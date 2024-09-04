Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
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Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
Украина.ру, 04.09.2024
2024-09-04T18:00
2024-09-04T18:00
эксклюзив
дмитрий кулеба
украина
россия
угледар
донецк
сумы
львов
вс рф
всу
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, однако Верховная Рада так и не проголосовала за его увольнение.ВСУ опровергли поговорку о том, что снаряд дважды не попадает в одну ворону и снова ударили в донецкий рынок "Сокол".Тем временем российские военные продвигаются на Угледарском направлении: DeepState признал освобождение Пречистовки.ВС РФ продолжают борьбу с военными объектами противника, на этот раз удары пришлись по Сумам и Львову.Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону и услышали несколько признаний.Украинские кладбища разрастаются с астрономической скоростью.Рада "забыла" уволить КулебуВ среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также об уходе по собственному желанию объявили:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещюк не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы.Пользователи сети тут же стали обсуждать возможные причины такого поведения "Слуг народа"."Сбежать не удалось", "Дерьмо не тонет, просто всплывает в другом месте", "Какой неожиданный поворот событий! Прям зрада!", "Кулеба очень хотел с Резником и Яйценюком прожигать хривни где-нибудь в Ницце, а тут такой облом", "Не смогли уволить? Это как?", "Вот же клоуны!", "Такая Кулеба нужна самому", "Просто нужные бумажки подписать не успел, дали время", "У Зеленского дела ещё хуже, ему его охрана из Великобритании даже заявление написать не даст", "Пусть будут до конца. Дверь в Европу прикроют и свет включат, уходя", - отреагировали пользователи.Тем временем эксперты представили несколько версий, для чего и кому понадобилась отставка Кулебы. Например, политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании."Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".Удар ВСУ по ДонецкуВ среду, 4 сентября, украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.Пречистовка и угледарское продвижение ВС РФПока киевский режим бомбит мирное население Донбасса, российские военные выбивают украинских нацистов на поле боя. В среду, 4 сентября, российские военные выбили противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на угледарском участке фронта.Об этом сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины. В тексте публикации также уточнялось, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи."С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль Армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК (боекомплектов. - Ред.) для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре", - добавил военкор Евгений Поддубный.Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская №  3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта."Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".Сумы и Львов: утилизацияТакже 4 сентября российские военные нанесли ряд ударов по военным целям на Украине. В частности, в Сумах в результате прицельного попадания была уничтожена бронетехника противника и до 80 военнослужащих ВСУ.Помимо объектов в Сумской области в прицел ВС РФ попал также Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Откровения Бориса ДжонсонаВ среду в сети появились интересные признания бывшего премьер-министра Великобритании. Опубликовали их российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), позвонившие Джонсону от лица идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали.Однако на уточняющий вопрос о вступлении Украины в НАТО Джонсон уклончиво ответил, что в этом вопросе могут быть "различные варианты".В то же время экс-премьер-министр заявил, что Запад должен передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и снять все ограничения на удары по территории России, чтобы помочь украинцам "снести Керченский мост" и "поставить Крым под угрозу".Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте на Украине, однако заявил, что отправлять туда своих солдат все же не стоит во избежание эскалации.И все же самое интересное высказывание Джонсона в разговоре с пранкерами, касается украинской мобилизации. Фактически, бывший британский премьер призвал Зеленского уничтожить на поле боя как можно больше молодежи.По последним данным Минобороны РФ, за весь период СВО погибло более 700 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря новому закону о мобилизации на Украине в 2,5 раза увеличили число подлежащих призыву.Украинские кладбищаТем временем польская журналистка Анна Гусарская, побывавшая в Харькове, объявила, что "похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад".С этим мнением согласился и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*."То, что мы слышим от этой банды зеленых утырков, которые руководят страной — что у нас "дырка" в 500 миллиардов, что мы должны поднять налоги для того, чтобы сформировать новые бригады и т. д. Ну, это… Формировать бригады для дальнейшей войны — во-первых, у нас людской ресурс исчерпывается, у нас в селах нет мужчин. У нас растут кладбища, к сожалению, а не дети", - сказал он.Их стало в два раза больше: польская журналистка была шокирована количеством могил ВСУ* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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эксклюзив, дмитрий кулеба, украина, россия, угледар, донецк, сумы, львов, вс рф, всу, кладбище, борис джонсон, пранкеры
Эксклюзив, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Угледар, Донецк, Сумы, Львов, ВС РФ, ВСУ, кладбище, Борис Джонсон, пранкеры

Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября

18:00 04.09.2024
 
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Сергей Зуев
Все материалы
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, однако Верховная Рада так и не проголосовала за его увольнение.
ВСУ опровергли поговорку о том, что снаряд дважды не попадает в одну ворону и снова ударили в донецкий рынок "Сокол".
Тем временем российские военные продвигаются на Угледарском направлении: DeepState признал освобождение Пречистовки.
ВС РФ продолжают борьбу с военными объектами противника, на этот раз удары пришлись по Сумам и Львову.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону и услышали несколько признаний.
Украинские кладбища разрастаются с астрономической скоростью.
Рада "забыла" уволить Кулебу
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Также об уходе по собственному желанию объявили:
  • министр юстиции Украины Денис Малюська,
  • украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец,
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
  • вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук
Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещюк не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы.
"Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил Алексей Гончаренко*.
"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк.
Только что должны были зайти в рассмотрение вопроса увольнения министра иностранных дел Кулебы. И... внезапно по требованию [главы фракции "Слуга народа" Давида] Арахамии [первый вице-спикер украинского парламента Александр] Корниенко закрыл заседание", - резюмировала депутат София Федина.
Пользователи сети тут же стали обсуждать возможные причины такого поведения "Слуг народа".
"Сбежать не удалось", "Дерьмо не тонет, просто всплывает в другом месте", "Какой неожиданный поворот событий! Прям зрада!", "Кулеба очень хотел с Резником и Яйценюком прожигать хривни где-нибудь в Ницце, а тут такой облом", "Не смогли уволить? Это как?", "Вот же клоуны!", "Такая Кулеба нужна самому", "Просто нужные бумажки подписать не успел, дали время", "У Зеленского дела ещё хуже, ему его охрана из Великобритании даже заявление написать не даст", "Пусть будут до конца. Дверь в Европу прикроют и свет включат, уходя", - отреагировали пользователи.
Тем временем эксперты представили несколько версий, для чего и кому понадобилась отставка Кулебы. Например, политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.
Солонников подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелегитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
12:25
Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки КулебыВероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Такое мнение 4 сентября в беседе с журналистами "Известий" высказал политолог Дмитрий Солонников
Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании.
"Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:52
"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке КулебыНа брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".
Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.
Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 07:17
Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилияхГлава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба рассказал, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины, передает Foreign Policy
Удар ВСУ по Донецку
В среду, 4 сентября, украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка.
"Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек", - уточнил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.
рынок Привоз перед Пасхой Одесса фрукты овощи
14:33
ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли людиУкраинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
Пречистовка и угледарское продвижение ВС РФ
Пока киевский режим бомбит мирное население Донбасса, российские военные выбивают украинских нацистов на поле боя. В среду, 4 сентября, российские военные выбили противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на угледарском участке фронта.
Об этом сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины. В тексте публикации также уточнялось, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.
"С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль Армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК (боекомплектов. - Ред.) для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская №  3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта.
"Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
11:25
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
Сумы и Львов: утилизация
Также 4 сентября российские военные нанесли ряд ударов по военным целям на Украине. В частности, в Сумах в результате прицельного попадания была уничтожена бронетехника противника и до 80 военнослужащих ВСУ.
Помимо объектов в Сумской области в прицел ВС РФ попал также Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
12:16
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под СумамиРоссийские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
Откровения Бориса Джонсона
В среду в сети появились интересные признания бывшего премьер-министра Великобритании. Опубликовали их российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), позвонившие Джонсону от лица идеолога "оранжевых революций" Жака Аттали.

"Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", - сказал Джонсон в беседе с пранкерами.

Однако на уточняющий вопрос о вступлении Украины в НАТО Джонсон уклончиво ответил, что в этом вопросе могут быть "различные варианты".
В то же время экс-премьер-министр заявил, что Запад должен передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и снять все ограничения на удары по территории России, чтобы помочь украинцам "снести Керченский мост" и "поставить Крым под угрозу".
Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте на Украине, однако заявил, что отправлять туда своих солдат все же не стоит во избежание эскалации.
И все же самое интересное высказывание Джонсона в разговоре с пранкерами, касается украинской мобилизации. Фактически, бывший британский премьер призвал Зеленского уничтожить на поле боя как можно больше молодежи.
"У них [на Украине] еще не было массовой мобилизации. У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия, ветераны, которых я видел, - это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", - сказал Джонсон.
По последним данным Минобороны РФ, за весь период СВО погибло более 700 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря новому закону о мобилизации на Украине в 2,5 раза увеличили число подлежащих призыву.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:14
Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежиБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно мобилизовать в армию больше молодых людей. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), думая, что говорит с идеологом "оранжевых революций" Жаком Аттали
Украинские кладбища
Тем временем польская журналистка Анна Гусарская, побывавшая в Харькове, объявила, что "похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад".
С этим мнением согласился и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.
"То, что мы слышим от этой банды зеленых утырков, которые руководят страной — что у нас "дырка" в 500 миллиардов, что мы должны поднять налоги для того, чтобы сформировать новые бригады и т. д. Ну, это… Формировать бригады для дальнейшей войны — во-первых, у нас людской ресурс исчерпывается, у нас в селах нет мужчин. У нас растут кладбища, к сожалению, а не дети", - сказал он.
Их стало в два раза больше: польская журналистка была шокирована количеством могил ВСУ
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
ЭксклюзивДмитрий КулебаУкраинаРоссияУгледарДонецкСумыЛьвовВС РФВСУкладбищеБорис Джонсонпранкеры
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
16:56"Это по-настоящему страшно". Почему бойцы СВО становятся жертвами бандитов-вымогателей
16:22Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
16:00Юлиуш Словацкий: уроженец Волыни, который так и не превзошёл Мицкевича
15:59Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора
15:47Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко
15:28За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
15:03"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы
14:37Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
14:33ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди
14:18Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11
14:15Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?
14:14Балицкий: глава МАГАТЭ всё знает о ЗАЭС, но опять никому не скажет
14:11"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
13:42Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова
13:05Ружье Македонского. Александр Великий как фактор российско-китайских отношений
13:02ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
13:01Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября
12:44Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
12:25Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы
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