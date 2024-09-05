"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона об отправке "Иностранного легиона" в зону СВО не стоит воспринимать как катастрофу, ведь у него не так много солдат. При этом сам французский лидер пытается выиграть политические очки на смертях своих "диких гусей"