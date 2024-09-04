https://ukraina.ru/20240904/1057236930.html

Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора

Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора - 04.09.2024 Украина.ру

Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора

Это именно тот редкий случай, когда девушка отказалась от очаровательного букета цветов, проявив примерную бдительность. Благодаря ей военкор с позывным Пресса выжила, потому что среди роскошных роз, гербер и астр аккуратно поместили самодельное взрывное устройство весом пять килограммов

2024-09-04T15:59

2024-09-04T15:59

2024-09-04T15:59

теракт

сво

покушение

военкор

сми

спецоперация

луганская народная республика

новые регионы

донбасс

эксклюзив

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Этой историей с Украина.ру девушка поделилась эксклюзивно и почти сразу после того, как ее съемную квартиру в Луганске, где она находится по долгу службы, покинули саперы. Дрожи в ее голосе нет, рассказывает, что по жизни четко следует инструкции, что уже не раз спасало жизнь. Адрес ее проживания в ЛНР знали всего пара человек, а с учетом большого опыта работы в зоне боевых действий, Пресса не публикует в соцсетях фото с актуальной геолокацией. Она убеждена, что это дело рук украинских спецслужб, которые вербуют местное население, потому как угрозы в адрес военного корреспондента и членов ее семьи поступали прежде неоднократно. В этот раз всё закончилось благополучно, хотя бывало и по-другому. Девушка рассказала, что за время работы в зоне боевых действий, она уже успела получить три ранения и контузии в Сватово и Рубежном Луганской Народной Республики, ее правая рука и нога навсегда сохранят следы осколков от дрона противника. При этом, приезд уроженки Сургута в Донбасс в 2022-ом - выбор осознанный, демонстрирующий непреклонную патриотическую позицию. Когда Пресса уезжала из родного города, ближайшее окружение ее не поддержало, ошибочно составив представление о происходящих событиях. О разводе с супругом горевать не было времени - работа в гуманитарном штабе уже в Донбассе забирала все силы. Затем Пресса стала снимать видео и писать о том, что видит в зоне проведения спецоперации. Помимо этого девушка освоила профессию оператора дрона, и нет, длинные ногти с маникюром этому не помешали. "До 2022 года я жила в Сургуте в шубах, с квартирами и ежегодным отпуском в Тайланде. Родственники не поддерживают спецоперацию, наивно полагая, что это "войнушечка-игрушечка", поэтому общение мы не поддерживаем. Я нахожусь здесь и то, что мы видим каждый день - это очень страшно. С помощью своих репортажей я рассказываю о том, что вижу, в том числе на иностранную аудиторию", - рассказала она. Примеры такого мужества и силы выводят противника из себя, заставляют ухищряться. Как известно, Киев не гнушается ничем при совершении терактов, например, сегодня - это букет для хрупкой девушки, а что будет завтра? Главное - соблюдать инструкцию и не притуплять страх, который может сохранить жизнь, советует военкор. В этот вечер она ждет следователя, чтобы рассказать подробности произошедшего и перебирает варианты для съема квартиры на сайте объявлений. Улица и дом будут другими, но город останется прежним, потому что вместо паники противник получил еще более замотивированного бойца не только информационного фронта.

https://ukraina.ru/20240820/1056960774.html

https://ukraina.ru/20240625/1055822194.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

теракт, сво, покушение, военкор, сми, спецоперация, луганская народная республика, новые регионы, донбасс, эксклюзив, сургут, лнр