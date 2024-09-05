Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
Стали известны личности нескольких граждан Франции, участвовавших в вылазках ВСУ в Курскую область. Об этом 5 сентября сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк
"Были идентифицированы еще трое граждан Французской Республики, участвовавших в рейдах в районе границы РФ в Курской области, а также причастных к совершению военных преступлений на территории Харьковской области: Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик", - заявил Лисняк.
Известно также, что в планировании вторжения на территорию Курской области принимал участие экс-майор парашютно-десантного полка вооруженных сил Франции Корте Франк Мишель Микаэль, состоящий в "Иностранном легионе". Он причастен к совершению военных преступлений в Харьковской области.
8 мая, 03:46"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона об отправке "Иностранного легиона" в зону СВО не стоит воспринимать как катастрофу, ведь у него не так много солдат. При этом сам французский лидер пытается выиграть политические очки на смертях своих "диких гусей"
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.