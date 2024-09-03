https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html

Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев

Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев - 03.09.2024 Украина.ру

Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-03T20:25

2024-09-03T20:25

2024-09-03T20:25

спецоперация

всу

россия

украина

курская область

сумская область

киев

эксклюзив

геннадий алехин

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- В Курской области по всей линии соприкосновения идут контактные бои, ВСУ по-прежнему атакуют. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак. Враг бросает туда резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, взятием которых которых он мечтал нас шантажировать.Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа.Это тяжелая работа. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области они получают пулевые и осколочные ранения. Мы ведем бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. У нас там работают много штурмовых подразделений с хорошим опытом.Да, противник несет потери, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает.Пока чаша весов колеблется в разные стороны. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен.Противник своей этой авантюрой позволил нам в Курской области сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев.Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться.Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков

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