецк

сталино

лнр

луганская народная республика

украина

усср

великая отечественная война

освобождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057322580_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85855636cc9bf46f4ff8fae253f11bad.jpg

С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния нацизму новой эры этот праздник имеет особое значение для всей России. Мы поздравляем жителей региона, поздравляем всех наших в любом уголке планеты, и желаем скорейшей победы и скорейшего нового дня освобождения! В этот раз окончательного.

донбасс

донецк

сталино

лнр

луганская народная республика

украина

усср

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, донбасс, донецк, сталино, лнр, луганская народная республика, украина, усср, великая отечественная война, освобождение, день освобождения донбасса, освобождённые регионы украины, новые регионы, днр, сво, оккупация, военные преступления, ато, мемориал, нацисты, нацизм, видео