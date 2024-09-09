Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057322706.html
Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий - 09.09.2024 Украина.ру
Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния... Украина.ру, 09.09.2024
2024-09-09T14:03
2024-09-09T14:03
нато
донбасс
донецк
сталино
лнр
луганская народная республика
украина
усср
великая отечественная война
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057322580_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85855636cc9bf46f4ff8fae253f11bad.jpg
С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния нацизму новой эры этот праздник имеет особое значение для всей России. Мы поздравляем жителей региона, поздравляем всех наших в любом уголке планеты, и желаем скорейшей победы и скорейшего нового дня освобождения! В этот раз окончательного.
донбасс
донецк
сталино
лнр
луганская народная республика
украина
усср
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057322580_150:0:1110:720_1920x0_80_0_0_0b6e2c0c140ccb6fbfab61d90e0e7999.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, донбасс, донецк, сталино, лнр, луганская народная республика, украина, усср, великая отечественная война, освобождение, день освобождения донбасса, освобождённые регионы украины, новые регионы, днр, сво, оккупация, военные преступления, ато, мемориал, нацисты, нацизм, видео
НАТО, Донбасс, Донецк, Сталино, ЛНР, Луганская Народная Республика, Украина, УССР, Великая Отечественная война, освобождение, День освобождения Донбасса, освобождённые регионы Украины, Новые регионы, ДНР, СВО, оккупация, Военные преступления, АТО, мемориал, нацисты, нацизм

Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий

14:03 09.09.2024
 
Читать в
С дня освобождения Донбасса и избавления города Сталино (название Донецка во время ВОВ) от нацистской оккупации прошёл 81 год. Сегодня, во время противостояния нацизму новой эры этот праздник имеет особое значение для всей России. Мы поздравляем жителей региона, поздравляем всех наших в любом уголке планеты, и желаем скорейшей победы и скорейшего нового дня освобождения! В этот раз окончательного.
 
НАТОДонбассДонецкСталиноЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаУССРВеликая Отечественная войнаосвобождениеДень освобождения Донбассаосвобождённые регионы УкраиныНовые регионыДНРСВОоккупацияВоенные преступленияАТОмемориалнацистынацизм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
17:05Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
16:48Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
16:45Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить
16:16Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:14Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
16:09Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
16:07Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"
16:00Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая
15:40"Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения
14:53Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
14:34Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина
14:20Момент истины. В августе 24-го
14:03Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
13:51Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
13:19Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
13:07В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
13:05НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными
13:01Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00
13:00Внук Шарля де Голля сказал Володину, что переезжает в Москву
Лента новостейМолния