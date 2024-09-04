Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора - 04.09.2024 Украина.ру
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Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора
Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора - 04.09.2024 Украина.ру
Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора
Это именно тот редкий случай, когда девушка отказалась от очаровательного букета цветов, проявив примерную бдительность. Благодаря ей военкор с позывным Пресса выжила, потому что среди роскошных роз, гербер и астр аккуратно поместили самодельное взрывное устройство весом пять килограммов
2024-09-04T15:59
2024-09-04T15:59
теракт
сво
покушение
военкор
сми
спецоперация
луганская народная республика
новые регионы
донбасс
эксклюзив
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Этой историей с Украина.ру девушка поделилась эксклюзивно и почти сразу после того, как ее съемную квартиру в Луганске, где она находится по долгу службы, покинули саперы. Дрожи в ее голосе нет, рассказывает, что по жизни четко следует инструкции, что уже не раз спасало жизнь. Адрес ее проживания в ЛНР знали всего пара человек, а с учетом большого опыта работы в зоне боевых действий, Пресса не публикует в соцсетях фото с актуальной геолокацией. Она убеждена, что это дело рук украинских спецслужб, которые вербуют местное население, потому как угрозы в адрес военного корреспондента и членов ее семьи поступали прежде неоднократно. В этот раз всё закончилось благополучно, хотя бывало и по-другому. Девушка рассказала, что за время работы в зоне боевых действий, она уже успела получить три ранения и контузии в Сватово и Рубежном Луганской Народной Республики, ее правая рука и нога навсегда сохранят следы осколков от дрона противника. При этом, приезд уроженки Сургута в Донбасс в 2022-ом - выбор осознанный, демонстрирующий непреклонную патриотическую позицию. Когда Пресса уезжала из родного города, ближайшее окружение ее не поддержало, ошибочно составив представление о происходящих событиях. О разводе с супругом горевать не было времени - работа в гуманитарном штабе уже в Донбассе забирала все силы. Затем Пресса стала снимать видео и писать о том, что видит в зоне проведения спецоперации. Помимо этого девушка освоила профессию оператора дрона, и нет, длинные ногти с маникюром этому не помешали. "До 2022 года я жила в Сургуте в шубах, с квартирами и ежегодным отпуском в Тайланде. Родственники не поддерживают спецоперацию, наивно полагая, что это "войнушечка-игрушечка", поэтому общение мы не поддерживаем. Я нахожусь здесь и то, что мы видим каждый день - это очень страшно. С помощью своих репортажей я рассказываю о том, что вижу, в том числе на иностранную аудиторию", - рассказала она. Примеры такого мужества и силы выводят противника из себя, заставляют ухищряться. Как известно, Киев не гнушается ничем при совершении терактов, например, сегодня - это букет для хрупкой девушки, а что будет завтра? Главное - соблюдать инструкцию и не притуплять страх, который может сохранить жизнь, советует военкор. В этот вечер она ждет следователя, чтобы рассказать подробности произошедшего и перебирает варианты для съема квартиры на сайте объявлений. Улица и дом будут другими, но город останется прежним, потому что вместо паники противник получил еще более замотивированного бойца не только информационного фронта.
https://ukraina.ru/20240820/1056960774.html
https://ukraina.ru/20240625/1055822194.html
луганская народная республика
донбасс
сургут
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
теракт, сво, покушение, военкор, сми, спецоперация, луганская народная республика, новые регионы, донбасс, эксклюзив, сургут, лнр
теракт, СВО, покушение, военкор, СМИ, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Новые регионы, Донбасс, Эксклюзив, Сургут, ЛНР

Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора

15:59 04.09.2024
 
военкор Пресса
военкор Пресса
Читать в
Анастасия Градинарова
Все материалы
Это именно тот редкий случай, когда девушка отказалась от очаровательного букета цветов, проявив примерную бдительность. Благодаря ей военкор с позывным Пресса выжила, потому что среди роскошных роз, гербер и астр аккуратно поместили самодельное взрывное устройство весом пять килограммов
Этой историей с Украина.ру девушка поделилась эксклюзивно и почти сразу после того, как ее съемную квартиру в Луганске, где она находится по долгу службы, покинули саперы. Дрожи в ее голосе нет, рассказывает, что по жизни четко следует инструкции, что уже не раз спасало жизнь.

"Я точно знала, что командование мне не будет присылать цветы. Так как я "человек-инструкция" и все делаю по тому, как предписано, после того, как я обнаружила у порога этот букет, очень медленно и аккуратно отодвинула его ногой, закрыла дверь, надела броник, ушла на балкон и позвонила саперам. По приезду они сообщили, что в букете была взрывчатка. Ее вынули, ни один цветок не пострадал", - пытается шутить журналист.

цветы СВУ
цветы СВУ
цветы СВУ
Адрес ее проживания в ЛНР знали всего пара человек, а с учетом большого опыта работы в зоне боевых действий, Пресса не публикует в соцсетях фото с актуальной геолокацией.
Она убеждена, что это дело рук украинских спецслужб, которые вербуют местное население, потому как угрозы в адрес военного корреспондента и членов ее семьи поступали прежде неоднократно.
"И мне, и моему 15-летнему сыну поступали угрозы. Самое интересное, что они нашли моих родственников, которых даже я не знала. Вот тут спасибо, я хоть познакомилась с ними", - снова отшутилась Пресса.
В этот раз всё закончилось благополучно, хотя бывало и по-другому. Девушка рассказала, что за время работы в зоне боевых действий, она уже успела получить три ранения и контузии в Сватово и Рубежном Луганской Народной Республики, ее правая рука и нога навсегда сохранят следы осколков от дрона противника.
При этом, приезд уроженки Сургута в Донбасс в 2022-ом - выбор осознанный, демонстрирующий непреклонную патриотическую позицию. Когда Пресса уезжала из родного города, ближайшее окружение ее не поддержало, ошибочно составив представление о происходящих событиях. О разводе с супругом горевать не было времени - работа в гуманитарном штабе уже в Донбассе забирала все силы. Затем Пресса стала снимать видео и писать о том, что видит в зоне проведения спецоперации.
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Помимо этого девушка освоила профессию оператора дрона, и нет, длинные ногти с маникюром этому не помешали.
"До 2022 года я жила в Сургуте в шубах, с квартирами и ежегодным отпуском в Тайланде. Родственники не поддерживают спецоперацию, наивно полагая, что это "войнушечка-игрушечка", поэтому общение мы не поддерживаем. Я нахожусь здесь и то, что мы видим каждый день - это очень страшно. С помощью своих репортажей я рассказываю о том, что вижу, в том числе на иностранную аудиторию", - рассказала она.
Примеры такого мужества и силы выводят противника из себя, заставляют ухищряться. Как известно, Киев не гнушается ничем при совершении терактов, например, сегодня - это букет для хрупкой девушки, а что будет завтра?
Главное - соблюдать инструкцию и не притуплять страх, который может сохранить жизнь, советует военкор. В этот вечер она ждет следователя, чтобы рассказать подробности произошедшего и перебирает варианты для съема квартиры на сайте объявлений. Улица и дом будут другими, но город останется прежним, потому что вместо паники противник получил еще более замотивированного бойца не только информационного фронта.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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