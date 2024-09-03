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Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях
Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях - 03.09.2024 Украина.ру
Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое... Украина.ру, 03.09.2024
2024-09-03T17:40
2024-09-03T17:40
2024-09-03T17:40
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое значение имеет Восточный экономический форум в сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации, а также прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС. 00:32 - О старте Восточного экономического форума; 03:35 - о причинах желания Турции вступить в БРИКС; 09:52 - нужна ли Турция в БРИКС? 13:42 - Об аресте США самолёта президента Венесуэлы; 16:38 - о денежно-кредитной политике Центробанка России и ключевой ставке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, турция, сша, венесуэла, брикс, украина.ру, центробанк рф, экономика, политика, видео
Видео, Турция, США, Венесуэла, БРИКС, Украина.ру, Центробанк РФ, экономика, политика
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое значение имеет Восточный экономический форум в сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации, а также прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС.
00:32 - О старте Восточного экономического форума;
03:35 - о причинах желания Турции вступить в БРИКС;
09:52 - нужна ли Турция в БРИКС?
13:42 - Об аресте США самолёта президента Венесуэлы;
16:38 - о денежно-кредитной политике Центробанка России и ключевой ставке.