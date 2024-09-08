https://ukraina.ru/20240908/1057310391.html
Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев - 08.09.2024 Украина.ру
Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю... Украина.ру, 08.09.2024
2024-09-08T17:14
2024-09-08T17:14
2024-09-08T17:15
видео
сво
курская область
наступление
всу
вс рф
донбасс
новые регионы
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю ситуацию в Курской области и темпы наступления ВС России в Донбассе, а также дал прогноз по развитию событий на фронте к концу этого года. 00:30 - Месяц боевых действий в Курской области показал, что эта авантюра ВСУ полностью провалилась, но и к обрушению фронта в Донбассе она не привела. Что дальше? 13:03 - О тактике ВСУ в Курской области. Будут ли они там продолжать манёвренную оборону? Или начнут окапываться в этом регионе? 15:50 - О приоритетах для ВС РФ: чем будет занята Россия в ближайшее время? 20:20 - Чего не хватает ВС России в Донбассе? О темпах наступления в этом регионе; 29:00 - какие регионы Россия обязательно должна освободить и на каких направлениях можно ожидать наибольшего прогресса к концу этого года? ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сво, курская область, наступление, всу, вс рф, донбасс, новые регионы, видео
Видео, СВО, Курская область, наступление, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Новые регионы
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю ситуацию в Курской области и темпы наступления ВС России в Донбассе, а также дал прогноз по развитию событий на фронте к концу этого года.
00:30 - Месяц боевых действий в Курской области показал, что эта авантюра ВСУ полностью провалилась, но и к обрушению фронта в Донбассе она не привела. Что дальше?
13:03 - О тактике ВСУ в Курской области. Будут ли они там продолжать манёвренную оборону? Или начнут окапываться в этом регионе?
15:50 - О приоритетах для ВС РФ: чем будет занята Россия в ближайшее время?
20:20 - Чего не хватает ВС России в Донбассе? О темпах наступления в этом регионе;
29:00 - какие регионы Россия обязательно должна освободить и на каких направлениях можно ожидать наибольшего прогресса к концу этого года?
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно