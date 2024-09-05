https://ukraina.ru/20240905/1057258650.html

Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин

Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин - 05.09.2024 Украина.ру

Почему жителям России нельзя надеяться только на ПВО и что случилось с F-16 на Украине - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную... Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T13:09

2024-09-05T13:09

2024-09-05T13:09

видео

россия

украина

курская область

виктор литовкин

вооруженные силы украины

нато

всу

потери всу

f-16

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру разобрал ситуацию с уничтожением F-16, а также прокомментировал массированную атаку дронами по российским регионам и рассказал о провале ВСУ в курской операции.00:32 - О готовности ПВО России к новым вызовам; 07:45 - что произошло с F-16? 12:40 - Об инфраструктуре и обучении пилотов для F-16; 17:34 - о корректировке ядерной доктрины России; 24:10 - насколько серьёзная работа предстоит в Курской области?

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курская область

донбасс

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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