Массовая ликвидация вэсэушников, проблемы ВСУ на фронте и злой МУС. Главное на Украине за 3 сентября
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве и еще нескольким местам массового скопления живой силы противника.
Линии обороны Украины грозят рухнуть, эксперты отмечают продвижение российских сил на Покровском (Красноармейском) и других направлениях фронта.
Киев и Гаага требуют Монголию арестовать президента РФ Владимира Путина, но Улан-Батор их игнорирует.
Массовая ликвидация вэсэушников
Самой громкой темой уходящего вторника стал удар ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ.
"Потери противника исчисляются сотнями", - заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Чуть позже данные по числу ликвидированных вэсэушников стали уточняться. Телеграм-канал Mash сообщил о 600 раненых и 80 убитых.
“Это лишь те, кого доставили в морг. Разбор завалов на территории продолжается до сих пор, а жертв будет гораздо больше. Большинство из погибших мобилизованные ТЦКашники (военкомы. - Ред.) украинцы, которых оперативно готовили к отправке на фронт, предположительно на Покровское направление”, - говорится в публикации Mash.
Гибель вэсэушников также подтвердил и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его информации, до 600 человек получили ранения и несколько десятков боевиков – ликвидированы.
Военный обозреватель Борис Рожин, со ссылкой на иностранного волонтера, уточнил, что в Полтаве были также уничтожены несколько иностранных инструкторов.
А вот Владимир Зеленский, считают украинские СМИ, существенно занизил потери от попадания российских "Искандеров" на территорию Института связи в Полтаве. Он заявил, что погиб 41 человек, а ранения получили порядка 180-ти человек.
Минувшей ночью российские военные также атаковали аэродром Миргород в Полтавской области. По информации СМИ, до недавнего времени этот объект рассматривался в качестве места хранения американских истребителей F-16.
В Запорожье российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас". Это здание украинское командование превратило в пункт временной дислокации военных, причем как иностранных, так и высокопоставленных украинских офицеров.
Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
10:02Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в ЗапорожьеРоссийские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Линии обороны Украины грозят рухнуть
Параллельно с фронта приходят сообщения о том, что линии обороны ВСУ на гране падения, а сами украинские силы в шаге от капкана, открытого для них российскими военными.
Так, 3 сентября, американский журнал Forbes написал о том, что на южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски.
Журналисты также привели мнение аналитиков проукраинской группы Conflict Intelligence Team (CIT), которые предполагают, что украинское командование объективно оценивает свои возможности, поэтому уже начало отвод войск из указанного выступа.
Аналитики резюмировали, что позиции украинских сил на Покровском направлении слабы, потому что генштаб ВСУ "деликатно балансирует между двумя крупными операциями – обороной Покровска и наступлением в Курской области России", а "войск немного".
"По нашему мнению, стабилизация на этом участке линии фронта к осени действительно возможна", - говорится в публикации Forbes.
Также во вторник, 3 сентября, издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинских военных журналистов и офицеров ВСУ сообщило, что на карте военных действий очевидно вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ в Угледаре, что создает условия для прорыва на флангах.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
США готовятся передать Украине ракеты JASSM
На фоне неудач ВСУ на поле боя, американское издание Reuters 3 сентября сообщило, что США готовятся включить в осенний пакет военной помощи для Киева высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM класса "воздух - земля".
AGM-158 JASSM - американская крылатая ракета класса "воздух - земля" с дальностью действия до 980 километров. Этот вид вооружения может запускаться с самолетов F-16 и позиционируется Пентагоном как малозаметный для радаров ПВО: ракета JASSM может лететь на сравнительно малой высоте и может быть запрограммирована на определенный маршрут, чтобы обходить ПВО противника.
Правда, оговорились журналисты Reuters, Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой.
К слову, в настоящее время у Украины на вооружении есть американские ATACMS и англо-французские Storm Shadow с дальностью до 300 километров. И Киев не оставляет попыток уговорить Вашингтон использовать свое оружие для ударов вглубь российской территории.
28 августа, 15:47Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в РоссиюПравда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Злой от бессилия МУС
Пока в США думают об осеннем пакете военной помощи Киеву, на Украине и в Евросоюзе злятся от бессилия. Причина: Монголия - страна подписант устава Международного уголовного суда (МУС) - не арестовала президента РФ Владимира Путина, приехавшего с торжественным визитом.
Наоборот, монгольский президент Ухнагийн Хурэлсух встретил Путина в Улан-Баторе как дорогого гостя, поблагодарил за сотрудничество и подчеркнул, что визит российского лидера проходит он в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта, проектировали который архитекторы из Ленинграда.
Ордер на задержание российского лидера был выдан МУС еще 17 марта 2023 года. Мам факт его игнорирования создал важный прецедент, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Шаповалов.
"Мировое большинство, и в их числе Монголия, не разделяют позиции Запада в отношении России, а также стремятся к сотрудничеству и взаимодействию с нашей страной. Мы видим, каким образом принимают нашего президента в Монголии, какие знаки уважения ему оказывают, что вполне соотносимо с тем статусом России и тем отношением к РФ, которое мы наблюдаем и со стороны Монголии, и со стороны подавляющего числа стран. Все это соответствует и историческому прошлому, современному состоянию и будущему России", - подчеркнул эксперт.
12:35Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России Публичное возмущение Украины и Евросоюза сегодня обращено в сторону тожественного приема президента России Владимира Путина в Монголии - стране-подписанте устава Международного уголовного суда (МУС), отказавшейся арестовывать главу государства, несмотря на выданный ордер
*- Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.