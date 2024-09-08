Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев - 08.09.2024 Украина.ру
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Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев - 08.09.2024 Украина.ру
Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю... Украина.ру, 08.09.2024
2024-09-08T17:14
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видео
сво
курская область
наступление
всу
вс рф
донбасс
новые регионы
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю ситуацию в Курской области и темпы наступления ВС России в Донбассе, а также дал прогноз по развитию событий на фронте к концу этого года. 00:30 - Месяц боевых действий в Курской области показал, что эта авантюра ВСУ полностью провалилась, но и к обрушению фронта в Донбассе она не привела. Что дальше? 13:03 - О тактике ВСУ в Курской области. Будут ли они там продолжать манёвренную оборону? Или начнут окапываться в этом регионе? 15:50 - О приоритетах для ВС РФ: чем будет занята Россия в ближайшее время? 20:20 - Чего не хватает ВС России в Донбассе? О темпах наступления в этом регионе; 29:00 - какие регионы Россия обязательно должна освободить и на каких направлениях можно ожидать наибольшего прогресса к концу этого года? ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
курская область
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видео, сво, курская область, наступление, всу, вс рф, донбасс, новые регионы, видео
Видео, СВО, Курская область, наступление, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Новые регионы

Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев

17:14 08.09.2024 (обновлено: 17:15 08.09.2024)
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю ситуацию в Курской области и темпы наступления ВС России в Донбассе, а также дал прогноз по развитию событий на фронте к концу этого года.
00:30 - Месяц боевых действий в Курской области показал, что эта авантюра ВСУ полностью провалилась, но и к обрушению фронта в Донбассе она не привела. Что дальше?
13:03 - О тактике ВСУ в Курской области. Будут ли они там продолжать манёвренную оборону? Или начнут окапываться в этом регионе?
15:50 - О приоритетах для ВС РФ: чем будет занята Россия в ближайшее время?
20:20 - Чего не хватает ВС России в Донбассе? О темпах наступления в этом регионе;
29:00 - какие регионы Россия обязательно должна освободить и на каких направлениях можно ожидать наибольшего прогресса к концу этого года?
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
 
ВидеоСВОКурская областьнаступлениеВСУВС РФДонбассНовые регионы
 
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17:14Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
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