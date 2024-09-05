https://ukraina.ru/20240905/1057270346.html
Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке
Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке - 05.09.2024 Украина.ру
Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в студии Украина.ру прокомментировал ход Восточного экономического форума-2024, заявления Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T17:32
2024-09-05T17:32
2024-09-05T17:32
видео
брикс
турция
германия
россия
владимир путин
форум
фрг
запад
многополярный мир
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в студии Украина.ру прокомментировал ход Восточного экономического форума-2024, заявления президента Владимира Путина, а также рассказал о ситуации в Германии после земельных выборов и о позиции Турции в новом мироустройстве. 00:25 - Что означает для стран-участниц присутствие на ВЭФ-2024? 04:29 - Есть ли работающие формы гарантий безопасности для России? 07:15 - О международных отношениях и Турции в составе БРИКС; 12:14 - о сигналах после встречи глав Турции и Египта; 15:10 - о роли стран не-Запада в построении многополярного мира; 21:12 - о международной среде нового формата; 22:57 - почему гегемония США потерпела поражение? 25:13 - Об итогах земельных выборов в Германии; 32:37 - чем готова заплатить Германия за своё спокойствие? *во время интервью упоминается организация "Братья-мусульмане", признанная террористической и запрещённая в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Есть только 2 препятствия: Лукьянов о Турции, критериях в БРИКС и форуме во Владивостоке
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в студии Украина.ру прокомментировал ход Восточного экономического форума-2024, заявления президента Владимира Путина, а также рассказал о ситуации в Германии после земельных выборов и о позиции Турции в новом мироустройстве.
00:25 - Что означает для стран-участниц присутствие на ВЭФ-2024?
04:29 - Есть ли работающие формы гарантий безопасности для России?
07:15 - О международных отношениях и Турции в составе БРИКС;
12:14 - о сигналах после встречи глав Турции и Египта;
15:10 - о роли стран не-Запада в построении многополярного мира;
21:12 - о международной среде нового формата;
22:57 - почему гегемония США потерпела поражение?
25:13 - Об итогах земельных выборов в Германии;
32:37 - чем готова заплатить Германия за своё спокойствие?
*во время интервью упоминается организация "Братья-мусульмане", признанная террористической и запрещённая в России