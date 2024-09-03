Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом - 03.09.2024 Украина.ру
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Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом - 03.09.2024 Украина.ру
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, какая страна в начале ХХ века проводила операции, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, объяснил успехи российских военных на Покровском направлении и назвал признаки подготовки Германии к войне с Россией.
2024-09-03T18:41
2024-09-03T18:41
видео
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
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00:24 - Курская авантюра: из позиционного тупика на кладбище надежд; 04:24 – какие фланговые удары не нанесли ВСУ и к чему это привело? 08:14 – Как идут боевые действия в Курской области? 12:37 – Какие проблемы российской армии выявила курская авантюра Киева? 15:00 – Что будет, если Украина нанесёт удар по Брянской области? 17:11 – Признаки развала украинского фронта на Покровском направлении; 20:18 – о механизированных корпусах для прорыва украинской обороны; 25:35 – реально ли прорвать фронт без резервов; 29:56 – как России уничтожать логистику ВСУ?
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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452
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видео, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины

Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом

18:41 03.09.2024
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, какая страна в начале ХХ века проводила операции, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, объяснил успехи российских военных на Покровском направлении и назвал признаки подготовки Германии к войне с Россией.
00:24 - Курская авантюра: из позиционного тупика на кладбище надежд;
04:24 – какие фланговые удары не нанесли ВСУ и к чему это привело?
08:14 – Как идут боевые действия в Курской области?
12:37 – Какие проблемы российской армии выявила курская авантюра Киева?
15:00 – Что будет, если Украина нанесёт удар по Брянской области?
17:11 – Признаки развала украинского фронта на Покровском направлении;
20:18 – о механизированных корпусах для прорыва украинской обороны;
25:35 – реально ли прорвать фронт без резервов;
29:56 – как России уничтожать логистику ВСУ?
 
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Заголовок открываемого материала
18:41Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
18:00Массовая ликвидация вэсэушников, проблемы ВСУ на фронте и злой МУС. Главное на Украине за 3 сентября
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