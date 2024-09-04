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Юлиуш Словацкий: уроженец Волыни, который так и не превзошёл Мицкевича

Юлиуш Словацкий: уроженец Волыни, который так и не превзошёл Мицкевича - 04.09.2024 Украина.ру

Юлиуш Словацкий: уроженец Волыни, который так и не превзошёл Мицкевича

В июне 2001 года президенты Украины (Л. Кучма) и Польши (А. Квасьневский) открыли в Днепропетровске Украинско-Польского центра содействия развитию менеджмента, предпринимательства и инвестиций. Чтобы сделать приятное высокому польскому гостю в честь этого события часть улицы Серова в областном центре получила имя Юлиуша Словацкого

2024-09-04T16:00

2024-09-04T16:00

2024-09-04T16:00

история

история

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поэт

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xix век

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Поэт и драматург Юлиуш Словацкий более или менее подходил для такого дела, хотя, конечно, к Днепропетровску никакого отношения не имел. Родился он 4 сентября 1809 года на территории современной Украины – в Кременце, а в Польше пользуется заслуженной славой, хоть и не достиг уровня Адама Мицкевича, чью гениальность признавал сам Александр Пушкин.Судьба Юлиуша Словацкого является одним из лучших подтверждений того факта, что на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших после её разделов к Российской империи, полякам долгое время всячески потакали, причём за счёт российского бюджета.Главную роль в воспитании Юлиуша Словацкого сыграли "Волынские Афины" – так называли созданную в Кременце в 1805 году гимназию, позже преобразованную в лицей. Именно там с момента основания учебного заведения служил преподавателем риторики и поэтики его отец Эузебиуш Словацкий.Мать поэта Саломея была дочерью управляющего хозяйством Кременецкого лицея Теодора Янушевского. Ей едва исполнилось 16 лет, когда 14 ноября 1808 года она подписала брачный контракт с Словацким, который был старше её на 20 лет. Юлиуш оказался единственным ребёнком от этого брака.В 1811 году семья Словацких перебралась в Вильно, где Словацкий-старший получил должность преподавателя польской литературы в Императорском Виленском университете. Это учебное заведение процветало, ибо находилось под патронатом князя Адама Ежи Чарторыйского, в те годы – друга и советника царя Александра I. Сановник имел статус куратора Виленского образовательного округа, куда входили 8 губерний, и развивал там образование только на польском языке.Но в 1814 Эузебиуш Словацкий умер от туберкулёза, и его жена с пятилетним сыном вернулась в Кременец. Происхождение и полученное после мужа наследство позволило Саломее Словацкой вести жизнь светской дамы, а в воспитании её сына принимали участие ведущие преподаватели Кременецкого лицея. Осенью 1817 года Юлиуш Словацкий сам был зачислен в этот лицей, и хотя проучился в нём лишь полгода, считается самым известным учеником "Волынских Афин".В 1818 году Саломея Словацкая благодаря связям в высшем обществе вышла замуж за профессора медицины Виленского университета Августа Бекю, и переехала в Вильно. Там она держала литературный салон, благодаря которому Юлиуш познакомился с местными интеллектуалами. В частности – с профессором истории Виленского университета Иоахимом Лелевелем. Захаживал в салон и Адам Мицкевич, который стал для Юлиуша Словацкого сначала образцом для подражания, а позже – литературным соперником.В 1819-25 годах Юлиуш учился в гимназии в Вильно, именно тогда начал писать стихи, которые поначалу скорее были свободными переводами из Томаса Мура, Эдмуда Спенсераи Альфонса де Ламартина. В 1825-28 годах юноша изучал право в Виленском университете. В середине февраля 1829 года переезжает в Варшаву.В конце марта 1829-го Юлиуш Словацкий становится стажёром в Государственной комиссии доходов и бюджета, фактически – министерстве финансов Царства Польского. Тогда же он пишет свою первую драму "Миндовг" о Литве раннего средневековья. В жанровом отношении она близка шекспировским драматическим хроникам.Но упомянутая драма была издана позже, а дебютировал Юлиуш Словацкий в 1830 году на страницах варшавского альманаха Melitele, опубликовав там анонимно поэму о крестоносцах "Гуго". В том же году уже под своим именем Словацкий опубликовал поэтическую повесть "Ян Белецкий", поэму "Араб" и драму "Мария Стюарт".После начала польского Ноябрьского восстания 1830 года (одним из лидеров которого был, кстати, Иоахим Лелевель) Юлиуш Словацкий некоторое время был обозревателем событий. Он написал несколько патриотических стихотворений, в частности, "Оду свободе", которые принесли ему некоторую известность.9 января 1831 года он приступил к работе в дипломатическом ведомстве Временного правительства Польши, которое тогда возглавлял Чарторыйский. В марте 1831-го его послали в представительство повстанцев в Дрезден, а оттуда летом того же года Словацкий как дипломатический курьер был отправлен в Париж и Лондон.В сентябре 1831 года Юлиуш Словацкий вернулся в Париж, где и остался на некоторое время, поскольку восстание в Польше уже было практически разгромлено. В 1832 году в Париже он издал два сборника "Поэзий", включавших ранние поэтические повести, поэмы, драмы и лирику. Сборники не вызвали большого интереса в среде польских эмигрантов. Мицкевич, которого уже тогда считали главным национальным поэтом, отозвался о них неодобрительно, назвав поэзию Словацкого "прекрасным храмом, в котором нет Бога".В конце 1832 года Юлиуш Словацкий уехал в Швейцарию. Поэт разочаровался и в Париже, который считал значительно хуже Лондона, и в жизни польской эмиграции. Ещё одной причиной стал выход третьей части поэмы Адама Мицкевича "Дзяды". В ней отчим Словацкого, Август Бекю, был представлен в отрицательном свете (в образе Доктора). Поэт поселился на окраине Женевы, и всё время посвящал писательству, работе в библиотеках, а также прогулкам на лодке по озеру и многочисленным светским встречам. В то время он издал третий том "Поэзий" (1833).В феврале 1836 года Юлиуш Словацкий покинул Швейцарию. Он отправился в Рим, где завязал тесную дружбу с Зигмунтом Красинским, который стал первым увлечённым и вдумчивым критиком творчества Словацкого. С августа 1836 по июнь 1837 года поэт путешествовал по Италии, Греции, Египту, Палестине и Сирии. В конце концов, он навсегда поселился в Париже, где продолжил писать.В 1842 году Юлиуш Словацкий присоединился к обществу "Круг Божьего дела", созданного польским религиозным философом-мистиком Анжеем Товяньским, но через год покинул его. Формальной причиной были жёсткие требования общества (в частности, взаимная исповедь), но реальной – присутствие на встречах Мицкевича.В 1848 году, когда в Великопольше разразилось восстание против Пруссии, уже тяжело больной туберкулезом Юлиуш Словацкий хотел присоединиться к повстанцам. Намерений своих он осуществить не смог, но посетил Вроцлав, где в последний раз встретился с матерью. Поэт умер в апреле 1849 года от туберкулёза, и был похоронен на кладбище Монмартр в Париже.Юлиуш Словацкий никогда не был женат, практически не состоял на службе. Он жил за счёт пассивных доходов от семейных земель в России и от ценных бумаг. Деньги, отправленные его матерью, он инвестировал на Парижской фондовой бирже, в основном в акции Лионской железной дороги. Это позволило ему получить финансовую независимость и публиковать свои произведения.При жизни Словацкий опубликовал лишь часть своего творческого наследия. Поэзия не принесла ему успеха, хотя она резко выделялась на фоне романтической литературы благодаря своему разнообразию, богатству и новаторству языка, а также пластической выразительности.Однако на рубеже XIX и ХХ веков поэт, наконец, получил заслуженное признание, и сегодня к общепризнанному польскому литературному канону относятся такие произведения Словацкого, как "Разлука", "Гимн" ("Грустно мне, Боже"), "Моё завещание", "Людвике Бобрувне", "Гробница Агамемнона", "Отец зачумленных". Словацкого считают одним из величайших польских поэтов эпохи Романтизма наряду с Зыгмунтом Красинским и Адамом Мицкевичем.Стоит отметить, что Юлиуш Словацкий на протяжении всего своего творчества заочно полемизировал с Адамом Мицкевичем. Так, в поэме "Ангелли" (1838) он представил отрицательный образ польской эмиграции. Язык поэмы стилизован под библейскую прозу, как и язык "Книги польского народа и польского паломничества" Мицкевича. Однако, в отличие от Мицкевича, Словацкий отрицает спасительную силу эмиграционного "паломничества". А свою революционную драму "Кордиан" (1833) Словацкий прямо задумывал как поэтический вызов Мицкевичу.Кроме всего прочего, Юлиуш Словацкий – автор самой оригинальной метафизической системы среди мессианистов-романтиков. Как и Мицкевич с Красинским, он понимал историю как процесс совершенствования человечества в стремлении реализовать божественный идеал. Он признавал необходимость страдания, жертвы и поступка в частной и коллективной жизни.При этом особую роль Словацкий отводил польскому народу, потому попытки представить его как "украинского писателя" или автора, "описывающего Украину", абсолютно некорректны – для него Волынь и Подолье были польской землёй. А в драме "Мазепа" (по мотивам произведений Байрона и Вольтера) её главный персонаж – верный паж короля Яна Казимира, готовый отдать жизнь за своего властелина, а не казацкий герой.Примечательно, что Юлиуш Словацкий писал драму "Мазепа" дважды. Впервые это случилось в 1834 году, в Швейцарии, – однако после появления поэмы "Пан Тадеуш" Мицкевича он уничтожил своё произведение. Второй раз Словацкий написал трагедию в 1839-м всего за пять дней, но работая над ней по 16 часов в сутки.При этом Мицкевич своеобразно победил Словацкого не только в посмертной славе. В 1890 году прах Мицкевича был перевезён из Парижа в Краков и помещён в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе. Но когда в 1909 году то же самое захотели сделать с прахом Словацкого, епископ Кракова, кардинал Ян Дуклан Пузина, наотрез отказался это делать. Перезахоронить Словацкого на Вавеле удалось только в 1927 году по приказу диктатора Юзефа Пилсудского.Именем Юлиуша Словацкого названы театр в Кракове и улицы во многих городах Польши, на Украине такие улицы есть, в частности, во Львове, Луцке, Тернополе, Ровно, Черновцах и Кременце. В Кременце, на малой родине поэта, при финансировании Польши в 1990-х был открыт Мемориальный музей Юлиуша Словацкого и установлен его бюст.В 2002 году между Украиной и Польшей была достигнута договоренность на паритетных условиях установить в Киеве памятник Юлиушу Словацкому, а в Варшаве – памятник Тарасу Шевченко. В 2003-м памятник Шевченко в Варшаве был установлен. Скульптура Словацкого была изготовлена ​​в Польше и перевезена в Киев по случаю празднования 200-летия со дня рождения поэта в 2009 году, который в Польше был объявлен Годом Юлиуша Словацкого. Но лишь в сентябре 2012-го памятник, хранившийся на территории киевского комбината "Художник", установили рядом с костёлом святого Николая.

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Олег Хавич

история, российская империя, польша, украина, поэт, драматург, xix век