"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку - 05.09.2024 Украина.ру
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"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку
"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку - 05.09.2024 Украина.ру
"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил, что "со смесью печали и гордости" покидает свой пост, а также полностью уходит из политики. Об этом министр сообщил в своих соцсетях
2024-09-05T14:38
2024-09-05T14:42
новости
швеция
россия
полтава
мид
министр
отставка
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на отставку Билльстрёма, заявила, что другие европейские политики должны последовать его примеру."Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - заметила Захарова.Тобиасу Билльстрёму 50 лет. С 2006 по 2014 год он занимал должность министра миграции Швеции, а в октябре 2022 года стал министром иностранных дел. Главным достижением на своем последнем месте работы политик назвал вступление Швеции в НАТО в марте этого года.Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери украинской армии составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.Чуть позже Минобороны РФ проинформировало, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных."3 сентября войсками нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в г. Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении ведомства.По версии российского военкора Евгения Лисицына, в полтавском учебном центре находились шведские инструкторы. Поэтому Лисицын связывает отставку главы МИД Швеции именно с ударом Вооруженных сил России.
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новости, швеция, россия, полтава, мид, министр, отставка
Новости, Швеция, Россия, Полтава, МИД, министр, отставка

"После удара по инструкторам в Полтаве": глава МИД Швеции подал в отставку

14:38 05.09.2024 (обновлено: 14:42 05.09.2024)
 
© Фото: © Global Look Press/Xinhua/Ninni Andersson/Government Offices of Sweden
© Фото: © Global Look Press/Xinhua/Ninni Andersson/Government Offices of Sweden
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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил, что "со смесью печали и гордости" покидает свой пост, а также полностью уходит из политики. Об этом министр сообщил в своих соцсетях

"С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону. - Ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", – написал Билльстрём, не пояснив причины своего решения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на отставку Билльстрёма, заявила, что другие европейские политики должны последовать его примеру.
"Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - заметила Захарова.
Тобиасу Билльстрёму 50 лет. С 2006 по 2014 год он занимал должность министра миграции Швеции, а в октябре 2022 года стал министром иностранных дел. Главным достижением на своем последнем месте работы политик назвал вступление Швеции в НАТО в марте этого года.
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"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построенияВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"
Чуть позже Минобороны РФ проинформировало, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.

"3 сентября войсками нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в г. Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении ведомства.
По версии российского военкора Евгения Лисицына, в полтавском учебном центре находились шведские инструкторы. Поэтому Лисицын связывает отставку главы МИД Швеции именно с ударом Вооруженных сил России.
 
НовостиШвецияРоссияПолтаваМИДминистротставка
 
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