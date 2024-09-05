https://ukraina.ru/20240905/1057270346.html

Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке

Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке - 05.09.2024 Украина.ру

Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в студии Украина.ру прокомментировал ход Восточного экономического форума-2024, заявления Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T17:32

2024-09-05T17:32

2024-09-05T17:32

видео

брикс

турция

германия

россия

владимир путин

форум

фрг

запад

многополярный мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057270204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a17eeb74f3cd8faa6583d90a9570f3e6.jpg

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в студии Украина.ру прокомментировал ход Восточного экономического форума-2024, заявления президента Владимира Путина, а также рассказал о ситуации в Германии после земельных выборов и о позиции Турции в новом мироустройстве. 00:25 - Что означает для стран-участниц присутствие на ВЭФ-2024? 04:29 - Есть ли работающие формы гарантий безопасности для России? 07:15 - О международных отношениях и Турции в составе БРИКС; 12:14 - о сигналах после встречи глав Турции и Египта; 15:10 - о роли стран не-Запада в построении многополярного мира; 21:12 - о международной среде нового формата; 22:57 - почему гегемония США потерпела поражение? 25:13 - Об итогах земельных выборов в Германии; 32:37 - чем готова заплатить Германия за своё спокойствие? *во время интервью упоминается организация "Братья-мусульмане", признанная террористической и запрещённая в России

турция

германия

россия

фрг

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, брикс, турция, германия, россия, владимир путин, форум, фрг, запад, многополярный мир, сша, видео