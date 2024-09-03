https://ukraina.ru/20240903/1057220623.html
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом - 03.09.2024 Украина.ру
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, какая страна в начале ХХ века проводила операции, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, объяснил успехи российских военных на Покровском направлении и назвал признаки подготовки Германии к войне с Россией.
2024-09-03T18:41
2024-09-03T18:41
2024-09-03T18:41
видео
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057220500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7479bd3dc260e0a6407dd76d28e566.jpg
00:24 - Курская авантюра: из позиционного тупика на кладбище надежд; 04:24 – какие фланговые удары не нанесли ВСУ и к чему это привело? 08:14 – Как идут боевые действия в Курской области? 12:37 – Какие проблемы российской армии выявила курская авантюра Киева? 15:00 – Что будет, если Украина нанесёт удар по Брянской области? 17:11 – Признаки развала украинского фронта на Покровском направлении; 20:18 – о механизированных корпусах для прорыва украинской обороны; 25:35 – реально ли прорвать фронт без резервов; 29:56 – как России уничтожать логистику ВСУ?
украина
курская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057220500_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3aac1769b0ed565f1145ef1373c52e2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, какая страна в начале ХХ века проводила операции, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, объяснил успехи российских военных на Покровском направлении и назвал признаки подготовки Германии к войне с Россией.
00:24 - Курская авантюра: из позиционного тупика на кладбище надежд;
04:24 – какие фланговые удары не нанесли ВСУ и к чему это привело?
08:14 – Как идут боевые действия в Курской области?
12:37 – Какие проблемы российской армии выявила курская авантюра Киева?
15:00 – Что будет, если Украина нанесёт удар по Брянской области?
17:11 – Признаки развала украинского фронта на Покровском направлении;
20:18 – о механизированных корпусах для прорыва украинской обороны;
25:35 – реально ли прорвать фронт без резервов;
29:56 – как России уничтожать логистику ВСУ?