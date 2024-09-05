Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона - 05.09.2024 Украина.ру
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Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона
Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона - 05.09.2024 Украина.ру
Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона
Стали известны личности нескольких граждан Франции, участвовавших в вылазках ВСУ в Курскую область. Об этом 5 сентября сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк
2024-09-05T17:39
2024-09-05T17:39
новости
курская область
франция
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
россия
иностранный легион
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Известно также, что в планировании вторжения на территорию Курской области принимал участие экс-майор парашютно-десантного полка вооруженных сил Франции Корте Франк Мишель Микаэль, состоящий в "Иностранном легионе". Он причастен к совершению военных преступлений в Харьковской области.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20240508/1054924018.html
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новости, курская область, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, россия, иностранный легион
Новости, Курская область, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Россия, иностранный легион

Нападали на Курскую область: установлены личности легионеров Макрона

17:39 05.09.2024
 
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
наемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
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Стали известны личности нескольких граждан Франции, участвовавших в вылазках ВСУ в Курскую область. Об этом 5 сентября сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк
"Были идентифицированы еще трое граждан Французской Республики, участвовавших в рейдах в районе границы РФ в Курской области, а также причастных к совершению военных преступлений на территории Харьковской области: Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик", - заявил Лисняк.
Известно также, что в планировании вторжения на территорию Курской области принимал участие экс-майор парашютно-десантного полка вооруженных сил Франции Корте Франк Мишель Микаэль, состоящий в "Иностранном легионе". Он причастен к совершению военных преступлений в Харьковской области.
Иностранный легион
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"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона об отправке "Иностранного легиона" в зону СВО не стоит воспринимать как катастрофу, ведь у него не так много солдат. При этом сам французский лидер пытается выиграть политические очки на смертях своих "диких гусей"
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.
 
НовостиКурская областьФранцияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныРоссияиностранный легион
 
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