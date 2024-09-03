https://ukraina.ru/20240903/1057219692.html

Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях

Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях - 03.09.2024 Украина.ру

Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое... Украина.ру, 03.09.2024

2024-09-03T17:40

2024-09-03T17:40

2024-09-03T17:40

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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое значение имеет Восточный экономический форум в сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации, а также прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС. 00:32 - О старте Восточного экономического форума; 03:35 - о причинах желания Турции вступить в БРИКС; 09:52 - нужна ли Турция в БРИКС? 13:42 - Об аресте США самолёта президента Венесуэлы; 16:38 - о денежно-кредитной политике Центробанка России и ключевой ставке.

турция

сша

венесуэла

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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