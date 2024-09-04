Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко - 04.09.2024 Украина.ру
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Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко
Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко - 04.09.2024 Украина.ру
Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 04.09.2024
2024-09-04T15:47
2024-09-04T15:47
видео
россия
украина
запад
ростислав ищенко
владимир путин
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идеология
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:28 - Конфликта Китая с Западом не будет? 01:21 - О противоречивых тезисах про мотивацию украинцев; 06:17 - О предопределенности для европейских народов быть врагом РФ; 15:32 - Планы в отношении пленных украинцев в России; 16:29 - О ситуации на фронте и о резервных возможностях; 22:20 - Если не будет Украины, кто отдаст долги Западу? 25:44 - О подготовке элит на Западе и в России; 45:39 - Почему тема идеологии будоражит российское общество?
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видео, россия, украина, запад, ростислав ищенко, владимир путин, ес, впк, геополитика, идеология, ссср, модернизация, новости украины, украинцы, европа, восточная европа, евразия, видео
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Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко

15:47 04.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:28 - Конфликта Китая с Западом не будет?
01:21 - О противоречивых тезисах про мотивацию украинцев;
06:17 - О предопределенности для европейских народов быть врагом РФ;
15:32 - Планы в отношении пленных украинцев в России;
16:29 - О ситуации на фронте и о резервных возможностях;
22:20 - Если не будет Украины, кто отдаст долги Западу?
25:44 - О подготовке элит на Западе и в России;
45:39 - Почему тема идеологии будоражит российское общество?
 
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