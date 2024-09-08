https://ukraina.ru/20240908/1057310391.html

Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев

Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев - 08.09.2024 Украина.ру

Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю... Украина.ру, 08.09.2024

2024-09-08T17:14

2024-09-08T17:14

2024-09-08T17:15

видео

сво

курская область

наступление

всу

вс рф

донбасс

новые регионы

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал нынешнюю ситуацию в Курской области и темпы наступления ВС России в Донбассе, а также дал прогноз по развитию событий на фронте к концу этого года. 00:30 - Месяц боевых действий в Курской области показал, что эта авантюра ВСУ полностью провалилась, но и к обрушению фронта в Донбассе она не привела. Что дальше? 13:03 - О тактике ВСУ в Курской области. Будут ли они там продолжать манёвренную оборону? Или начнут окапываться в этом регионе? 15:50 - О приоритетах для ВС РФ: чем будет занята Россия в ближайшее время? 20:20 - Чего не хватает ВС России в Донбассе? О темпах наступления в этом регионе; 29:00 - какие регионы Россия обязательно должна освободить и на каких направлениях можно ожидать наибольшего прогресса к концу этого года? ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно

курская область

донбасс

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