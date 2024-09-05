https://ukraina.ru/20240905/1057256601.html

Рада уволила Кулебу

Рада уволила Кулебу - 05.09.2024 Украина.ру

Рада уволила Кулебу

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который подал заявление об отставке накануне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:32

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the economist

увольнение

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45 парламентариев воздержались от голосования, а один депутат высказался против. Однако голосов хватило, чтобы уволить министра.Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, теперь кресло министра иностранных дел займет замглавы МИД Андрей Сибига.Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Журналисты американского издания Bloomberg сообщили со ссылкой на инсайдерскую информацию, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.На днях сразу несколько украинских министров подали заявления на увольнение. 4 сентября Верховная Рада приняла отставку части из них, но когда дело дошло до Кулебы, заседание объявили закрытым.Британский журнал The Economist накануне сообщил, что главу МИД Украины должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США."Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его преемником, был переведен из президентской канцелярии на должность заместителя министра. Несколько источников предположили, что давление со стороны Госдепартамента США помешало этому переходу", - говорилось в материале издания.Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.Между тем, американская газета Politico сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства."Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.

https://ukraina.ru/20240905/1057249013.html

https://ukraina.ru/20240904/1057235823.html

https://ukraina.ru/20230810/1048601135.html

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новости, украина, сша, дмитрий кулеба, ярослав железняк, вадим пристайко, верховная рада, мид, the economist, увольнение