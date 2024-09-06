https://ukraina.ru/20240906/1057277349.html
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура - 06.09.2024 Украина.ру
Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
Важные заявления президента России Владимира Путина по украинскому вопросу на пленарном заседании ВЭФ-2024 журналистам мультимедийного издания Украина.ру эксклюзивно прокомментировал председатель японской патриотической организации ИССУЙКАЙ Мицухиро Кимура
2024-09-06T10:06
2024-09-06T10:06
2024-09-06T10:06
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Он также объяснил, почему ему показался очень интересным сам факт участия Малайзии и Китая в дискуссии, состоявшейся на форуме.
россия
китай
япония
сша
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Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
Важные заявления президента России Владимира Путина по украинскому вопросу на пленарном заседании ВЭФ-2024 журналистам мультимедийного издания Украина.ру эксклюзивно прокомментировал председатель японской патриотической организации ИССУЙКАЙ Мицухиро Кимура
Он также объяснил, почему ему показался очень интересным сам факт участия Малайзии и Китая в дискуссии, состоявшейся на форуме.