https://ukraina.ru/20240905/1057258650.html
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин - 05.09.2024 Украина.ру
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T13:09
2024-09-05T13:09
2024-09-05T13:09
видео
россия
украина
курская область
виктор литовкин
вооруженные силы украины
нато
всу
потери всу
f-16
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную атаку дронами по российским регионам и рассказал о провале ВСУ в курской операции.00:32 - О готовности ПВО России к новым вызовам; 07:45 - что произошло с F-16? 12:40 - Об инфраструктуре и обучении пилотов для F-16; 17:34 - о корректировке ядерной доктрины России; 24:10 - насколько серьёзная работа предстоит в Курской области?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, Курская область, Виктор Литовкин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, F-16, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная угроза, ПВО, ВВС Украины, дроны, БПЛА, беспилотники, Донбасс, Новые регионы, военный эксперт
Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную атаку дронами по российским регионам и рассказал о провале ВСУ в курской операции.
00:32 - О готовности ПВО России к новым вызовам;
07:45 - что произошло с F-16?
12:40 - Об инфраструктуре и обучении пилотов для F-16;
17:34 - о корректировке ядерной доктрины России;
24:10 - насколько серьёзная работа предстоит в Курской области?