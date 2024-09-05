Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин - 05.09.2024 Украина.ру
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Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин - 05.09.2024 Украина.ру
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T13:09
2024-09-05T13:09
видео
россия
украина
курская область
виктор литовкин
вооруженные силы украины
нато
всу
потери всу
f-16
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную атаку дронами по российским регионам и рассказал о провале ВСУ в курской операции.00:32 - О готовности ПВО России к новым вызовам; 07:45 - что произошло с F-16? 12:40 - Об инфраструктуре и обучении пилотов для F-16; 17:34 - о корректировке ядерной доктрины России; 24:10 - насколько серьёзная работа предстоит в Курской области?
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видео, россия, украина, курская область, виктор литовкин, вооруженные силы украины, нато, всу, потери всу, f-16, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная угроза, пво, ввс украины, дроны, бпла, беспилотники, донбасс, новые регионы, военный эксперт, видео
Видео, Россия, Украина, Курская область, Виктор Литовкин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, F-16, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная угроза, ПВО, ВВС Украины, дроны, БПЛА, беспилотники, Донбасс, Новые регионы, военный эксперт

Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин

13:09 05.09.2024
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную атаку дронами по российским регионам и рассказал о провале ВСУ в курской операции.
00:32 - О готовности ПВО России к новым вызовам;
07:45 - что произошло с F-16?
12:40 - Об инфраструктуре и обучении пилотов для F-16;
17:34 - о корректировке ядерной доктрины России;
24:10 - насколько серьёзная работа предстоит в Курской области?
 
ВидеоРоссияУкраинаКурская областьВиктор ЛитовкинВооруженные силы УкраиныНАТОВСУпотери ВСУF-16Ядерное оружиеядерная безопасностьядерная войнаядерная угрозаПВОВВС УкраиныдроныБПЛАбеспилотникиДонбассНовые регионывоенный эксперт
 
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