Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057277349.html
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура - 06.09.2024 Украина.ру
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
Важные заявления президента России Владимира Путина по украинскому вопросу на пленарном заседании ВЭФ-2024 журналистам мультимедийного издания Украина.ру эксклюзивно прокомментировал председатель японской патриотической организации ИССУЙКАЙ Мицухиро Кимура
2024-09-06T10:06
2024-09-06T10:06
видео
россия
китай
япония
владимир путин
хамас
сша
стамбул
переговоры
развитие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057277228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc32600fe5023d1dc55529796f0cc100.jpg
Он также объяснил, почему ему показался очень интересным сам факт участия Малайзии и Китая в дискуссии, состоявшейся на форуме.
россия
китай
япония
сша
стамбул
дальний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/06/1057277228_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d0dea64a8ef159a96d13601447e8c1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, китай, япония, владимир путин, хамас, сша, стамбул, переговоры, развитие, дальний восток, видео
Видео, Россия, Китай, Япония, Владимир Путин, ХАМАС, США, Стамбул, переговоры, развитие, Дальний Восток

Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура

10:06 06.09.2024
 
Читать в
Важные заявления президента России Владимира Путина по украинскому вопросу на пленарном заседании ВЭФ-2024 журналистам мультимедийного издания Украина.ру эксклюзивно прокомментировал председатель японской патриотической организации ИССУЙКАЙ Мицухиро Кимура
Он также объяснил, почему ему показался очень интересным сам факт участия Малайзии и Китая в дискуссии, состоявшейся на форуме.
 
ВидеоРоссияКитайЯпонияВладимир ПутинХАМАССШАСтамбулпереговорыразвитиеДальний Восток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
09:10Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:59Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова
08:30Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве
08:11Главное за ночь 6 сентября
07:59Михаил Брайчевский: творец националистического канона в истории
07:50Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal
07:32Британия направит Киеву 650 ракет Martlet
07:14Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров
07:10Microsoft отключает РФ от облачных сервисов: что дальше
07:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО
06:50Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
06:45"Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию
06:30Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок
06:21Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк
06:00Зеленский готовит удар на Крым: эксперт рассказал про усиление на Запорожском и Херсонском направлениях
05:45"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
05:42Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе
05:40Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
05:30Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
Лента новостейМолния