https://ukraina.ru/20240904/1057238301.html

Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко

Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко - 04.09.2024 Украина.ру

Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 04.09.2024

2024-09-04T15:47

2024-09-04T15:47

2024-09-04T15:47

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:28 - Конфликта Китая с Западом не будет? 01:21 - О противоречивых тезисах про мотивацию украинцев; 06:17 - О предопределенности для европейских народов быть врагом РФ; 15:32 - Планы в отношении пленных украинцев в России; 16:29 - О ситуации на фронте и о резервных возможностях; 22:20 - Если не будет Украины, кто отдаст долги Западу? 25:44 - О подготовке элит на Западе и в России; 45:39 - Почему тема идеологии будоражит российское общество?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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