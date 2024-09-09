Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона - 09.09.2024 Украина.ру
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Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона
Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона - 09.09.2024 Украина.ру
Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил помощь Парижа Киеву под угрозу, назначив новым премьер-министром страны консервативного экс-главу МИД Мишеля Барнье. Об этом написал американский онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft (RS)
2024-09-09T10:55
2024-09-09T10:55
новости
франция
киев
париж
мишель барнье
эммануэль макрон
марин ле пен
мид
премьер-министр
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В материале отмечается, что Барнье будет зависеть от мнения "Национального объединения" и их лидера Марин Ле Пен. А это, по мнению американских журналистов, крайне неблагоприятно для Киева, так как консерваторы смогут диктовать новому премьеру свои условия относительно поддержки Украины.Авторы статьи уверены, что при Барнье Франция сосредоточится на решении внутренних проблем, например, неконтролируемой миграции и уровня жизни простых французов, что имеет мало общего с поддержкой киевского режима.Президент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны в минувший четверг, 5 сентября. Барнье 73 года, он стал самым пожилым премьер-министром Франции за всю ее историю. Он сменил самого молодого премьера - 35-летнего Габриэля Атталя.Большинство экспертов сходятся в том, что такое решение Макрон принял, понимая, что в стране назрел серьезный кризис и кому-то его все равно придется разрешать. В частности, такое мнение высказала автор радио Sputnik Елена Караева."Кажется, детский манеж, на котором президент Макрон катался почти два месяца, ввергая страну то в истерику, то в хаос, то в стресс, останавливается. Топливо закончилось. Нет бензина, нет идей, остался один нафталин. Ну а Барнье с его назначением можно только посочувствовать. Чистить макроновские конюшни – задача не из самых привлекательных. К тому же, с сильным запашком", - заявила Караева.Левые, получившие на летних выборах большинство, предложили на пост премьера руководителя управления финансов Парижа Люси Касте. Однако Макрон ее кандидатуру отверг, за что получил обещание импичмента.Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров уверен, что пока отставка действующему президенту Франции не грозит. Также эксперт добавил, что Барнье будет вести политику компромиссов между правыми и левыми в нижней палате парламента, благодаря чему ситуацию в стране, скорее всего, удастся стабилизировать.
https://ukraina.ru/20240905/1057269045.html
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новости, франция, киев, париж, мишель барнье, эммануэль макрон, марин ле пен, мид, премьер-министр, сша
Новости, Франция, Киев, Париж, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, МИД, премьер-министр, США

Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона

10:55 09.09.2024
 
© Фото: Global Look Press Мишель Барньк
 Мишель Барньк
© Фото: Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон поставил помощь Парижа Киеву под угрозу, назначив новым премьер-министром страны консервативного экс-главу МИД Мишеля Барнье. Об этом написал американский онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft (RS)
В материале отмечается, что Барнье будет зависеть от мнения "Национального объединения" и их лидера Марин Ле Пен. А это, по мнению американских журналистов, крайне неблагоприятно для Киева, так как консерваторы смогут диктовать новому премьеру свои условия относительно поддержки Украины.
Авторы статьи уверены, что при Барнье Франция сосредоточится на решении внутренних проблем, например, неконтролируемой миграции и уровня жизни простых французов, что имеет мало общего с поддержкой киевского режима.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны в минувший четверг, 5 сентября. Барнье 73 года, он стал самым пожилым премьер-министром Франции за всю ее историю. Он сменил самого молодого премьера - 35-летнего Габриэля Атталя.
Большинство экспертов сходятся в том, что такое решение Макрон принял, понимая, что в стране назрел серьезный кризис и кому-то его все равно придется разрешать. В частности, такое мнение высказала автор радио Sputnik Елена Караева.
"Кажется, детский манеж, на котором президент Макрон катался почти два месяца, ввергая страну то в истерику, то в хаос, то в стресс, останавливается. Топливо закончилось. Нет бензина, нет идей, остался один нафталин. Ну а Барнье с его назначением можно только посочувствовать. Чистить макроновские конюшни – задача не из самых привлекательных. К тому же, с сильным запашком", - заявила Караева.
5 сентября, 17:13
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Левые, получившие на летних выборах большинство, предложили на пост премьера руководителя управления финансов Парижа Люси Касте. Однако Макрон ее кандидатуру отверг, за что получил обещание импичмента.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров уверен, что пока отставка действующему президенту Франции не грозит. Также эксперт добавил, что Барнье будет вести политику компромиссов между правыми и левыми в нижней палате парламента, благодаря чему ситуацию в стране, скорее всего, удастся стабилизировать.
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