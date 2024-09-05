"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку
14:38 05.09.2024 (обновлено: 14:42 05.09.2024)
© Фото: © Global Look Press/Xinhua/Ninni Andersson/Government Offices of Sweden
© Фото: © Global Look Press/Xinhua/Ninni Andersson/Government Offices of Sweden
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил, что "со смесью печали и гордости" покидает свой пост, а также полностью уходит из политики. Об этом министр сообщил в своих соцсетях
"С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону. - Ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", – написал Билльстрём, не пояснив причины своего решения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на отставку Билльстрёма, заявила, что другие европейские политики должны последовать его примеру.
"Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - заметила Захарова.
Тобиасу Билльстрёму 50 лет. С 2006 по 2014 год он занимал должность министра миграции Швеции, а в октябре 2022 года стал министром иностранных дел. Главным достижением на своем последнем месте работы политик назвал вступление Швеции в НАТО в марте этого года.
Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери украинской армии составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.
Чуть позже Минобороны РФ проинформировало, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.
"3 сентября войсками нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в г. Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении ведомства.
"3 сентября войсками нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в г. Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении ведомства.
По версии российского военкора Евгения Лисицына, в полтавском учебном центре находились шведские инструкторы. Поэтому Лисицын связывает отставку главы МИД Швеции именно с ударом Вооруженных сил России.