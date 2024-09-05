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Самый пожилой в истории Франции: Макрон назначил нового премьер-министра

Самый пожилой в истории Франции: Макрон назначил нового премьер-министра - 05.09.2024 Украина.ру

Самый пожилой в истории Франции: Макрон назначил нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Об этом 5 сентября объявил Елисейский дворец

2024-09-05T17:13

2024-09-05T17:13

2024-09-05T17:59

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франция

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мишель барнье

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Барнье 73 года, он стал самым пожилым премьер-министром Франции за всю ее историю. Он сменил самого молодого премьера - 35-летнего Габриэля Атталя.В СМИ отметили, что назначение консервативного Бернье - сигнал о стремлении французского правительства к консервативным ценностям и попытками справиться с вызовами, стоящими перед Францией и Европой в целом."Габриэль Атталь был открытым извращенцем: в период с 2017 по 2022 год он находился в партнерстве с евродепутатом Стефаном Сежурне. Получается, Эммануэль Макрон сменил откровенного извращенца на многодетного отца, ведь, как известно, Барнье отличается от многих своей консервативностью и приверженностью к традиционным ценностям", - написали журналисты "ЦарьГрада"."Кажется, детский манеж, на котором президент Макрон катался почти два месяца, ввергая страну то в истерику, то в хаос, то в стресс, останавливается. Топливо закончилось. Нет бензина, нет идей, остался один нафталин. Ну а Барнье с его назначением можно только посочувствовать. Чистить макроновские конюшни – задача не из самых привлекательных. К тому же, с сильным запашком", - добавила автор радио Sputnik Елена Караева.Французское издание Le Figaro отметило, что кандидатура Бернье была выбрана с целью избежать вотума недоверия от оппозиционных депутатов. Однако политической идиллии не получилось.Лидер националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, его коллега Марин Ле Пен, а также экс-премьер Франции Эдуар Филипп поддержали нового главу правительства."Перед ним стоит непростая задача, но он никогда не боялся трудностей. Мы поможем", - высказался о назначении Барнье Филипп.Лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон не разделил этого мнения. Он считает, что у французов украли выборы. Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор добавил, что в стране наступает политический кризис.На внеочередных выборах в парламент летом этого года блок левых набрал большинство голосов (182 места), президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона получила 168 мест в Нацсобрании. Третьей силой в парламенте с 143 мандатами стала правая партия "Национальное объединение". Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.Однако несмотря на эти результаты, Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Свое решение он объяснил просто: левым все равно будет сразу вынесен вотум недоверия.Иными словами, Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левыми на пост премьера страны. В ответ на что они объявили, что выдвинут вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Касте. А позже и вовсе пообещали Макрону импичмент.За свою политическую карьеру Мишель Барнье успел поработать главой МИД при Жаке Шираке, в 1970-ые избирался в парламент, в 1990-ые был министром охраны окружающей среды, позже работал министром сельского хозяйства, затем европейским комиссаром по внутренней торговле, а также главным переговорщиком ЕС по Brexit.В августе 2021 года Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах-2022, однако позже покинул гонку.Барнье состоит в первом и единственном браке с 1982 года. Его жена - Изабель Альтмайер - адвокат. Ранее она работала в правительстве при Николя Саркози, а сейчас - в благотворительном фонде La Vie au Grand Air. Ее дед и прадед - Рене и Виктор Альтмайер - именитые генералы французских вооруженных сил.У Барнье и Альтмайер трое детей. Старший сын Николя строит политическую карьеру, дочь Летиция - психолог в Кризисном центре поддержки МИД Франции, а вот о младшем сыне Бенжамине информации меньше. Французские СМИ сомневаются, журналист он или литературный агент.По мнению журналистов Le Figaro, в ближайшее время Бернье ждут два глобальных испытания: пережить возможное голосование о своей отставке и принять государственный бюджет до конца года.

https://ukraina.ru/20240831/1057162641.html

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новости, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, мид, мишель барнье