https://ukraina.ru/20240906/1057277349.html

Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура

Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура - 06.09.2024 Украина.ру

Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура

Важные заявления президента России Владимира Путина по украинскому вопросу на пленарном заседании ВЭФ-2024 журналистам мультимедийного издания Украина.ру эксклюзивно прокомментировал председатель японской патриотической организации ИССУЙКАЙ Мицухиро Кимура

2024-09-06T10:06

2024-09-06T10:06

2024-09-06T10:06

видео

россия

китай

япония

владимир путин

хамас

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стамбул

переговоры

развитие

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Он также объяснил, почему ему показался очень интересным сам факт участия Малайзии и Китая в дискуссии, состоявшейся на форуме.

россия

китай

япония

сша

стамбул

дальний восток

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