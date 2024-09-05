https://ukraina.ru/20240905/1057260233.html

"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку

"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку - 05.09.2024 Украина.ру

"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил, что "со смесью печали и гордости" покидает свой пост, а также полностью уходит из политики. Об этом министр сообщил в своих соцсетях

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:42

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на отставку Билльстрёма, заявила, что другие европейские политики должны последовать его примеру."Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - заметила Захарова.Тобиасу Билльстрёму 50 лет. С 2006 по 2014 год он занимал должность министра миграции Швеции, а в октябре 2022 года стал министром иностранных дел. Главным достижением на своем последнем месте работы политик назвал вступление Швеции в НАТО в марте этого года.Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери украинской армии составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.Чуть позже Минобороны РФ проинформировало, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных."3 сентября войсками нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в г. Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении ведомства.По версии российского военкора Евгения Лисицына, в полтавском учебном центре находились шведские инструкторы. Поэтому Лисицын связывает отставку главы МИД Швеции именно с ударом Вооруженных сил России.

https://ukraina.ru/20240307/1053770464.html

https://ukraina.ru/20240903/1057206802.html

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новости, швеция, россия, полтава, мид, министр, отставка