Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора
военкор Пресса
Это именно тот редкий случай, когда девушка отказалась от очаровательного букета цветов, проявив примерную бдительность. Благодаря ей военкор с позывным Пресса выжила, потому что среди роскошных роз, гербер и астр аккуратно поместили самодельное взрывное устройство весом пять килограммов
Этой историей с Украина.ру девушка поделилась эксклюзивно и почти сразу после того, как ее съемную квартиру в Луганске, где она находится по долгу службы, покинули саперы. Дрожи в ее голосе нет, рассказывает, что по жизни четко следует инструкции, что уже не раз спасало жизнь.
"Я точно знала, что командование мне не будет присылать цветы. Так как я "человек-инструкция" и все делаю по тому, как предписано, после того, как я обнаружила у порога этот букет, очень медленно и аккуратно отодвинула его ногой, закрыла дверь, надела броник, ушла на балкон и позвонила саперам. По приезду они сообщили, что в букете была взрывчатка. Ее вынули, ни один цветок не пострадал", - пытается шутить журналист.
цветы СВУ
цветы СВУ
Адрес ее проживания в ЛНР знали всего пара человек, а с учетом большого опыта работы в зоне боевых действий, Пресса не публикует в соцсетях фото с актуальной геолокацией.
Она убеждена, что это дело рук украинских спецслужб, которые вербуют местное население, потому как угрозы в адрес военного корреспондента и членов ее семьи поступали прежде неоднократно.
"И мне, и моему 15-летнему сыну поступали угрозы. Самое интересное, что они нашли моих родственников, которых даже я не знала. Вот тут спасибо, я хоть познакомилась с ними", - снова отшутилась Пресса.
В этот раз всё закончилось благополучно, хотя бывало и по-другому. Девушка рассказала, что за время работы в зоне боевых действий, она уже успела получить три ранения и контузии в Сватово и Рубежном Луганской Народной Республики, ее правая рука и нога навсегда сохранят следы осколков от дрона противника.
При этом, приезд уроженки Сургута в Донбасс в 2022-ом - выбор осознанный, демонстрирующий непреклонную патриотическую позицию. Когда Пресса уезжала из родного города, ближайшее окружение ее не поддержало, ошибочно составив представление о происходящих событиях. О разводе с супругом горевать не было времени - работа в гуманитарном штабе уже в Донбассе забирала все силы. Затем Пресса стала снимать видео и писать о том, что видит в зоне проведения спецоперации.
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Помимо этого девушка освоила профессию оператора дрона, и нет, длинные ногти с маникюром этому не помешали.
"До 2022 года я жила в Сургуте в шубах, с квартирами и ежегодным отпуском в Тайланде. Родственники не поддерживают спецоперацию, наивно полагая, что это "войнушечка-игрушечка", поэтому общение мы не поддерживаем. Я нахожусь здесь и то, что мы видим каждый день - это очень страшно. С помощью своих репортажей я рассказываю о том, что вижу, в том числе на иностранную аудиторию", - рассказала она.
Примеры такого мужества и силы выводят противника из себя, заставляют ухищряться. Как известно, Киев не гнушается ничем при совершении терактов, например, сегодня - это букет для хрупкой девушки, а что будет завтра?
Главное - соблюдать инструкцию и не притуплять страх, который может сохранить жизнь, советует военкор. В этот вечер она ждет следователя, чтобы рассказать подробности произошедшего и перебирает варианты для съема квартиры на сайте объявлений. Улица и дом будут другими, но город останется прежним, потому что вместо паники противник получил еще более замотивированного бойца не только информационного фронта.