https://ukraina.ru/20240903/1057220623.html

Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом

Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом - 03.09.2024 Украина.ру

Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, какая страна в начале ХХ века проводила операции, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, объяснил успехи российских военных на Покровском направлении и назвал признаки подготовки Германии к войне с Россией.

2024-09-03T18:41

2024-09-03T18:41

2024-09-03T18:41

видео

украина

курская область

россия

вооруженные силы украины

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00:24 - Курская авантюра: из позиционного тупика на кладбище надежд; 04:24 – какие фланговые удары не нанесли ВСУ и к чему это привело? 08:14 – Как идут боевые действия в Курской области? 12:37 – Какие проблемы российской армии выявила курская авантюра Киева? 15:00 – Что будет, если Украина нанесёт удар по Брянской области? 17:11 – Признаки развала украинского фронта на Покровском направлении; 20:18 – о механизированных корпусах для прорыва украинской обороны; 25:35 – реально ли прорвать фронт без резервов; 29:56 – как России уничтожать логистику ВСУ?

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