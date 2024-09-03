Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев - 03.09.2024 Украина.ру
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Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев
Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев - 03.09.2024 Украина.ру
Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-03T20:25
2024-09-03T20:25
спецоперация
всу
россия
украина
курская область
сумская область
киев
эксклюзив
геннадий алехин
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- В Курской области по всей линии соприкосновения идут контактные бои, ВСУ по-прежнему атакуют. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак. Враг бросает туда резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, взятием которых которых он мечтал нас шантажировать.Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа.Это тяжелая работа. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области они получают пулевые и осколочные ранения. Мы ведем бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. У нас там работают много штурмовых подразделений с хорошим опытом.Да, противник несет потери, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает.Пока чаша весов колеблется в разные стороны. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен.Противник своей этой авантюрой позволил нам в Курской области сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев.Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться.Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков
россия
украина
курская область
сумская область
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спецоперация, всу, россия, украина, курская область, сумская область, киев, инфографика, эксклюзив, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, ВСУ, Россия, Украина, Курская область, Сумская область, Киев, Эксклюзив, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев

20:25 03.09.2024
 
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
- В Курской области по всей линии соприкосновения идут контактные бои, ВСУ по-прежнему атакуют. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак. Враг бросает туда резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, взятием которых которых он мечтал нас шантажировать.
Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа.
Это тяжелая работа. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области они получают пулевые и осколочные ранения. Мы ведем бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. У нас там работают много штурмовых подразделений с хорошим опытом.
Да, противник несет потери, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает.
Пока чаша весов колеблется в разные стороны. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен.
Противник своей этой авантюрой позволил нам в Курской области сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев.
Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться.
СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков
 
СпецоперацияВСУРоссияУкраинаКурская областьСумская областьКиевЭксклюзивГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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20:25Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев
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