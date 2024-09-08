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День освобождения Сталино

День освобождения Сталино - 07.09.2024 Украина.ру

День освобождения Сталино

8 сентября 1943 года от немецких захватчиков и их союзников был освобождён город Сталино. В прошлом он носил название Юзовка, а затем стал именоваться Донецком. О вкладе тех или иных соединений Красной армии в освобождение города до сих пор идут споры

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:00

2024-09-07T21:31

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Например, существует устойчивый миф о том, что первыми в город ворвались танки полковника Франца Андреевича Гринкевича.Связан он с тем, что в центре города возле Театра оперы и балета гвардии полковнику стоит памятник — настоящий танк Т-34. Причём первоначально там был установлен Т-34-76, на котором, по легенде, воевал сам Гринкевич. Через некоторое время после реконструкции пьедестала, проведенной в 1954 году, танк заменили на Т-34-85.Однако в реальности ни сам Франц Андреевич, ни танки его 32 гвардейской отдельной танковой бригады не участвовали в боях за Сталино. Но почему тогда Гринкевич в 1943 году был похоронен на территории Сталино? Ведь ранение, приведшее к смерти, Франц Андреевич получил 1 октября в боях на территории Запорожской области.Во-первых, несмотря на то что бригада Гринкевича не участвовала в освобождении Сталино, в рамках Донбасской наступательной операции гвардейцы проявили себя настоящими героями. Танкисты участвовали в прорыве укреплений Миус-фронта на территории Шахтёрского района. С 4 сентября после этих боев бригада была выведена в резерв фронта, так как в ней осталось всего 3 танка Т-34.Сам Франц Андреевич был ранен в боях на Миус-фронте, и за это сражение награждён третьей правительственной наградой — орденом Отечественной войны 1-й степени. Этот орден стал его последним перед смертью.Во-вторых, согласно инструкции НКО от 4 апреля 1942 года, "трупы погибшего начальствующего состава от командира полка и выше" направлялись в армейский тыловой район, где подлежали захоронению в общественных местах — на территории городских и поселковых скверов с той целью, чтобы могилы не затерялись.Видимо, поэтому местом захоронения Гринкевича и был выбран сквер возле оперного театра в Сталино. Кстати, здание театра было одним из немногих уцелевших в центре шахтерской столицы.Однако и относительно вклада тех подразделений и военачальников, которые непосредственно участвовали в освобождении города, нет полной ясности.Штурм Сталино возлагался на силы 301-й стрелковой дивизии полковника Владимира Семеновича Антонова. Комдив очень наглядно описал общую диспозицию перед началом операции в своей книге "Путь к Берлину":"С одного из терриконов близ шахты "Мария", где я выбрал место для наблюдательного пункта, были видны в первых лучах восходящего солнца траншеи, заполненные гитлеровцами, огневые позиции их артиллерии. Хорошо просматривался и боевой порядок дивизии: все стрелковые полки вышли к восточной окраине Сталино, 1052-й — к северной части, 1050-й — к центральной части, и 1054-й — к южной части города.2-й танковый батальон майора Уманцева расположился за 1054-м стрелковым полком южнее шоссе Макеевка — Сталино. Дивизионная артиллерийская группа меняла свои огневые позиции, выдвигаясь ближе к восточной окраине города.Справа, чуть назад, шла 230-я стрелковая дивизия нашего корпуса; наши фланги еще не были сомкнуты. Слева 50-я гвардейская дивизия 3-го гвардейского стрелкового корпуса выдвигалась к юго-восточной окраине Сталино".Немцы вели арьергардный бой, однако действовали очень активно, все время контратаковали. Днём 7 сентября 301-я стрелковая дивизия смогла начать наступление на город. Немного позже подразделения 230-й стрелковой дивизии захватили переправу через Кальмиус, что позволило приступить к освобождению Сталино.7 сентября около 20:00 немцы начали покидать город. После Таганрога части Вермахта отступали повсеместно. При этом, чтобы обеспечить отход, противник оставлял отряды, имитирующие крепкую оборону. А затем, в тёмное время суток, отводили их уже на новые позиции. Эту тактику они применили и в Сталино.Советские войска вошли в город с северо-востока.301-я стрелковая дивизия (СД) совместно с 320-й СД генерал-майора Швыгина действовали на территории поселка Гладковка, названного так в честь местного помещика, который в конце XIX веке создал тут крупную шахту. После войны к северу от Гладковки была основана, пожалуй, самая известная шахта Донецка — имени Засядько.Отсюда бойцы Антонова ударили в центр города — в район Студгородка Донецкого индустриального института. Согласно журналу боевых действий 301 СД, в 23.00 части дивизии полностью очистили от противника северную и центральную часть города, и вышли на северо-западную окраину Сталино.Западнее и северо-западнее Гладковки расположены поселки Ветка (названный так в честь железнодорожных путей, связывавших металлургический завод со ж/д-станцией) и НКВД (названный так по расположенной тут школе милиции). Здесь действовала 230 СД полковника Андрея Антоновича Украинского.К северу, в районе Путиловки и прилегающих кварталов Куйбышевского района вела наступление 4-я гвардейская СД. С востока к центральной части города вдоль Макеевского шоссе наступали 50-я и 54-я ГвСД. 96-я ГвСД освобождала район железнодорожной станции Мушкетово на юго-восточной окраине города.Еще в 1943 году возник спор, части какой дивизии первыми вошли в город. Дискуссии не прекращаются до сих пор.Вот как эту ситуацию прокомментировал донецкий краевед Александр Кашкаха:"Тут бесспорное лидерство принадлежит частям 301 стрелковой дивизии полковника Антонова.Около 14 часов 7 сентября они завязали бой в районе современной Гладковки, когда все другие будущие Сталинские дивизии были ещё на подходе. Первыми на территорию города ворвались бойцы 1052 стрелкового полка под командованием Александра Прокофьевича Епанешникова.Второй была 230 стрелковая дивизия гвардии полковника Украинского. Её разведотряды проникли в город около 16.30 в районе поселков Фрунзе 1 и 2.А вот третье место принадлежит подвижному отряду 87-й гвардейской дивизии 2-й гвардейской армии под командованием капитана Н.Н. Ратникова, который проник в город на плечах отступающего противника перед фронтом 50-й гвардейской дивизии. Но этот дерзкий рывок не был засчитан, и лавры третьего места перешли дивизии Владычанского.Однако следует учитывать, что на картах тех лет город Сталино не только не обозначался как единый населенный пункт, но и был разделён между двумя листами. Непосредственно "Сталино" обозначались только современный Ворошиловский и Киевский районы.Поэтому, если говорить в реалиях современного Донецка, то первыми на территорию города ступили полки 151 стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. Это произошло 4 сентября в районе города Моспино, но к тогдашнему Сталино он не имел никакого отношения".Военный совет южного фронта в 1943 году пришел к тем же выводам. Звание "Сталинская" было присвоено 50-й гвардейской, 230-й и 301-й стрелковым дивизиям 5-й ударной армии. А вот 87-й дивизии в этом было отказано.Потери советских войск при взятии Сталино составили примерно 750 солдат и офицеров.Антонов вспоминал в своих мемуарах, что утром 8 сентября в освобождённом городе в районе бывшего Дома культуры имени Ленина, превращенного нацистами в тюрьму, прошел митинг, который устроили офицеры политического отдела.На месте некогда цветущего города и промышленного центра красноармейцы увидели одни развалины. В своих мемуарах "Пламя в ночи" ветеран войны А.В. Никулина вспоминала:"8 сентября 1943 года войска 9-го стрелкового корпуса освободили сердце Донбасса — город Сталино. Затихла перестрелка. Над городом — сплошная завеса дыма, через которую не могут пробиться лучи солнца. Радость победы омрачается душевной болью: куда ни взглянешь — руины, руины…"Немцы, отступая, привели в негодность практически все шахты и заводы на Донбассе (те, что дожили до 1943 года).В этом же году в американской газете "Нью-Йорк Таймс" вышла статья, в которой автор, ссылаясь на мнение английских экспертов в области горного дела, писал: "Донбасс для Советской России потерян… На его восстановление понадобятся десятилетия…"Однако британские эксперты и американский журналист недооценили трудолюбие и упорство жителей Донбасса, равно как и желание советского руководства восстановить добычу угля и промышленность в регионе как можно быстрей.К концу 1943 года было добыто более 4 миллионов тонн угля, в 1944 году — 21 миллион тонн, а в 1945-м — уже 38 миллионов тонн. Была учреждена медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса".Добыча угля и восстановление шахт в основном легли на плечи женщин и подростков. Мужчин, понятно, не хватало, шла война, и представители сильного пола нужны были фронте. Да и после войны мужчины были в дефиците, многие остались лежать на полях от Волги до Одера.В 1944 году на шахтах Донбасса работали более 250 тысяч человек, но 200 тысяч из них — женщины. Медалью за "Восстановление угольных шахт Донбасса" всего было награждено 46 351 человек, из них 25 300 получили женщины и дети. И все-таки люди выдержали все испытания и отстроили Донбасский край.Был восстановлен и город Сталино, который с 1961 года стал называться Донецком. В 1970 году ЮНЕСКО признал Донецк самым комфортным промышленным городом Европы. А ведь с момента освобождения от немцев, когда город был полностью разрушен, прошло всего 27 лет.

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Сергей Миркин

история, донецк, великая отечественная война, 1943, история ссср, история новороссии, сталино, донбасс, красная армия