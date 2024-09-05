Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей - 05.09.2024 Украина.ру
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Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей - 05.09.2024 Украина.ру
Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
Количество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
2024-09-05T10:59
2024-09-05T11:01
новости
россия
владимир путин
владивосток
контракт
призыв
дети
украина
киев
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Он подчеркнул, что российские военные героически сражаются в зоне СВО. В частности, он отметил работу группировок "Восток" и "Центр", уточнив, что "наши войска ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных"."Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин.Также глава государства заявил, что России в борьбе с нацизмом на Украине стремятся помочь сразу несколько государств. В их числе - Китай, Индия и Бразилия. А вот Киеву, отметил Путин, придется опять понижать призывной возраст, но это не решит проблему, заявил президент РФ Владимир Путин.В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума.Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.
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новости, россия, владимир путин, владивосток, контракт, призыв, дети, украина, киев
Новости, Россия, Владимир Путин, Владивосток, контракт, призыв, дети, Украина, Киев

Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей

10:59 05.09.2024 (обновлено: 11:01 05.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
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Количество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
"Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что российские военные героически сражаются в зоне СВО. В частности, он отметил работу группировок "Восток" и "Центр", уточнив, что "наши войска ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных".
"Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин.
Также глава государства заявил, что России в борьбе с нацизмом на Украине стремятся помочь сразу несколько государств. В их числе - Китай, Индия и Бразилия. А вот Киеву, отметил Путин, придется опять понижать призывной возраст, но это не решит проблему, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно (Киеву, - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.

В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума.
Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание
10:54
Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область Главная цель военного командования Украины при планировании нападения на Курскую область заключалась в том, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе, однако на деле ВСУ ослабили себя на других направлениях. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
10:54Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
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