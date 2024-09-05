Концлагерь Талергоф: ключевой элемент этноцида русинов в Австро-Венгрии
08:00 05.09.2024 (обновлено: 09:44 05.09.2024)
110 лет назад, 4 сентября 1914 первые русины из Буковины и Галичины были пригнаны в специально созданный для них концлагерь Талергоф неподалёку от Граца. Талергоф фактически стал предтечей нацистских лагерей смерти
В последние годы многие жители России, которые до того не особо следили за событиями на Украине, искренне удивляются: как же миллионы русских до недавнего времени людей вдруг сменили свою идентичность и стали рьяными русофобами? А киевский режим просто использует и творчески развивает опыт своих предшественников по уничтожению всего русского, – в частности, Австро-Венгерской монархии. Она же действовала и подкупом, и принуждением, и прямыми репрессиями в отношении людей, отстаивавших свою русскость.
В составе Австро-Венгрии находилась большая часть земель, населённых русинами: Галичина – с 1772 года, Буковина – с 1775-го, а Угорская (Подкарпатская) Русь была частью Венгерского королевства и вовсе с X века. Исследователи оценивают численность русинов на территории Австро-Венгрии к началу XX века от 3,5 до 4 миллионов человек, большая часть которых жила в Восточной Галичине и Северной Буковине.
К тому времени русинская община в Австро-Венгрии была расколота на сторонников единства русского народа, которых часто называли "москвофилами", и националистов-"народовцев". Последние с 1890 года по команде Вены призывали русинов сменить национальную идентичность на "украинцев". За это лидеры галицких "украинцев" получили преференции в Галицком Сейме, отдельные чиновничьи и академические должности, а также субвенции для Научного общества имени Шевченко и прибыльные заказы на печать школьных учебников.
С другой стороны, "москвофилы" имели материальную поддержку со стороны Российской империи, а также продолжали контролировать значительную часть Народных домов и других русинских структур и организаций. При этом "москвофильские" настроения имело как минимум относительное большинство русинского населения Австро-Венгрии, а термин "украинец" носил скорее политический, чем этнический характер.
Накануне Первой мировой войны Вена предприняла ряд мер против набиравшего силу русинского движения. Одной из них стали массовые обвинения "москвофилов" в шпионаже в пользу России. С 1909 года началась волна арестов в австрийской части Буковины, а в следующем году австро-венгерские власти закрыли большинство русинских организаций в крае. В 1913 году в Угорской Руси прошёл Второй Мармарош-Сигетский процесс, на котором 32 русинов приговорили в общей сложности к 39,5 годам заключения за переход из униатства в православие.
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А в 1913-1914 году во Львове состоялся так называемый "Процесс Бендасюка сотоварищи", в ходе которого журналиста Семёна Бендасюка, православных священников Игнатия Гудыму и Максима Сандовича, а также студента-юриста Василия Колдруобвинили в шпионаже в пользу России и государственной измене. За процессом следила европейская и российская пресса, во Львов в качестве наблюдателей прибыли представители ключевых фракций Государственной Думы России.
Примечательно, что обвиняемых поддерживали не только православные, но и греко-католические священники, несколько десятков которых приняли участие в демонстрациях во Львове в поддержку русинских деятелей. А 6 июня 1914 года все подсудимые были оправданы присяжными из числа этнических поляков.
При этом отдельные политические лидеры буковинских и галицких русинов публично требовали от Вены репрессий в отношении своих соплеменников. Среди них выделялись два депутата, входивших в так называемый "Украинский клуб" парламента Австрии, – буковинец Николай Василько и галичанин Кость Левицкий.
Последний ещё в 1912 году в обращении к военному министру Австро-Венгрии Александру фон Кробатину заявил:
"Известно ли вашей экселенции, что в Галичине есть много русофильских бурс для учащейся молодежи, воспитанники которых приобретают в армии права вольноопределяющихся и достигают офицерской степени? Каковы виды на успех войны, ежели в армии, среди офицеров так много врагов, русофилов? Известно ли вашей экселенции, что среди галицкого населения шляется много русофильских шпионов, от которых кишит, и рубли катятся в народ? Что намерена сделать ваша экселенция на случай войны, чтобы защититься перед русофильскою работою, которая в нашем народе так распространяется?"
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Но если до начала Первой мировой войны Вена ещё соблюдала видимость законности в борьбе с русинами, то в августе 1914 все условности были отброшены. Ещё в конце июля в связи с ультиматумом Сербии было приостановлено действие ряда статей Конституции Австро-Венгрии, и в циркуляре от 8 августа 1914 года Императорское наместничество Галичины требовало от всех старост и директоров полиции:
"Настоящие напряженные отношения между нашей Империей и Россией требуют энергичной борьбы с москвофильским движением, не скрывающим своих симпатий к России. (…) Против всяких русофильских выступлений и публичных манифестаций, или на собраниях или в печати, или иным каким-либо образом, следует беспощадно выступить, прибегая ко всем законным средствам, а в особенности к самому широкому применению средств экзекуции, и с виновниками поступать безо всякого снисхождения".
Аналогичное распоряжения было издано и наместничеством в соседней Буковине. Судя по всему, именно в те дни было принято и решение о создании для буковинских и галицких русинов концентрационного лагеря вблизи города Грац, в австрийской земле Штирия. Лагерь получил название Талергоф – так назывался старый замок поблизости. Но поначалу арестованных без суда и следствия русинов размещали в местных тюрьмах. Так, во Львове в легендарной тюрьме "Бригидки" по состоянию на 28 августа находилось около 2 тысяч заподозренных в "москвофильстве". Готовясь к сдаче города, австро-венгерское командование распорядилось перевезти их на Запад.
Именно галицких русинов 4 сентября 1914 года солдаты Грацкого пехотного полка загнали на территорию Талергофа. Лагерь представлял собой участок невозделанного поля в виде вытянутого четырехугольника в пяти километрах от железной дороги, откуда заключённые шли пешком. На первых порах эту площадь солдаты отделили деревянными кольями и колючей проволокой, при этом стреляли по каждому, приближавшемуся к ограде.
В первые дни узников в лагере было лишь несколько сотен. Но уже в официальном рапорте фельдмаршала Шлеера от 9 ноября 1914 года сообщалось, что в Талергофе в то время находились 5 700 русофилов. Хотя в начале сентября 1914-го Русская императорская армия заняла Черновцы и Львов, однако аресты русинов продолжались на подконтрольной Вене территории. Вот как описывал это выживший узник Талергофа Василий Ваврик:
"Хватали всех сплошь, без разбора, Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого была найдена русская газета или книга, икона или открытка из России. А то просто кто лишь был вымечен как "русофил". Хватали, кого попало. Интеллигентов и крестьян, мужчин и женщин, стариков и детей, здоровых и больных. И в первую голову, конечно, ненавистных им "русских попов", доблестных пастырей народа, соль галицко-русской земли".
При этом указавший на "русофила" получал от властей 10 крон, потому полиция была засыпана доносами от "украинцев" и просто желающих свести счёты с соседями.
Часть схваченных казнили на месте по приговорам военно-полевых судов, остальных же конвоировали в Талергоф, но не всем удалось туда добраться. 15 сентября 1914 года австрийские жандармы доставили в Перемышль 46 русофилов, арестованных в окрестных селах. От вокзала их погнали в полицейское управление. На улице Семирадского на русин набросилась толпа местных жителей и группа венгерских кавалеристов, которые стали рубить беззащитных людей шашками с криками "Смерть московским шпионам!"
Среди арестованных была 17-летняя дочь священника Мария Мохнацкая. Она упала на колени перед распятием, находившимся на углу улицы, со словами "Матерь Божия, спаси нас!" После этого венгерский солдат убил её выстрелом в голову. 44 из 46 русинов погибли, тела многих из них были изрублены в куски. После взятия Перемышля в марте 1915 года русские власти перезахоронили убитых в братской могиле.
Попавшим в Талергоф было ненамного легче. До начала холодов зимой 1914/1915 года там не было даже бараков, люди спали просто на земле, в дождь, а потом и в снег. Построенные позже бараки на 300 человек были больше похожи на землянки. Люди массового гибли от болезней и паразитов. При этом конвойные всячески издевались над заключёнными, особенно над священством, узников закалывали штыками за малейшую провинность.
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По свидетельствам переживших ужасы лагерной жизни, узники Талергофа регулярно подвергались избиениям и пыткам. Любимой забавой тюремного начальства было устрашение заключенных. По всему периметру лагерной площади австрийцы вбивали столбы, на которых просто так вешали измученных пытками узников – чтобы другие боялись.
Считается, что с сентября 1914 по май 1917 года через Талергоф прошли от 20 до 30 тысяч галицких и буковинских русинов, из которых от двух до трёх тысяч погибло. Точные данные о числе заключённых и жертв так никогда и не были обнародованы. Лагерь был закрыт по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла I, который в своём рескрипте от 7 мая 1917-го написал: "все арестованные русины невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими".
Стоит отметить, что опыт организации лагеря австрийцы позаимствовали у Великобритании, которая применила это ноу-хау во время англо-бурской войны 1899-1902 годов. Однако британцы размещали в концлагерях в первую очередь военнопленных, и лишь потом гражданское население, то власти Австро-Венгрии изолировали в Талергофе исключительно мирных русинов. Кроме того, Талергоф стал первым концлагерем в Европе.
Талергоф и его "младшая сестра", тюрьма в чешском городе Терезин, где также содержались арестованные без суда и следствия "москвофилы", стали своеобразной вершиной айсберга репрессий, которым подверглись русины Австро-Венгрии. Советские, украинские и русинские эмигрантские исследователи сходятся на том, что в 1914-1916 годах в Буковине и Галичине по подозрению в симпатиях к России было расстреляно и повешено около 60 тысяч русинов.
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Видя их судьбу, остальные русины в основном приняли насаждаемую Веной новую идентичность, и стали называть себя "украинцами". Можно спорить, является ли убийство более 2% русинов их геноцидом, однако этноцид русинов Буковины и Галичины в результате Первой мировой несомненно произошёл. Русины сохранили своё историческое самоназвание лишь в Подкарпатской Руси (нынешняя Закарпатская область).
Бараки на месте концлагеря Талергоф простояли до 1936 года, когда их снесли. При этом было эксгумировано 1767 тел, которые перезахоронили в общей могиле в ближайшей деревне Фельдкирхен. Окружающие поля никто на наличие массовых могил не исследовал.
В настоящее время территория бывшего лагеря занята аэропортом "Грац-Талергоф". У австрийцев это раздражения не вызывает, хотя вряд ли бы они спокойно отреагировали на название аэропорта, скажем, "Краков-Аушвиц"…