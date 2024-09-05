Рада уволила Кулебу - 05.09.2024 Украина.ру
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Рада уволила Кулебу
Рада уволила Кулебу - 05.09.2024 Украина.ру
Рада уволила Кулебу
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который подал заявление об отставке накануне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк
2024-09-05T12:09
2024-09-05T12:32
новости
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дмитрий кулеба
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вадим пристайко
верховная рада
мид
the economist
увольнение
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45 парламентариев воздержались от голосования, а один депутат высказался против. Однако голосов хватило, чтобы уволить министра.Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, теперь кресло министра иностранных дел займет замглавы МИД Андрей Сибига.Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Журналисты американского издания Bloomberg сообщили со ссылкой на инсайдерскую информацию, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.На днях сразу несколько украинских министров подали заявления на увольнение. 4 сентября Верховная Рада приняла отставку части из них, но когда дело дошло до Кулебы, заседание объявили закрытым.Британский журнал The Economist накануне сообщил, что главу МИД Украины должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США."Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его преемником, был переведен из президентской канцелярии на должность заместителя министра. Несколько источников предположили, что давление со стороны Госдепартамента США помешало этому переходу", - говорилось в материале издания.Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.Между тем, американская газета Politico сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства."Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.
https://ukraina.ru/20240905/1057249013.html
https://ukraina.ru/20240904/1057235823.html
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новости, украина, сша, дмитрий кулеба, ярослав железняк, вадим пристайко, верховная рада, мид, the economist, увольнение
Новости, Украина, США, Дмитрий Кулеба, Ярослав Железняк, Вадим Пристайко, Верховная Рада, МИД, The Economist, увольнение

Рада уволила Кулебу

12:09 05.09.2024 (обновлено: 12:32 05.09.2024)
 
© REUTERS / Alina Smutko/ReutersКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© REUTERS / Alina Smutko/Reuters
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Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который подал заявление об отставке накануне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк

"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. ЗА - 240. На отчет он так и не пришел", - написал Железняк.

45 парламентариев воздержались от голосования, а один депутат высказался против. Однако голосов хватило, чтобы уволить министра.
© Телеграм-канал ЖелезнякаГолосование за отставку Кулебы в Раде
Голосование за отставку Кулебы в Раде
© Телеграм-канал Железняка
Голосование за отставку Кулебы в Раде
Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, теперь кресло министра иностранных дел займет замглавы МИД Андрей Сибига.
Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
Журналисты американского издания Bloomberg сообщили со ссылкой на инсайдерскую информацию, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
08:26
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел УкраиныЗамглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия
На днях сразу несколько украинских министров подали заявления на увольнение. 4 сентября Верховная Рада приняла отставку части из них, но когда дело дошло до Кулебы, заседание объявили закрытым.
Дмитрий Кулеба
Вчера, 15:03
"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку КулебыПолномочия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы продлены, предположительно, на один день. Верховная Рада отложила рассмотрение его отставки до четверга, 5 сентября. Об этом сообщили сразу несколько депутатов
Британский журнал The Economist накануне сообщил, что главу МИД Украины должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США.
"Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его преемником, был переведен из президентской канцелярии на должность заместителя министра. Несколько источников предположили, что давление со стороны Госдепартамента США помешало этому переходу", - говорилось в материале издания.
Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.
Между тем, американская газета Politico сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства.
"Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа 2023, 10:51
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленнойУкраинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа
 
НовостиУкраинаСШАДмитрий КулебаЯрослав ЖелезнякВадим ПристайкоВерховная РадаМИДThe Economistувольнение
 
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