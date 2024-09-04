https://ukraina.ru/20240904/1057241356.html

Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября

Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру

Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября

Украина.ру, 04.09.2024

2024-09-04T18:00

2024-09-04T18:00

2024-09-04T18:00

эксклюзив

дмитрий кулеба

украина

россия

угледар

донецк

сумы

львов

вс рф

всу

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, однако Верховная Рада так и не проголосовала за его увольнение.ВСУ опровергли поговорку о том, что снаряд дважды не попадает в одну ворону и снова ударили в донецкий рынок "Сокол".Тем временем российские военные продвигаются на Угледарском направлении: DeepState признал освобождение Пречистовки.ВС РФ продолжают борьбу с военными объектами противника, на этот раз удары пришлись по Сумам и Львову.Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону и услышали несколько признаний.Украинские кладбища разрастаются с астрономической скоростью.Рада "забыла" уволить КулебуВ среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также об уходе по собственному желанию объявили:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещюк не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы.Пользователи сети тут же стали обсуждать возможные причины такого поведения "Слуг народа"."Сбежать не удалось", "Дерьмо не тонет, просто всплывает в другом месте", "Какой неожиданный поворот событий! Прям зрада!", "Кулеба очень хотел с Резником и Яйценюком прожигать хривни где-нибудь в Ницце, а тут такой облом", "Не смогли уволить? Это как?", "Вот же клоуны!", "Такая Кулеба нужна самому", "Просто нужные бумажки подписать не успел, дали время", "У Зеленского дела ещё хуже, ему его охрана из Великобритании даже заявление написать не даст", "Пусть будут до конца. Дверь в Европу прикроют и свет включат, уходя", - отреагировали пользователи.Тем временем эксперты представили несколько версий, для чего и кому понадобилась отставка Кулебы. Например, политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании."Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".Удар ВСУ по ДонецкуВ среду, 4 сентября, украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.Пречистовка и угледарское продвижение ВС РФПока киевский режим бомбит мирное население Донбасса, российские военные выбивают украинских нацистов на поле боя. В среду, 4 сентября, российские военные выбили противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на угледарском участке фронта.Об этом сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины. В тексте публикации также уточнялось, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи."С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль Армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК (боекомплектов. - Ред.) для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре", - добавил военкор Евгений Поддубный.Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская № 3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта."Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".Сумы и Львов: утилизацияТакже 4 сентября российские военные нанесли ряд ударов по военным целям на Украине. В частности, в Сумах в результате прицельного попадания была уничтожена бронетехника противника и до 80 военнослужащих ВСУ.Помимо объектов в Сумской области в прицел ВС РФ попал также Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Откровения Бориса ДжонсонаВ среду в сети появились интересные признания бывшего премьер-министра Великобритании. Опубликовали их российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), позвонившие Джонсону от лица идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали.Однако на уточняющий вопрос о вступлении Украины в НАТО Джонсон уклончиво ответил, что в этом вопросе могут быть "различные варианты".В то же время экс-премьер-министр заявил, что Запад должен передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и снять все ограничения на удары по территории России, чтобы помочь украинцам "снести Керченский мост" и "поставить Крым под угрозу".Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте на Украине, однако заявил, что отправлять туда своих солдат все же не стоит во избежание эскалации.И все же самое интересное высказывание Джонсона в разговоре с пранкерами, касается украинской мобилизации. Фактически, бывший британский премьер призвал Зеленского уничтожить на поле боя как можно больше молодежи.По последним данным Минобороны РФ, за весь период СВО погибло более 700 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря новому закону о мобилизации на Украине в 2,5 раза увеличили число подлежащих призыву.Украинские кладбищаТем временем польская журналистка Анна Гусарская, побывавшая в Харькове, объявила, что "похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад".С этим мнением согласился и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*."То, что мы слышим от этой банды зеленых утырков, которые руководят страной — что у нас "дырка" в 500 миллиардов, что мы должны поднять налоги для того, чтобы сформировать новые бригады и т. д. Ну, это… Формировать бригады для дальнейшей войны — во-первых, у нас людской ресурс исчерпывается, у нас в селах нет мужчин. У нас растут кладбища, к сожалению, а не дети", - сказал он.Их стало в два раза больше: польская журналистка была шокирована количеством могил ВСУ* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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