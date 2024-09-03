Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях - 03.09.2024 Украина.ру
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Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях
Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях - 03.09.2024 Украина.ру
Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое... Украина.ру, 03.09.2024
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое значение имеет Восточный экономический форум в сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации, а также прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС. 00:32 - О старте Восточного экономического форума; 03:35 - о причинах желания Турции вступить в БРИКС; 09:52 - нужна ли Турция в БРИКС? 13:42 - Об аресте США самолёта президента Венесуэлы; 16:38 - о денежно-кредитной политике Центробанка России и ключевой ставке.
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видео, турция, сша, венесуэла, брикс, украина.ру, центробанк рф, экономика, политика, видео
Видео, Турция, США, Венесуэла, БРИКС, Украина.ру, Центробанк РФ, экономика, политика

Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях

17:40 03.09.2024
 
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру рассказал о том, какое значение имеет Восточный экономический форум в сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации, а также прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС.
00:32 - О старте Восточного экономического форума;
03:35 - о причинах желания Турции вступить в БРИКС;
09:52 - нужна ли Турция в БРИКС?
13:42 - Об аресте США самолёта президента Венесуэлы;
16:38 - о денежно-кредитной политике Центробанка России и ключевой ставке.
 
ВидеоТурцияСШАВенесуэлаБРИКСУкраина.руЦентробанк РФэкономикаполитика
 
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